Купить вилла в Крит, Греция

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9
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256 объектов найдено
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Вилла 1 комната
Sklavopoula, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 910,000
Продается вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Продаются 2 виллы общей площадью 160 кв.м…
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 315,000
Предлагается на продажу строящаяся, готовая под ключ двухквартирная вилла Κ1Α с частным басс…
Вилла 1 комната
Pitsidia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 110 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Вилла 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
8 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Вилла 4 комнаты
Stylos, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 747,000
Продается вилла площадью 300 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 6 комнат
Ханья, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 705,000
Продается вилла площадью 231 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 8 комнат
Периволия, Греция
8 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,920,000
Продается вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 4 комнаты
Maleme, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 740,000
Продается вилла площадью 210 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 2 спальни
Chorafakia, Греция
3 Количество комнат
3 ванных комнат
138 м²
Количество этажей 2
€ 550,000
Проект жилого комплекса Altera Pars расположен на территории туристической области поселка Т…
Вилла 2 спальни
Ханья, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
122 м²
Количество этажей 2
€ 330,000
В этом живописном месте расположен наш комплекс, состоящий из 3 каменных вилл, которые прекр…
Вилла 2 спальни
Кефалас, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
151 м²
Количество этажей 1
€ 460,000
Уютный домик в тихом уединенном месте, среди оливковых рощ. Здесь продумано всё для комфо…
Вилла 3 спальни
Plaka, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
203 м²
Количество этажей 2
€ 950,000
Каменная вилла с бассейном и видом на море Cовременная и полностью обустроенная новая вил…
Вилла 4 спальни
almyrida, Греция
6 Количество комнат
5 ванных комнат
280 м²
Количество этажей 25
€ 900,000
Проект каменной виллы с бассейном Оставайтесь на связи с природой, окунитесь в дружелюбну…
Вилла 3 спальни
Aspro, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
175 м²
Количество этажей 2
€ 770,000
Строящийся проект каменной виллы с бассейном Новый проект каменной виллы располагается в …
Вилла 3 спальни
Gerani, Греция
4 Количество комнат
4 ванных комнат
184 м²
Количество этажей 2
€ 810,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Вилла 3 спальни
almyrida, Греция
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 3,500,000
Современная вилла класса люкс - это новый изысканный проект с большим плавательным бассейном…
Вилла 3 спальни
Gerani, Греция
4 Количество комнат
4 ванных комнат
185 м²
Количество этажей 2
€ 810,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Вилла 3 спальни
Gerani, Греция
4 Количество комнат
4 ванных комнат
262 м²
Количество этажей 2
€ 850,000
На большом участке площадью 4.351, 80 кв.м. были возведены 2 идентичные каменные виллы,…
Вилла 5 спален
almyrida, Греция
6 Количество комнат
6 ванных комнат
256 м²
Количество этажей 2
€ 980,000
В самом центре поселка Альмирида, всего в 300 метрах от популярного песчаного пляжа располаг…
Вилла 3 спальни
Kyparissos, Греция
4 Количество комнат
4 ванных комнат
262 м²
Количество этажей 2
€ 850,000
Этот проект был построен в 2019 году и состоит из двух одинаковых каменных вилл на большой р…
Вилла 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается вилла площадью 505 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью
Вилла 4 комнаты
Korfalonas, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 485,000
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море…
Вилла 4 комнаты
Pigi, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается вилла площадью 202 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. У объект…
Вилла 4 спальни
Ретимнон, Греция
3 ванных комнат
309 м²
Количество этажей 3
€ 590,000
В тихой и живописной деревне Агия Параскеви, всего в 7 км от города Ретимнон, продается вели…
Вилла 3 спальни
Ретимнон, Греция
2 ванных комнат
158 м²
Количество этажей 3
€ 450,000
В комплексе элитных резиденций на продажу эксклюзивно от нашего офиса выставлена впечатляюща…
Вилла 4 комнаты
Aroni, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 365,000
На продажу предлагается в Милатосе двухэтажная вилла с тремя спальнями, видом на море, краси…
Вилла 4 комнаты
Агия Пелагия, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Предлагается на продажу роскошная вилла под ключ на берегу моря в Ираклионе, Крит.Этот дом п…
Вилла 1 комната
Мохлос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,800,000
Продается роскошная вилла 440 кв.м с участком 5000 кв.м на востоке Крита. Вилла состоит из д…
Вилла 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается вилла 230 кв.м на участке 6.000 кв.м, в Плака Элунда, самом престижном районе вост…
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