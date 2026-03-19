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Жилой квартал Las Villas - Sotogrande

Guadiaro, Испания
от
$1,18 млн
;
20
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ID: 39345
ID новостройки на Realting
In CRM: 1942547745
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Campo de Gibraltar
  • Город
    San Roque
  • Деревня
    Guadiaro

О комплексе

Перевод
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English English
Discover a privileged enclave where architecture merges with the landscape. A place where you can breathe the essence of Sotogrande: own style, tranquility, privacy, golf, sea. An elegant residential complex of villas designed by the architectural firm Torras y Sierra, with traditional style design, in the urbanization of Sotogrande (Sotogrande Alto). Each house has the best orientation to integrate the interior spaces with the exterior and fill them with natural light, calm and well-being. With spacious and cozy rooms designed with a careful interior design of traditional materials, solid qualities and impeccable finishes, with 3 or 4 bedrooms, garden and private pool. What defines this development, in which the environment is the protagonist, the vegetation and outdoor spaces that articulate and give meaning to the entire architecture of the project. The motto of the proposal is “a garden with houses”. The exclusivity, sustainability and design of its villas in a natural and closed environment.

Местонахождение на карте

Guadiaro, Испания
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

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Жилой квартал Las Villas - Sotogrande
Guadiaro, Испания
от
$1,18 млн
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