Жилой квартал Villa Vida - The Fifteen

Конечный частный анклав в самой эксклюзивной обстановке Сотогранде. Резиденции предлагают своим жителям потрясающий вид на побережье и за его пределами. Каждая резиденция будет наслаждаться уникальным видом и обширными открытыми площадками, с участками площадью 5000 м2, открывающимися на Средиземное море, откуда открывается панорамный вид на потрясающую береговую линию. После строительства наша команда позаботится о каждой детали собственности, обеспечивая полное спокойствие для жителей, которые могут просто наслаждаться своим сообществом и образом жизни. Место, которое действительно ваше. Расположение и ориентация каждого участка и виллы были тщательно разработаны, чтобы защитить вашу конфиденциальность и предложить уникальный выход к Средиземному морю. Кроме того, резиденции являются одним из немногих проектов в Испании, которые являются по-настоящему частными.