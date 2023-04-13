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2 518 объектов найдено
Дом 3 спальнив Дубай, ОАЭ
VIP
Дом 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 729 м²
€ 4,337,200
Вилла расположена в District 11 района Mohammed Bin Rashid City, является мастер-комьюнити о…
Квартира 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 75 м² 10/19 Этаж
€ 433,000
Компания DarGlobal запустила проект DG1 Living в развивающемся районе Business Bay на берегу…
Пентхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Пентхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
14 Количество комнат 5 ванных комнат 561 м² 26/27 Этаж
€ 6,000,000
Испытайте роскошь жизни в Condor Marina Star Residence, расположенной прямо на набережной. Н…
Квартира 1 ваннаяв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 ванная
Дубай, ОАЭ
1 ванных комнат 425 м²
€ 108,948
Elite Estates с гордостью предлагает на рынке эту полностью меблированную студию для продажи…
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 2 ванных комнат 106 м²
€ 622,813
Forte 2 Акция: Распродажа Категория: Квартира Район: центр Дубая Спальни: 2 Ванные ко…
Квартира 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 4 ванных комнат 188 м² 7/61 Этаж
€ 2,116,856
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 79 м² 27/45 Этаж
€ 419,000
EDGE от Select Group был разработан тем же дизайнером, который разработал: Dubai Future M…
Квартира 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 90 м² 9/15 Этаж
€ 328,000
Mangrove Residences — уникальный в своем роде проект от Expo City Dubai, расположенный…
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 3 ванных комнат 295 м²
€ 3,363,186
Five Palm Сделка: Продажа Категория: Квартира Район: Пальма Джумейра Спальни: 2 Ванны…
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 3 ванных комнат 158 м² 3/11 Этаж
€ 395,314
После феноменального успеха Mykonos мы рады объявить о прибытии Mykonos Signature — воплощен…
Квартира 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м² 3/11 Этаж
€ 266,837
После феноменального успеха Mykonos мы рады объявить о прибытии Mykonos Signature — воплощен…
Квартира 1 комнатав Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² 3/11 Этаж
€ 175,421
После феноменального успеха Mykonos мы рады объявить о прибытии Mykonos Signature — воплощен…
Квартира 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Квартира 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат 6 ванных комнат 325 м² 3/3 Этаж
€ 617,679
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Многоуровневые квартиры 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 4 ванных комнат 332 м²
€ 1,606,857
Садаф 2 Категория: Дуплекс Район: JBR Спальни: 4 Ванные комнаты: 4 Вид: вид на приста…
Вилла 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат 5 ванных комнат 503 м²
€ 1,370,187
Вилла Аль-Фурджан Акция: Распродажа Спальни: 5 + горничные Ванные комнаты: 5 росмотр…
Квартира 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 75 м² 6 Этаж
€ 396,000
Из окон - панорамные виды на Дубайский канал и променад Creek Marina. Роскошная береговая ли…
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 20/33 Этаж
€ 440,608
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
870 м² 36/49 Этаж
€ 750,000
Следуйте за ритмом волн, чтобы оказаться в DAMAC Bay by Cavalli, величественном 42-этажном ж…
Квартира 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 74 м² Количество этажей 10
€ 263,870
Новая резиденция Mykonos Signature с бассейнами и зеленой зоной рядом с достопримечательност…
Дом 2 спальнив ОАЭ, ОАЭ
Дом 2 спальни
ОАЭ, ОАЭ
4 Количество комнат 229 м² 2/2 Этаж
€ 678,500
Одна из ведущих инвестиционных компаний Dubai Investments раскрыла детали реализации своего …
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 141 м² 32/45 Этаж
€ 1,200,000
Просторная трехкомнатная квартира в Grand Bleu Tower 1 на Emaar Beachfront. Эта эксклюзивная…
Квартира 1 спальняв Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Аш-Шарджа, ОАЭ
2 Количество комнат 2 ванных комнат 40 м² 6/6 Этаж
€ 149,689
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 120 м² Количество этажей 21
€ 419,877
Апартаменты в престижном ЖК Levanto с первоклассной инфраструктурой в районе JVC, Jumeirah V…
Дом 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Дом 5 спален
Дубай, ОАЭ
7 Количество комнат 234 м² 3/3 Этаж
€ 628,000
Современный и уютный таунхаус с пятью спальнями и отдельной комнатой для прислуги, построенн…
Вилла 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат 6 ванных комнат 1 245 м²
€ 10,463,248
Пальма Джумейра Здание: Фирменная вилла Fronds Спальни: 5 + горничные Ванные комнаты:…
Квартира 1 комнатав Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 219,229
Vera Residence Сделка: Продажа Категория: Квартира Район: Бизнес Бэй Спальни: Студия …
Квартира 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Квартира 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат 15 105 м²
€ 18,545,971
Elite Estates рада предложить вам эту чудесную 2-комнатную квартиру. роскошный жилой комплек…
Квартира 1 ваннаяв Дубай, ОАЭ
Квартира 1 ванная
Дубай, ОАЭ
1 ванных комнат 590 м²
€ 190,660
Elite Estates рада предложить вам эту шикарную управляемую однокомнатную квартиру в Damac Hi…
Квартира 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 ванных комнат 2 143 м²
€ 3,687,553
Elite Estates рада предложить вам эту чудесную 2-комнатную квартиру. роскошный жилой комплек…
Квартира 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 ванных комнат 3 261 м²
€ 6,096,224
Elite Estates рада предложить вам эту чудесную 2-комнатную квартиру. роскошный жилой комплек…

Регионы с недвижимостью на продажу

Дубай
Sharjah Emirate
Аш-Шарджа
Абу-Даби
Абу-Даби
Рас-эль-Хайма
Ajman Emirate
Ajman
Deira
Ras
Al Lisaili
The Centro
Umm al-Quwain
Falcon City of Wonders
Khor Fakkan

Параметры недвижимости в ОАЭ

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное

ОАЭ - развитая страна, расположенная у Персидского залива. Государство славится роскошными курортами, хорошей экологией и высоким уровнем жизни.

Популярные города ОАЭ для покупки недвижимости иностранцами

В структуру страны включены 7 эмиратов. Лучшими из них для проживания считаются:

  • Абу-Даби. Столица государства и самый высокоразвитый город в мире. Стоимость недвижимости в ОАЭ здесь составляет в среднем 3163 евро за кв. метр.
  • Дубай. Крупный город с ультрасовременной архитектурой и большим количеством элитного жилья. Средняя цена квадрата - 3622 евро.
  • Шарджа. Культурная столица эмиратов с роскошными жилыми комплексами и уникальными достопримечательностями. Покупка недвижимости в ОАЭ здесь обойдется в среднем в 1959 евро за кв. метр.
  • Аджман. Небольшой, но очень уютный эмират с развитой инфраструктурой. За квадрат жилья здесь просят около 1319 евро.

Стоимость жилой недвижимости в ОАЭ

На местном рынке жилья покупателям доступны разные варианты:

  • Квартиры и апартаменты. Находятся преимущественно в центральных частях эмиратов.
  • Дома, коттеджи, таунхаусы и особняки. Располагаются на окраинах городов. Оснащены всеми необходимыми коммуникациями.
  • Виллы. Элитный тип жилья, расположенный преимущественно на побережье Персидского залива.

Ниже приведена таблица, из которой можно узнать, сколько стоит недвижимость в ОАЭ в разных городах:

ГородСредняя стоимость квадрата в центреСредняя стоимость квадрата на окраине
Абу-Даби3163 евро2548 евро
Дубай3622 евро2395 евро
Шарджа1959 евро1212 евро
Аджман1319 евро3505 евро

Преимущества покупки недвижимости в ОАЭ

Иностранные покупатели проявляют повышенный интерес к продаже жилья в эмиратах. И на то есть немало причин:

  • приобретение недвижимости в ОАЭ от 204 тыс. долларов дает право на 2-летнюю резидентскую визу;
  • в стране все 12 месяцев плюсовая температура - можно круглогодично проводить время на лучших пляжах Персидского залива;
  • купленная недвижимость хорошо сдается в аренду из-за повышенного спроса к ней со стороны туристов;
  • в стране качественная медицина и образование;
  • цены на недвижимость в ОАЭ ежегодно растут на 6-10% - это позволяет перепродать ее с существенной выгодой.

Как купить жилье в Эмиратах

Иностранцам важно учесть, что покупка квартир и домов с правом владения доступна исключительно во фрихолд-зонах. В остальных районах купить недвижимость в ОАЭ можно только в аренду. Из документов иностранцам для приобретения жилья нужен загранпаспорт, действующая виза и сертификат NOC (для покупки собственности на вторичном рынке). Уплачивать налог покупателям не требуется.

Чтобы купить недвижимость в Эмиратах, иностранным лицам необходимо:

  1. Выбрать доступный объект из каталога.
  2. Открыть банковский счет.
  3. Подписать договор на покупку недвижимости.
  4. Купить объект, рассчитавшись с его владельцем.
  5. Оформить право собственности в земельном департаменте.

Часто задаваемые вопросы о жилой недвижимости ОАЭ

Можно ли купить жилье в ОАЭ без гражданства?

Да, такое право есть у всех иностранцев.

Как стать резидентом в эмиратах?

Резидентство сроком на 2 года выдается за приобретение кв. метров от 204 тыс. долларов. За покупку жилья от 545 тыс. долларов иностранцы получают Золотую визу, актуальную в течение 10 лет.

Разрешается ли сдавать купленный дом/квартиру в аренду?

Да, иностранцы могут сдавать приобретенное жилье в аренду.

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