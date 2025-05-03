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Многоуровневые квартиры с бассейном в Черногории

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3 объекта найдено
Многоуровневые квартиры в Добра Вода, Черногория
Многоуровневые квартиры
Добра Вода, Черногория
Площадь 66 м²
Количество этажей 3
ID-2026 Двухуровневые квартиры с одной спальней в доме с бассейном в курортном поселке До…
$135,324
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Durasevici, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Durasevici, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Откройте для себя идеальное сочетание истории и современной элегантности в этом прекрасно от…
$432,890
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Агентство
NLM Consultancy
Языки общения
English, Crnogorski
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Skaljari, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Продажа резиденций в отеле Hyatt Regency Kotor Bay Resort   Расположение: первый курор…
$7,634
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Параметры недвижимости в Черногории

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