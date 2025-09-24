Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Campo de Cartagena y Mar Menor
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

Лос-Алькасарес
183
Сан-Педро-дель-Пинатар
176
Торре-Пачеко
173
Картахена
79
Показать больше
1 объект найдено
Дом 3 спальни в Лос-Алькасарес, Испания
Дом 3 спальни
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Эти современные виллы для гольфа с 3 спальнями расположены в Лос-Алькасаресе, очаровательном…
$465,826
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Campo de Cartagena y Mar Menor

виллы
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти