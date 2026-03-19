Жилой квартал Atria La Alcaidesa Fase I

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New residential complex located in La Alcaidesa, where you'll find much more than just a home.
With spacious terraces, communal areas designed for your enjoyment, and a prime location in Alcaidesa, this residential complex is much more than just a place to live: it's a space designed for you to enjoy every day.
The complex consists of 2- and 3-bedroom multi-family homes with parking and storage.
Within the extensive communal areas, you'll find a wide variety of plants surrounding the swimming pool, as well as a gym, an outdoor meditation area, a spa, a community room with co-working space, a beach volleyball court, and a children's play area.
A strategic and privileged location that will provide you with all the essential services and leisure activities you need, in addition to a wide range of sports and cultural activities. Surrounded by everything you need. From Alcaidesa beach, just 5 minutes away, to renowned golf courses, polo clubs, a shopping center, the Sotogrande Marina, and well-known restaurants and bars.
The complex is divided into two phases:
Phase 1, comprising blocks 4, 5, and 6
Phase 2, comprising blocks 1, 2, and 3.
Местонахождение на карте
La Linea de la Concepcion, Испания
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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