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Виллы в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

San Pedro del Pinatar
40
Torre Pacheco
75
Los Alcazares
90
San Javier
31
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367 объектов найдено
Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Виллы с 3 спальнями Прекрасная урбанизация , состоящая из вилл в закрытом комплексе Roda Gol…
$440,905
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Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания - EGS116596 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь ков…
$320,001
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Вилла в Torre Pacheco, Испания
Вилла
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В РОЛДАНЕ Новые виллы в Рольдане, Торре Пачеко. Современные виллы, построенные…
$258,722
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает независимые виллы с современным и функциональным…
$476,431
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Вилла 4 комнаты в Картахена, Испания
Вилла 4 комнаты
Картахена, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Сдвоенные виллы недалеко от пляжа в Лос-Ньетос, Мурсия. Современные сдвоенные виллы с 3 спал…
$373,818
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Вилла в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Вилла
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
ГОТОВАЯ К ПРОДАЖЕ ДВУХЭТАЖНАЯ ВИЛЛА В ФУЭНТЕ АЛАМО, МУРСИЯ Жилой комплекс таунхаусов, самос…
$245,644
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Комфортабельная вилла в Лос-Алькасарес, спальни 3, 94 м2 - спальни SGN117115 3, ванные комна…
$252,638
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Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
$363,623
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
VIP класса VIlla в Кабо-де-Палос, 3 спальни, площадь 195 м2 - NP116056 3 спальни, 3 ванные к…
$2,12 млн
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В PLAYA HONDA !!! Виллы с частным бассейном и солярием, с дополнительным подва…
$676,658
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Вилла 4 комнаты в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 4 комнаты
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Дома с 3 спальнями и бассейнами рядом со всей инфраструктурой в Сан-Педро, Коста-Калида Элег…
$402,131
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
НОВЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ ВИЛЛЫ НА ГОЛЬФ-КУРОРТЕ АЛЬТОНА, МУРСИЯ Новый жилой комплекс красивых ви…
$601,561
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В МАР ДЕ КРИСТАЛЬ Новая одноэтажная вилла с 3 спальнями, 2 ванными комнатами и…
$592,565
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Представляем эксклюзивные виллы Obra Nueva в Лос-Алькасаресе - уникальную возможность наслад…
$446,714
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Villa with private pool in Los Alcázares, Murcia Last home available in this luxurious resid…
$354,397
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Красивая вилла с частным бассейном в Лос-Алькасарес. Вилла с 3 спальнями, 2 ванными комната…
$473,743
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Виллы с 3 спальнями Salado Village - жилой комплекс, расположенный в современной урбанизации…
$330,926
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Вилла 5 комнат в Torre Pacheco, Испания
Вилла 5 комнат
Torre Pacheco, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Отдельные виллы с бассейнами на крыше в Торре-Пачеко. Роскошные отдельные виллы в Торре-Паче…
$672,636
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Вилла в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Вилла
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ФУЭНТЕ АЛАМО, МУРСИЯ Новый жилой комплекс вилл и таунхаусов в Фуэнте-Аламо, М…
$277,887
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Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Таунхаусы с 3 спальнями в Сан-Педро-дель-Пинатар. Просторные таунхаусы с 3 спальнями и 3 ван…
$499,602
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВАЯ ПОСТРОЕННАЯ ВИЛЛА В PLAYA HONDA Вилла c солярием, полностью закончена и готова к зас…
$474,168
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Вилла в Torre Pacheco, Испания
Вилла
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Откройте для себя современные двухэтажные виллы в Ролдане, Торре-Пачеко. Этот эксклюзивный к…
$358,645
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 175 м²
Villas for sale in San Javier, Murcia, Costa Cálida Three exclusive villas in a residential …
$1,25 млн
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Вилла 4 комнаты в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 4 комнаты
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Отдельные виллы с 3 спальнями и частными бассейнами в Сан-Педро-дель-Пинатар Современные вил…
$363,434
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Вилла 3 комнаты в Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 комнаты
Torre Pacheco, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Отдельные Виллы в Стиле Бунгало в Торре-Пачеко, Мурсия. Стильные и современные отдельные вил…
$298,151
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ЛОС АЛЬКАСАРЕС Новый жилой комплекс вилл и таунхаусов в Серена Гольф, Лос Альк…
$781,492
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Девять эксклюзивных вилл с 3 спальнями, сочетающих в себе современный дизайн, качество и фун…
$600,838
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 99 m2.Plot size: 350 m2.Terrace: 40 m2, solarium: 36 m2.New Bui…
$243,270
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Двухквартирные дома с 3 спальнями в современном стиле в Лос-Алькасаресе. Двухквартирные дома…
$468,493
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Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Знаковый архитектурный проект расположен рядом со Средиземным морем, недалеко от выдающегося…
$532,057
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Параметры недвижимости в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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