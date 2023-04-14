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Недвижимость на Канарских Островах, Испания

Adeje
141
Arona
105
Лос-Кристианос
48
Сантъяго-дель-Тейде
24
San Miguel de Abona
12
Granadilla de Abona
11
Guia de Isora
11
Santa Ursula
4
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375 объектов найдено
Дуплекс 2 спальнив Parque De La Reina, Испания
Дуплекс 2 спальни
Parque De La Reina, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 199,900
Дуплекс пентхаус в районе Парк де Ла Рейна. Продается с мебелью. Есть парковочное место и кл…
Вилла 4 спальнив Miraverde, Испания
Вилла 4 спальни
Miraverde, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 284 м² 1/2 Этаж
€ 1,790,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат 58 м²
€ 245,000
Dream Homes Tenerife представляет вам эту прекрасную квартиру с одной спальней в Лос-Кристиа…
Квартира 1 спальняв Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 1 спальня
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
1 ванных комнат 44 м²
€ 185,000
Dream Homes Tenerife представляет вам эту прекрасную квартиру с видом на скалы Лос-Гигантес.…
Квартира 2 спальнив Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 83 м² 4/4 Этаж
€ 299,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 4/4 Этаж
€ 199,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 48 м²
€ 375,000
Уютный апартамент 2 спальни в городе Плая де Лас Америкас с видом на океан в комплексе Эль П…
Квартира 3 спальнив Adeje, Испания
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 185,000
Просторная квартира в центре города Адехе. Город с очень развитой инфраструктурой, недалеко …
Квартира 3 спальнив Adeje, Испания
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 970,000
Апартамент с видом на океан в комплексе “Magnolia Golf Resort”, La Caleta. Комплекс класса “…
Квартира 2 спальнив Adeje, Испания
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 279,000
Большая квартира на первом этаже в Los Océanos в городе Адехе, в районе Galeón de Adeje. Раз…
Квартира 2 спальнив Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м²
€ 720,000
Продается красивый угловой апартамент в новом комплексе Colinas de los Menceyes в городе Пал…
Квартира 2 спальнив Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 231,000
Квартира в комплексе Colina Blanca в районе Торвискас Альто. Квартира с террасой с видом на …
Студия 1 спальняв Arona, Испания
Студия 1 спальня
Arona, Испания
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 110,250
Продается квартира Студия в комплексе Frontera Primavera,  районе Коста дель Силенсио. Кварт…
Бунгало 2 спальнив Miraverde, Испания
Бунгало 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 74 м²
€ 320,000
Просторное одноэтажное бунгало с 2 спальнями в районе Сан Евгенио Альто, Коста Адехе в компл…
Квартира 3 спальнив Guia de Isora, Испания
Квартира 3 спальни
Guia de Isora, Испания
2 ванных комнат 338 м²
€ 275,000
Отличная возможность! Dream Homes Tenerife предлагает эту фантастическую квартиру с коммерче…
Вилла 3 спальнив Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат 395 м²
€ 1,250,000
Dream Homes Tenerife представляет вам эту недавно отремонтированную виллу для продажи в Пуэр…
Вилла 5 спаленв Miraverde, Испания
Вилла 5 спален
Miraverde, Испания
6 Количество комнат 4 ванных комнат 450 м²
€ 2,370,000
Cовременная вилла 5 спален в минималистском стиле расположена в жилом районе Роке-дель-Конде…
Квартира 2 спальнив Urbanizacion El Guincho, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion El Guincho, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 290,000
Просторная квартира в комплексе Parque Albatros на верхнем этаже с видом на море. До пляжа A…
Квартира 1 спальняв Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 595,000
Красивый апартамент в роскошном апарт-отеле «Baobab Suites», в районе Бая дель Дюке на юге Т…
Квартира 1 спальняв Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 255,000
Продается квартира в комплексе Юкка Парк, в районе Фаньябе. Комплекс расположен на второй бе…
Квартира 3 спальнив Adeje, Испания
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 527,000
Апартамент в Residencial Adeje Paradise в районе Playa Paraiso. С террасы открывается вид на…
Вилла 3 спальнив Adeje, Испания
Вилла 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 235 м²
€ 935,000
Элегантная и просторная вилла в районе Каяо Сальвахе с видом на океан. Вилла с большим участ…
Квартира 1 спальняв Adeje, Испания
Квартира 1 спальня
Adeje, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 208,000
Квартира на первой линии моря, рядом с песчаным пляжем в районе Плая Параисо, расположена в …
Дом 3 спальнив Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Дом 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
3 ванных комнат 260 м²
€ 455,000
Dream Homes Tenerife представляет вам этот сказочный таунхаус с 3 спальнями в Пуэрто-де-Сант…
Вилла 3 спальнив Miraverde, Испания
Вилла 3 спальни
Miraverde, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 200 м²
€ 1,890,000
Продается уникальная роскошная вилла, построенная и спроектированная с использованием самых …
Таунхаус 3 спальнив Guia de Isora, Испания
Таунхаус 3 спальни
Guia de Isora, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 169,000
Таунхаус в районе Гиа де Исора. Район хорош для проживания. Рядом находится администрация, а…
Вилла 5 спаленв Miraverde, Испания
Вилла 5 спален
Miraverde, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 515 м²
€ 2,300,000
Красивая вилла 5 спален в районе Мадроняль, Коста Адехе с видом на океан и горы. Вилла имеет…
Дом 3 спальнив Tacoronte, Испания
Дом 3 спальни
Tacoronte, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 190 м² 1/2 Этаж
€ 505,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Adeje, Испания
Дом 3 спальни
Adeje, Испания
80 м²
€ 429,500
Вилла в комплексе Sueño Azul в Callao Salvaje. Состоит из просторной гостиной, кухни, 3 спа…
Квартира 1 спальняв Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
62 м²
€ 350,000
Квартира в комплексе Altamira в Bahía del Duque. Состоит из гостиной, кухни, спальни, ванно…

Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное

Недвижимость на Канарских островах: элитные апартаменты вблизи с Атлантическим океаном

Канарские острова — идеальное место для проживания и активного отдыха. Экзотический архипелаг, располагающийся вблизи с Испанией и африканским континентом, известен своим мягким климатом и живописными песчаными пляжами. Здесь круглый год стоит отличная погода — даже зимой температура не опускается ниже 20 градусов тепла.

Что посмотреть на Канарских островах

На территории испанского архипелага можно встретить большое число знаковых достопримечательностей. Ежегодно туристы прибывают сюда, чтобы увидеть величественный вулкан Тейде на Тенерифе и побывать в известном аквапарке Сиам, считающимся самым масштабным в Европе. Большой популярностью пользуются и местные пещеры, образовавшиеся десятки тысяч лет назад.

За сколько можно купить недвижимость на Канарских островах

Стоимость домов и квартир в этих местах сильно варьируется. В отдаленных районах недвижимость на Канарских островах оценивается в 1000 евро за «квадрат». В престижных регионах, таких как Тенерифе и Гран-Канария, стоимость апартаментов в 2-3 выше. В целом, недвижимость на Канарских островах стоит так же, как и в крупных городах Испании. Многое зависит от состояния жилья, его местонахождения и удаленности от побережья.

Преимущества недвижимости на Канарских островах

Приобретение местных «квадратов» станет выгодным капиталовложением для всех без исключения покупателей:

  • семейные пары смогут проводить здесь свободное время, обеспечив себе и детям отличных отдых;
  • у инвесторов появится возможность выгодно сдавать жилье приезжим или выиграть на продаже недвижимости после повышения цен;
  • для предпринимателей есть отличный шанс выйти на высокие доходы после покупки ресторанов и отелей.

Купить квадратные метры на Канарах иностранцам юридически так же просто, как и местным жителям. Перед покупкой стоит только обратиться за помощью к опытным риэлторам. Они проследят, чтобы продажа недвижимости прошла быстро и законно.

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