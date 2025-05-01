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Продажа домов в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

San Pedro del Pinatar
161
Torre Pacheco
161
Los Alcazares
157
San Javier
96
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836 объектов найдено
Дом 4 комнаты в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 4 комнаты
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
Представляем комфортабельную виллу в городе San Pedro del Pinatar.Сан-Педро-дель-Пинатар – ж…
$483,764
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Дом 4 комнаты в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 4 комнаты
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
Представляем комфортабельную виллу в городе San Pedro del Pinatar. Сан-Педро-дель-Пинатар – …
$451,892
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Виллы с 3 спальнями Прекрасная урбанизация , состоящая из вилл в закрытом комплексе Roda Gol…
$440,905
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Бунгало в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 61 m2.Terrace: 10 m2.New Build.There is communal pool, air-con…
$178,478
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Бунгало 4 комнаты в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 4 комнаты
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР Новый жилой комплекс красивых современных…
$471,727
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Таунхаус в San Javier, Испания
Таунхаус
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В САН-ХАВЬЕРЕ Недавно построенный роскошный комплекс с 24 виллами на …
$349,904
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Дом 4 комнаты в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 4 комнаты
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Представляем комфортабельную виллу в городе San Pedro del Pinatar. San Pedro del Pinatar - о…
$396,197
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Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания - EGS116596 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь ков…
$320,001
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Шале 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Шале 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 143 м²
$335,880
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Дом 4 комнаты в Мурсия, Испания
Дом 4 комнаты
Мурсия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ ВИЛЛЫ НА ГОЛЬФ-КУРОРТЕ АЛЬТОНА, МУРСИЯ Новый жилой комплекс красивых вилл…
$527,650
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Вилла в Torre Pacheco, Испания
Вилла
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В РОЛДАНЕ Новые виллы в Рольдане, Торре Пачеко. Современные виллы, построенные…
$258,722
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает независимые виллы с современным и функциональным…
$476,431
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Вилла 4 комнаты в Картахена, Испания
Вилла 4 комнаты
Картахена, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Сдвоенные виллы недалеко от пляжа в Лос-Ньетос, Мурсия. Современные сдвоенные виллы с 3 спал…
$373,818
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Дом 4 комнаты в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Дом 4 комнаты
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ГОТОВАЯ К ПРОДАЖЕ ДВУХЭТАЖНАЯ ВИЛЛА В ФУЭНТЕ АЛАМО, МУРСИЯ Жилой комплекс таунхаусов, самос…
$261,087
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Дом 4 комнаты в Torre Pacheco, Испания
Дом 4 комнаты
Torre Pacheco, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЕ ОДНОУРОВНЕВЫЕ ВИЛЛЫ В БАЛЬСИКАС, МУРСИЯ Новый жилой комплекс состоит из 6 одноуровневы…
$343,823
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Дом 3 комнаты в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Дом 3 комнаты
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
ГОТОВАЯ К ПРОДАЖЕ ДВУХЭТАЖНАЯ ВИЛЛА В ФУЭНТЕ АЛАМО, МУРСИЯ Жилой комплекс таунхаусов, самос…
$230,002
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Современный Новый Таунхаус недалеко от моря в Pilar de la Horadada - AN113862 3 спальни, 3 в…
$324,340
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Бунгало в Torre Pacheco, Испания
Бунгало
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО В РОЛДАНЕ Новый жилой комплекс закрытого типа с бунгало, расположенный в Ролд…
$241,095
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Дом 4 комнаты в Torre Pacheco, Испания
Дом 4 комнаты
Torre Pacheco, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЕ ОДНОУРОВНЕВЫЕ ВИЛЛЫ В БАЛЬСИКАС, МУРСИЯ Новый жилой комплекс состоит из 5 одноуровнев…
$343,823
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Вилла в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Вилла
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
ГОТОВАЯ К ПРОДАЖЕ ДВУХЭТАЖНАЯ ВИЛЛА В ФУЭНТЕ АЛАМО, МУРСИЯ Жилой комплекс таунхаусов, самос…
$245,644
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Комфортабельная вилла в Лос-Алькасарес, спальни 3, 94 м2 - спальни SGN117115 3, ванные комна…
$252,638
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Бунгало в Картахена, Испания
Бунгало
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Эксклюзивные виллы и бунгало на Коста Калида - дизайн, комфорт и привилегированное местополо…
$345,438
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Дом 5 комнат в Мурсия, Испания
Дом 5 комнат
Мурсия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ГОЛЬФ-КУРОРТЕ АЛЬТAНА, МУРСИЯ Новый жилой комплекс красивых вилл в гольф-кур…
$682,217
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Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
$363,623
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Таунхаус в San Javier, Испания
Таунхаус
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
КРАСИВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ЛА-МАНГЕ Этот жилой комплекс расположен на 14 км Ла-Манги на уникальн…
$292,107
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
VIP класса VIlla в Кабо-де-Палос, 3 спальни, площадь 195 м2 - NP116056 3 спальни, 3 ванные к…
$2,12 млн
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В PLAYA HONDA !!! Виллы с частным бассейном и солярием, с дополнительным подва…
$676,658
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Вилла 4 комнаты в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 4 комнаты
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Дома с 3 спальнями и бассейнами рядом со всей инфраструктурой в Сан-Педро, Коста-Калида Элег…
$402,131
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
НОВЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ ВИЛЛЫ НА ГОЛЬФ-КУРОРТЕ АЛЬТОНА, МУРСИЯ Новый жилой комплекс красивых ви…
$601,561
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В МАР ДЕ КРИСТАЛЬ Новая одноэтажная вилла с 3 спальнями, 2 ванными комнатами и…
$592,565
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Типы недвижимости в Campo de Cartagena y Mar Menor

виллы
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
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