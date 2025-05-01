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Таунхаусы в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

San Pedro del Pinatar
29
Torre Pacheco
11
Los Alcazares
14
San Javier
17
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89 объектов найдено
Таунхаус в San Javier, Испания
Таунхаус
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В САН-ХАВЬЕРЕ Недавно построенный роскошный комплекс с 24 виллами на …
$349,904
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Современный Новый Таунхаус недалеко от моря в Pilar de la Horadada - AN113862 3 спальни, 3 в…
$324,340
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Таунхаус в San Javier, Испания
Таунхаус
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
КРАСИВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ЛА-МАНГЕ Этот жилой комплекс расположен на 14 км Ла-Манги на уникальн…
$292,107
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Таунхаус в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Представлен эксклюзивный комплекс в Резиденции Эль Альба, Ролдан, Мурсия, предлагающий 8 дву…
$295,021
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Таунхаус 3 комнаты в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 комнаты
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Роскошные таунхаусы с бассейнами и соляриями в Сан-Педро. Эксклюзивный проект в Сан-Педро-де…
$300,093
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Таунхаус в San Javier, Испания
Таунхаус
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Расположенный на уникальном участке на 14-м километре Ла-Манги, этот эксклюзивный жилой комп…
$307,203
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Таунхаус в Los Alcazares, Испания
Таунхаус
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Расположенный в популярном районе Лос-Алькасарес на побережье Коста Калида. Здесь построены …
Цена по запросу
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Элитный таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания - AN113859 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ков…
$423,053
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Угловой дуплекс с 3 спальнями в Сан-Педро-дель-Пинатар. Угловой дуплекс с 3 спальнями, 1 ван…
$187,531
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Таунхаус в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
НОВЫЕ ДОМА В ТОРРЕ-ПАЧЕКО Недавно построенный комплекс из 2 смежных вилл в угловом бунгало и…
$261,621
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Роскошный таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, 3 спальни - DS1116272 3 спальни, 3 ванные комна…
$236,476
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Таунхаус 3 комнаты в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Torre Pacheco, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Современные таунхаусы с 2 спальнями и бассейнами в Торре-Пачеко, Мурсия Современные таунхаус…
$281,864
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Таунхаус в San Javier, Испания
Таунхаус
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 465 м²
Роскошный особняк, расположенный на полуострове Ла Манга, между Мар Менор и Средиземным море…
$882,119
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Новый таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, 3 спальни, площадь 85 м2 - DS1116614 3 спальни, 3 в…
$236,476
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Откройте для себя роскошь и комфорт в этих современных виллах-новостройках в Сан-Педро-дель-…
$542,730
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Таунхаус в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
ВИЛЛЫ С ТЕРРАСОЙ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ И ПОЛЕМ ДЛЯ ГОЛЬФА РЯДОМ С Roda Роскошный комплекс из 2…
$284,230
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Таунхаус в San Javier, Испания
Таунхаус
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этот новый комплекс таунхаусов в Сан-Хавьере предлагает сочетание роскоши, современного диза…
$311,004
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Таунхаус в Los Alcazares, Испания
Таунхаус
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Эксклюзивные виллы Obra Nueva в Торре-дель-Раме, Лос-Алькасарес, отличаются непревзойденным …
$499,868
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Таунхаус в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Таунхаус
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
$107,006
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Таунхаус в Los Alcazares, Испания
Таунхаус
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
$317,055
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Таунхаус в Картахена, Испания
Таунхаус
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Комплекс из 10 смежных вилл с частным бассейном, садом, террасой и большим солярием с летней…
$409,582
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Таунхаус в San Javier, Испания
Таунхаус
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Эксклюзивный комплекс из 14 новых вилл, расположенных в Сантьяго-де-ла-Рибера, на побережье …
$399,216
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Таунхаус в San Javier, Испания
Таунхаус
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПАРВИЛЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА Новый жилой комплекс из отдельных и смежн…
$344,467
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Таунхаус 5 комнат в Los Alcazares, Испания
Таунхаус 5 комнат
Los Alcazares, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Продается таунхаус в Los Alcazeres. Таунхаус имеет четыре спальни, две ванные комнаты, гости…
$243,587
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Таунхаус 4 комнаты в Картахена, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Картахена, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Современные таунхаусы с частными бассейнами в Лос-Белонес. Просторные современные таунхаусы …
$401,477
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Роскошный таунхаус в Pilar de la Horadada, 3 спальни, площадь 184 м2 - AN113861 3 спальни, 3…
$341,696
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Эти дома расположены в привилегированном анклаве, всего в нескольких метрах от природного па…
$440,947
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Расположенные в очаровательном прибрежном городке Сан-Педро-дель-Пинатар, эти эксклюзивные т…
$326,837
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Таунхаус в Los Alcazares, Испания
Таунхаус
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Откройте для себя современные двухквартирные виллы в Лос-Алькасаресе, исключительном месте н…
$508,802
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Таунхаус в San Javier, Испания
Таунхаус
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА Новостройка из 11 таунхаусов в Сантьяго-де-ла-Рибер…
$437,138
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Параметры недвижимости в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

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