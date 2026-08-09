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Многоуровневые квартиры в Тивате, Черногория

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5 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Тиват, Черногория
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Многоуровневые квартиры 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Площадь: 152 м2Спальни: 2Ванные комнаты: 2 + 1Гаражное пространствоПросторная двухэтажная кв…
$1,14 млн
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Тиват, Черногория
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Площадь: 154 м2 (98 м2 + 56 м2 террасы)Спальни: 2Ванные комнаты: 2 + 1Гаражное пространствоП…
$1,48 млн
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Тиват, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Эксклюзивный дуплекс-апартамент в Porto Montenegro Ключевые особенности: • Просторный дв…
$1,44 млн
НДС
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LDV InvestLDV Invest
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Тиват, Черногория
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Этаж 1/2
МестонахождениеЭта двухуровневая квартира расположена в центре Тиват. Море и пляж находятся …
$1,53 млн
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Многоуровневые квартиры в Тиват, Черногория
Многоуровневые квартиры
Тиват, Черногория
Площадь 119 м²
Крашичи, Тиват Общая площадь: 119 кв. метров с террасой 27 м2  и собственной кладовой 5м2. …
$467,984
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