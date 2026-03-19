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Жилой квартал Villa Vida - The Fifteen

San Roque, Испания
от
$14,22 млн
;
15
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ID: 39287
ID новостройки на Realting
In CRM: 1719378325
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Campo de Gibraltar
  • Город
    San Roque

О комплексе

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Конечный частный анклав в самой эксклюзивной обстановке Сотогранде. Резиденции предлагают своим жителям потрясающий вид на побережье и за его пределами. Каждая резиденция будет наслаждаться уникальным видом и обширными открытыми площадками, с участками площадью 5000 м2, открывающимися на Средиземное море, откуда открывается панорамный вид на потрясающую береговую линию. После строительства наша команда позаботится о каждой детали собственности, обеспечивая полное спокойствие для жителей, которые могут просто наслаждаться своим сообществом и образом жизни. Место, которое действительно ваше. Расположение и ориентация каждого участка и виллы были тщательно разработаны, чтобы защитить вашу конфиденциальность и предложить уникальный выход к Средиземному морю. Кроме того, резиденции являются одним из немногих проектов в Испании, которые являются по-настоящему частными.

Местонахождение на карте

San Roque, Испания
Досуг

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Жилой квартал Villa Vida - The Fifteen
San Roque, Испания
от
$14,22 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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