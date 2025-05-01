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Дома на берегу моря в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

San Pedro del Pinatar
161
Torre Pacheco
161
Los Alcazares
157
San Javier
96
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18 объектов найдено
Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
VIP класса VIlla в Кабо-де-Палос, 3 спальни, площадь 195 м2 - NP116056 3 спальни, 3 ванные к…
$2,12 млн
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Дуплекс 3 спальни в San Javier, Испания
Дуплекс 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Люкс класса Duplex в Ла Манга, площадь 100 м2 - GRI119774 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковро…
$304,218
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Дуплекс 4 спальни в Картахена, Испания
Дуплекс 4 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Новый Duplex в La Manga - ER7127 4 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая площадь: 155 m2.Duple…
$366,646
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Дуплекс 2 спальни в San Javier, Испания
Дуплекс 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Роскошный Duplex в La Manga, Коста Калида, Испания - GRI119776 2 спальни, 2 ванные комнаты. …
$251,331
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Особняк 6 комнат в Картахена, Испания
Особняк 6 комнат
Картахена, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 481 м²
Этаж 4/4
Отдельная Вилла с Видом на Море в Кабо-де-Палос, Испания. Эта роскошная отдельная вилла расп…
$5,42 млн
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Вилла 4 комнаты в Картахена, Испания
Вилла 4 комнаты
Картахена, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы с 3 спальнями и бассейном с видом на море в Картахене, Мурсия Роскошные вилл…
$2,63 млн
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Бунгало в San Javier, Испания
Бунгало
San Javier, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Бунгало на верхнем этаже с 4 спальнями рядом с набережной Сантьяго-де-ла-Рибера. . Просторно…
$296,258
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Современный дом в Лос-Алькасарес, Коста-Калида, Испания - NGI114575 3 спальни, 2 ванные комн…
$298,306
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Luxury Class Villa рядом с морем в Ла-Манге - AGI115520 4 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь…
$515,256
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Дом премиум класса недалеко от моря в Ла-Манга, Коста-Калида - AGI5788 4 спальни, 3 ванные к…
$564,070
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Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Комфортабельная вилла в Торре-де-ла-Орадада, 3 спальни - BM2906 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
$328,571
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новая вилла с частным бассейном в Лос-Алькасарес - NGI114568 3 спальни, 2 ванные комнаты. Пл…
$309,154
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Дуплекс 2 спальни в San Javier, Испания
Дуплекс 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Современный Duplex в Ла Манга, Коста Калида - GRI119773 2 спальни, 2 ванные комнаты. Коврова…
$239,313
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Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Новая вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, 3 спальни - EP7365 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площад…
$309,154
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Современная вилла в La Manga, 4 спальни, 153 м2 - AGI115521 4 спальни, 3 ванные комнаты. Ков…
$623,732
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Дуплекс 2 спальни в San Javier, Испания
Дуплекс 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Люксовый класс Duplex в La Manga, Коста Калида, Испания - GRI119775 2 спальни, 2 ванные комн…
$269,230
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
4 bedrooms, 3 bathroomsArea: 153 m2.Plot size: 820 m2.The Villa is situated by lake.New Buil…
$643,601
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Современный Новый дом у озера в Ла-Манге - AGI115519 4 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая п…
$623,732
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Типы недвижимости в Campo de Cartagena y Mar Menor

виллы
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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