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Многоуровневые квартиры с видом на горы в Черногории

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Многоуровневые квартиры Удалить
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12 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Муо, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Светлый, просторный и современный апартамент, площадью 100 м2 в поселке Муо (пригород Котора…
$345,558
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First Realty
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Многоуровневые квартиры 6 комнат в Будва, Черногория
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Продается невероятно просторная двухуровневая квартира с пятью (!) спальнями в центре Будвы.…
$341,876
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First Realty
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Доброта, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Предлагаем на продажу две новые квартиры в Доброте. 106 кв метров — 300.000 евро 155 к…
$322,124
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Многоуровневые квартиры 6 комнат в Тиват, Черногория
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Предлагаем на продажу двухуровневую квартиру в завершающей стадии строительства площадью 126…
$502,205
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Сутоморе, Черногория
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Сутоморе, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/4
ID-2182 For Sale: Spacious and Functional Two-Level Apartment in Sutomore. The apartme…
$78,160
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Шишичи, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Шишичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/3
Великолепные новые апартаменты в совершенно новом здании от Aura готовы к покупке!   Д…
$103,654
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Биела, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Предлагаем на продажу квартиру с двумя спальнями в поселке Биела,  Внутренняя площадь кварти…
$250,155
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First Realty
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Доброта, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Предлагаем на продажу квартиру-дуплекс площадью 121 кв метр в новом доме в Доброте. Квартира…
$316,756
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First Realty
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Многоуровневые квартиры 5 комнат в Доброта, Черногория
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Предлагаем на продажу просторную квартиру дуплекс площадью 102 кв метров в Доброте. Квартира…
$355,895
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First Realty
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Многоуровневые квартиры 3 спальни в Durasevici, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Durasevici, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Откройте для себя идеальное сочетание истории и современной элегантности в этом прекрасно от…
$432,890
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Столив, Черногория
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Столив, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Двухуровневые дизайнерские апартаменты с 1 спальней в Столиве, Которский залив. Историческая…
$184,747
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First Realty
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Многоуровневые квартиры 6 спален в Boreti, Черногория
Многоуровневые квартиры 6 спален
Boreti, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 440 м²
Количество этажей 4
This is the final word in investment with excellent returns. This property is situated in Be…
$751,237
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Параметры недвижимости в Черногории

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