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Многоуровневые квартиры с гаражом в Черногории

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4 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Donja Lastva, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Ideal location: the building is located just 25 meters from the shore of the Tivat Bay in th…
$514,623
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Баошичи, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Баошичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Хорошо оцененная недвижимость, идеально подходящая для инвестиций и элитных отпусков, появил…
$363,093
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Шишичи, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Шишичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/3
Великолепные новые апартаменты в совершенно новом здании от Aura готовы к покупке!   Д…
$103,654
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Агентство
NLM Consultancy
Языки общения
English, Crnogorski
Многоуровневые квартиры 5 комнат в Доброта, Черногория
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Предлагаем на продажу просторную квартиру дуплекс площадью 102 кв метров в Доброте. Квартира…
$355,895
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Realting.com
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Параметры недвижимости в Черногории

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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