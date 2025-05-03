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Многоуровневые квартиры с видом на море в Черногории

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Многоуровневые квартиры Удалить
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15 объектов найдено
Многоуровневые квартиры в Добра Вода, Черногория
Многоуровневые квартиры
Добра Вода, Черногория
Площадь 66 м²
Количество этажей 3
ID-2026 Двухуровневые квартиры с одной спальней в доме с бассейном в курортном поселке До…
$135,324
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Муо, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Светлый, просторный и современный апартамент, площадью 100 м2 в поселке Муо (пригород Котора…
$345,558
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Donja Lastva, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Ideal location: the building is located just 25 meters from the shore of the Tivat Bay in th…
$514,623
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Многоуровневые квартиры 6 комнат в Будва, Черногория
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Продается невероятно просторная двухуровневая квартира с пятью (!) спальнями в центре Будвы.…
$341,876
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Баошичи, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Баошичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Хорошо оцененная недвижимость, идеально подходящая для инвестиций и элитных отпусков, появил…
$363,093
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Доброта, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Предлагаем на продажу две новые квартиры в Доброте. 106 кв метров — 300.000 евро 155 к…
$322,124
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Многоуровневые квартиры 16 комнат в Ратишевина, Черногория
Многоуровневые квартиры 16 комнат
Ратишевина, Черногория
Число комнат 16
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 278 м²
Количество этажей 5
An apartment complex made up of 5 apartments have come into the market in Ratiševina, Igalo.…
$497,586
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Многоуровневые квартиры 6 комнат в Тиват, Черногория
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Предлагаем на продажу двухуровневую квартиру в завершающей стадии строительства площадью 126…
$502,205
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Шишичи, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Шишичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/3
Великолепные новые апартаменты в совершенно новом здании от Aura готовы к покупке!   Д…
$103,654
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Многоуровневые квартиры в Тиват, Черногория
Многоуровневые квартиры
Тиват, Черногория
Площадь 119 м²
Крашичи, Тиват Общая площадь: 119 кв. метров с террасой 27 м2  и собственной кладовой 5м2. …
$467,984
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Montesale
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Биела, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Предлагаем на продажу квартиру с двумя спальнями в поселке Биела,  Внутренняя площадь кварти…
$250,155
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First Realty
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Доброта, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Предлагаем на продажу квартиру-дуплекс площадью 121 кв метр в новом доме в Доброте. Квартира…
$316,756
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First Realty
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Многоуровневые квартиры 5 комнат в Доброта, Черногория
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Предлагаем на продажу просторную квартиру дуплекс площадью 102 кв метров в Доброте. Квартира…
$355,895
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First Realty
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Столив, Черногория
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Столив, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Двухуровневые дизайнерские апартаменты с 1 спальней в Столиве, Которский залив. Историческая…
$184,747
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First Realty
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Skaljari, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Продажа резиденций в отеле Hyatt Regency Kotor Bay Resort   Расположение: первый курор…
$7,634
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Параметры недвижимости в Черногории

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