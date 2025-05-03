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Многоуровневые квартиры с террасой в Черногории

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Многоуровневые квартиры Удалить
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6 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Donja Lastva, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Ideal location: the building is located just 25 meters from the shore of the Tivat Bay in th…
$514,623
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Шишичи, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Шишичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/3
Великолепные новые апартаменты в совершенно новом здании от Aura готовы к покупке!   Д…
$103,654
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Биела, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Предлагаем на продажу квартиру с двумя спальнями в поселке Биела,  Внутренняя площадь кварти…
$250,155
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Доброта, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Предлагаем на продажу квартиру-дуплекс площадью 121 кв метр в новом доме в Доброте. Квартира…
$316,756
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Durasevici, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Durasevici, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Откройте для себя идеальное сочетание истории и современной элегантности в этом прекрасно от…
$432,890
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Skaljari, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Продажа резиденций в отеле Hyatt Regency Kotor Bay Resort   Расположение: первый курор…
$7,634
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Параметры недвижимости в Черногории

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