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Бунгало в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

San Pedro del Pinatar
52
Torre Pacheco
16
Los Alcazares
12
San Javier
7
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100 объектов найдено
Бунгало в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 61 m2.Terrace: 10 m2.New Build.There is communal pool, air-con…
$178,478
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Бунгало 4 комнаты в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 4 комнаты
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР Новый жилой комплекс красивых современных…
$471,727
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Бунгало в Torre Pacheco, Испания
Бунгало
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО В РОЛДАНЕ Новый жилой комплекс закрытого типа с бунгало, расположенный в Ролд…
$241,095
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Бунгало в Картахена, Испания
Бунгало
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Эксклюзивные виллы и бунгало на Коста Калида - дизайн, комфорт и привилегированное местополо…
$345,438
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Бунгало в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Новые бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар - современность и комфорт в нескольких минутах от мор…
$221,805
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Бунгало 4 комнаты в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 4 комнаты
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 1/2
Представляем вам новое бунгало на нижнем этаже в Сан-Педро-дель-Пинатар в урбанизации закрыт…
$391,356
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Бунгало в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Бунгало-новостройки в Сан-Педро-дель-Пинатар - современная жизнь у моря Эксклюзивный жилой …
$385,866
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Бунгало в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этот жилой район находится менее чем в 1 км от природного парка Салинас в Сан-Педро-дель-Пин…
$192,717
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Бунгало 4 комнаты в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 4 комнаты
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новые бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар - современность и комфорт в нескольких минутах от мор…
$341,886
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Бунгало 3 комнаты в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Бунгало 3 комнаты
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
Виллы Рядом с Полем для Гольфа в Кондадо-де-Альхама, Мурсия. Отдельные виллы в Кондадо-де-Ал…
$291,222
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Бунгало в San Javier, Испания
Бунгало
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Новые бунгало с частным бассейном в Сантьяго-де-ла-Рибера Современные дома всего в 800 метр…
$306,513
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Бунгало 4 комнаты в Los Alcazares, Испания
Бунгало 4 комнаты
Los Alcazares, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Виллы и бунгало с 3 спальнями на продажу в Лос-Алькасаресе, Коста-Калида Расположенные в ожи…
$555,406
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Бунгало в Torre Pacheco, Испания
Бунгало
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО В РОЛДАНЕ Новый жилой комплекс закрытого типа с бунгало, расположенный в Ролд…
$246,781
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Бунгало 3 комнаты в Torre Pacheco, Испания
Бунгало 3 комнаты
Torre Pacheco, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Современные бунгало с 2 и 3 спальнями, частными бассейнами и парковкой в Рольдане, Мурсия Со…
$249,881
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Бунгало в San Javier, Испания
Бунгало
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО В РОДА ГОЛЬФ Новый жилой комплекс, расположенный на участке, обращенном на юг…
$322,661
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Бунгало в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР Новый жилой комплекс красивых современных…
$484,630
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Бунгало в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Бунгало
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО В ФУЭНТЕ АЛАМО, МУРСИЯ Новые бунгало в Фуэнте-Аламо, Мурсия. Бунгало на перв…
$180,945
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Бунгало в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР Новый жилой комплекс бунгало-квартир в фирменном сти…
$280,578
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Бунгало 5 комнат в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 5 комнат
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Количество этажей 2
Представляем вам бунгало в два этажа с туристической лицензией в городе San Pedro del Pinata…
$218,330
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Бунгало 3 комнаты в Torre Pacheco, Испания
Бунгало 3 комнаты
Torre Pacheco, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новые дома в Торре-Пачеко, Коста-Калида Современные бунгало с исключительными характеристик…
$217,573
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Бунгало в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Новые бунгало в Ло Паган: современная жизнь рядом с пляжем Привилегированное расположение в…
$284,197
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Бунгало 3 комнаты в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 3 комнаты
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЕ БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАРНовый жилой комплекс бунгало-квартир в фирменном стиле…
$262,143
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Бунгало 3 комнаты в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 3 комнаты
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Комплекс из 56 бунгал в Сан Педро дель Пинатар (Мурсия) с 2 спальнями и 2 оборудоваными ван…
$230,723
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Бунгало 4 комнаты в Torre Pacheco, Испания
Бунгало 4 комнаты
Torre Pacheco, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новые дома в Торре-Пачеко, Коста-Калида Современные бунгало с исключительными характеристик…
$238,294
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Бунгало 3 комнаты в Torre Pacheco, Испания
Бунгало 3 комнаты
Torre Pacheco, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЕ БУНГАЛО В РОЛДАНЕНовый жилой комплекс закрытого типа с бунгало, расположенный в Ролдан…
$240,648
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Бунгало 4 комнаты в Los Alcazares, Испания
Бунгало 4 комнаты
Los Alcazares, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эксклюзивные виллы и бунгало на Коста Калида - дизайн, комфорт и привилегированное местополо…
$363,243
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Бунгало в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Новые бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар - отличное расположение в 500 м от пляжа Эксклюзивны…
$306,457
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Бунгало в Los Alcazares, Испания
Бунгало
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Новый жилой комплекс в Лос-Алькасаресе рядом с гольф-клубом Serena Golf и пляжем Мар Менор …
$344,957
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Бунгало 3 комнаты в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 3 комнаты
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новые бунгало в Ло Паган: современная жизнь рядом с пляжемПривилегированное расположение в Л…
$339,170
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Бунгало в Los Alcazares, Испания
Бунгало
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Эксклюзивные виллы и бунгало на Коста Калида - дизайн, комфорт и привилегированное местополо…
$397,332
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Параметры недвижимости в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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