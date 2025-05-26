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Дуплексы в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

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8 объектов найдено
Дуплекс 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Дуплекс 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Новая вилла в Los Alcázares, 3 спальни, 88 м2 - SGN8678 3 спальни, 2 ванные комнаты. Коврова…
$151,811
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Дуплекс 4 комнаты в Картахена, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Картахена, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 77 м²
Современные двухуровневые квартиры с 3 спальнями и соляриями в Ла-Асохия Ла-Асохия, располож…
$333,261
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Дуплекс 4 спальни в Картахена, Испания
Дуплекс 4 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Новый Duplex в La Manga - ER7127 4 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая площадь: 155 m2.Duple…
$366,646
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Дуплекс 2 спальни в San Javier, Испания
Дуплекс 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Люксовый класс Duplex в La Manga, Коста Калида, Испания - GRI119775 2 спальни, 2 ванные комн…
$269,230
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Дуплекс 3 спальни в San Javier, Испания
Дуплекс 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Люкс класса Duplex в Ла Манга, площадь 100 м2 - GRI119774 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковро…
$304,218
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Дуплекс 2 спальни в San Javier, Испания
Дуплекс 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Современный Duplex в Ла Манга, Коста Калида - GRI119773 2 спальни, 2 ванные комнаты. Коврова…
$239,313
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Дуплекс 4 комнаты в San Pedro del Pinatar, Испания
Дуплекс 4 комнаты
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Квартиры с 2 Спальнями и Захватывающим Видом в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида Сан-Педр…
$383,578
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Дуплекс 2 спальни в San Javier, Испания
Дуплекс 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Роскошный Duplex в La Manga, Коста Калида, Испания - GRI119776 2 спальни, 2 ванные комнаты. …
$251,331
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Параметры недвижимости в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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