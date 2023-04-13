ОАЭ - развитая страна, расположенная у Персидского залива. Государство славится роскошными курортами, хорошей экологией и высоким уровнем жизни.
Популярные города ОАЭ для покупки недвижимости иностранцами
В структуру страны включены 7 эмиратов. Лучшими из них для проживания считаются:
Абу-Даби. Столица государства и самый высокоразвитый город в мире. Стоимость недвижимости в ОАЭ здесь составляет в среднем 3163 евро за кв. метр.
Дубай. Крупный город с ультрасовременной архитектурой и большим количеством элитного жилья. Средняя цена квадрата - 3622 евро.
Шарджа. Культурная столица эмиратов с роскошными жилыми комплексами и уникальными достопримечательностями. Покупка недвижимости в ОАЭ здесь обойдется в среднем в 1959 евро за кв. метр.
Аджман. Небольшой, но очень уютный эмират с развитой инфраструктурой. За квадрат жилья здесь просят около 1319 евро.
Стоимость жилой недвижимости в ОАЭ
На местном рынке жилья покупателям доступны разные варианты:
Квартиры и апартаменты. Находятся преимущественно в центральных частях эмиратов.
Дома, коттеджи, таунхаусы и особняки. Располагаются на окраинах городов. Оснащены всеми необходимыми коммуникациями.
Виллы. Элитный тип жилья, расположенный преимущественно на побережье Персидского залива.
Ниже приведена таблица, из которой можно узнать, сколько стоит недвижимость в ОАЭ в разных городах:
Город
Средняя стоимость квадрата в центре
Средняя стоимость квадрата на окраине
Абу-Даби
3163 евро
2548 евро
Дубай
3622 евро
2395 евро
Шарджа
1959 евро
1212 евро
Аджман
1319 евро
3505 евро
Преимущества покупки недвижимости в ОАЭ
Иностранные покупатели проявляют повышенный интерес к продаже жилья в эмиратах. И на то есть немало причин:
приобретение недвижимости в ОАЭ от 204 тыс. долларов дает право на 2-летнюю резидентскую визу;
в стране все 12 месяцев плюсовая температура - можно круглогодично проводить время на лучших пляжах Персидского залива;
купленная недвижимость хорошо сдается в аренду из-за повышенного спроса к ней со стороны туристов;
в стране качественная медицина и образование;
цены на недвижимость в ОАЭ ежегодно растут на 6-10% - это позволяет перепродать ее с существенной выгодой.
Как купить жилье в Эмиратах
Иностранцам важно учесть, что покупка квартир и домов с правом владения доступна исключительно во фрихолд-зонах. В остальных районах купить недвижимость в ОАЭ можно только в аренду. Из документов иностранцам для приобретения жилья нужен загранпаспорт, действующая виза и сертификат NOC (для покупки собственности на вторичном рынке). Уплачивать налог покупателям не требуется.
Чтобы купить недвижимость в Эмиратах, иностранным лицам необходимо:
Выбрать доступный объект из каталога.
Открыть банковский счет.
Подписать договор на покупку недвижимости.
Купить объект, рассчитавшись с его владельцем.
Оформить право собственности в земельном департаменте.
Часто задаваемые вопросы о жилой недвижимости ОАЭ
Можно ли купить жилье в ОАЭ без гражданства?
Да, такое право есть у всех иностранцев.
Как стать резидентом в эмиратах?
Резидентство сроком на 2 года выдается за приобретение кв. метров от 204 тыс. долларов. За покупку жилья от 545 тыс. долларов иностранцы получают Золотую визу, актуальную в течение 10 лет.
Разрешается ли сдавать купленный дом/квартиру в аренду?
Да, иностранцы могут сдавать приобретенное жилье в аренду.