ОАЭ - развитая страна, расположенная у Персидского залива. Государство славится роскошными курортами, хорошей экологией и высоким уровнем жизни.

Популярные города ОАЭ для покупки недвижимости иностранцами В структуру страны включены 7 эмиратов. Лучшими из них для проживания считаются: Абу-Даби. Столица государства и самый высокоразвитый город в мире. Стоимость недвижимости в ОАЭ здесь составляет в среднем 3163 евро за кв. метр.

Дубай. Крупный город с ультрасовременной архитектурой и большим количеством элитного жилья. Средняя цена квадрата - 3622 евро.

Шарджа. Культурная столица эмиратов с роскошными жилыми комплексами и уникальными достопримечательностями. Покупка недвижимости в ОАЭ здесь обойдется в среднем в 1959 евро за кв. метр.

Аджман. Небольшой, но очень уютный эмират с развитой инфраструктурой. За квадрат жилья здесь просят около 1319 евро.

Стоимость жилой недвижимости в ОАЭ На местном рынке жилья покупателям доступны разные варианты: Квартиры и апартаменты. Находятся преимущественно в центральных частях эмиратов.

Дома, коттеджи, таунхаусы и особняки. Располагаются на окраинах городов. Оснащены всеми необходимыми коммуникациями.

Виллы. Элитный тип жилья, расположенный преимущественно на побережье Персидского залива. Ниже приведена таблица, из которой можно узнать, сколько стоит недвижимость в ОАЭ в разных городах: Город Средняя стоимость квадрата в центре Средняя стоимость квадрата на окраине Абу-Даби 3163 евро 2548 евро Дубай 3622 евро 2395 евро Шарджа 1959 евро 1212 евро Аджман 1319 евро 3505 евро

Преимущества покупки недвижимости в ОАЭ Иностранные покупатели проявляют повышенный интерес к продаже жилья в эмиратах. И на то есть немало причин: приобретение недвижимости в ОАЭ от 204 тыс. долларов дает право на 2-летнюю резидентскую визу;

в стране все 12 месяцев плюсовая температура - можно круглогодично проводить время на лучших пляжах Персидского залива;

купленная недвижимость хорошо сдается в аренду из-за повышенного спроса к ней со стороны туристов;

в стране качественная медицина и образование;

цены на недвижимость в ОАЭ ежегодно растут на 6-10% - это позволяет перепродать ее с существенной выгодой.

Как купить жилье в Эмиратах Иностранцам важно учесть, что покупка квартир и домов с правом владения доступна исключительно во фрихолд-зонах. В остальных районах купить недвижимость в ОАЭ можно только в аренду. Из документов иностранцам для приобретения жилья нужен загранпаспорт, действующая виза и сертификат NOC (для покупки собственности на вторичном рынке). Уплачивать налог покупателям не требуется. Чтобы купить недвижимость в Эмиратах, иностранным лицам необходимо: Выбрать доступный объект из каталога. Открыть банковский счет. Подписать договор на покупку недвижимости. Купить объект, рассчитавшись с его владельцем. Оформить право собственности в земельном департаменте.