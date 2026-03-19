Жилой квартал Villa Vida - The Fifteen

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Конечный частный анклав в самой эксклюзивной обстановке Сотогранде.
Резиденции предлагают своим жителям потрясающий вид на побережье и за его пределами.
Каждая резиденция будет наслаждаться уникальным видом и обширными открытыми площадками, с участками площадью 5000 м2, открывающимися на Средиземное море, откуда открывается панорамный вид на потрясающую береговую линию.
После строительства наша команда позаботится о каждой детали собственности, обеспечивая полное спокойствие для жителей, которые могут просто наслаждаться своим сообществом и образом жизни.
Место, которое действительно ваше. Расположение и ориентация каждого участка и виллы были тщательно разработаны, чтобы защитить вашу конфиденциальность и предложить уникальный выход к Средиземному морю.
Кроме того, резиденции являются одним из немногих проектов в Испании, которые являются по-настоящему частными.
Местонахождение на карте
San Roque, Испания
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