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Купить Многоуровневые квартиры в Черногории

Бар
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Биела
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Доброта
1
Рисан
1
Свети-Стефан
1
Многоуровневые квартиры В архив
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5 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальнив Биела, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Биела, Черногория
2 ванных комнат 136 м²
€ 340,000
Хорошо оцененная недвижимость, идеально подходящая для инвестиций и элитных отпусков, появил…
Многоуровневые квартиры 2 спальнив Будва, Черногория
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 185,000
В самом центре города предлагаем на продажу просторную квартиру с двумя спальнями. Жилая …
Многоуровневые квартиры 3 спальнив Рисан, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Рисан, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м²
€ 140,000
Продается квартира с 3 спальнями, общей площадью 97 кв. метров, в городе Рисан, Боко-Которск…
Многоуровневые квартиры 6 спаленв Бечичи, Черногория
Многоуровневые квартиры 6 спален
Бечичи, Черногория
7 ванных комнат 440 м² Количество этажей 4
€ 700,000
Это последнее слово в инвестициях с отличной доходностью. Этот отель расположен в Бечичи, в …
Многоуровневые квартиры 4 спальнив Доброта, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Доброта, Черногория
5 Количество комнат 2 ванных комнат 171 м²
€ 358,000
Предлагаем на продажу квартиру, которая не имеет аналогов в Которском заливе: двухуровневая …

Параметры недвижимости в Черногории

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с видом на море
недорогая
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