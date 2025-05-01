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Жильё в Al Layyan, ОАЭ

1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Al Ghadeer, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Al Ghadeer, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 308 м²
Количество этажей 2
Расположен на границе Абу-Даби и Дубая, всего в нескольких минутах от Dubai World EXPO 2020 …
$570,600
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Параметры недвижимости в Al Layyan, ОАЭ

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