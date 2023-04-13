В каких городах стоит покупать дом в Болгарии

Оптимальным местом для приобретения частного дома могут стать знаменитые болгарские курорты. Прежде всего — это Солнечный Берег, Варна и Равда. На их территории продается предостаточно комфортабельных коттеджей, вилл и особняков, расположенных у морского побережья. Они идеально подходят для круглогодичного проживания с семьей.

Помимо курортных зон, платформа REALTING рекомендует обратить внимание на недорогие частные дома в пригороде Софии. Они не имеют выхода к морю, но отличаются отменным качеством строительства и наличием всех необходимых коммуникаций. Зачастую это двухэтажные коттеджи с собственным участком и бассейном.

За сколько можно приобрести дом в Болгарии у моря

Стоимость жилья зависит от его месторасположения, площади прилегающей земли и наличия на ней центральных коммуникаций. В среднем цена «квадрата» у домов в Болгарии на берегу моря на платформе REALTING составляет 500-700 евро. Дороже могут стоить только элитные виллы и особняки с обширным земельным участком. За них владельцы просят порядка 1000 евро за кв. метр.

Есть ли возможность получить ВНЖ при покупке дома в Болгарии

Этот статус автоматически присваивается инвесторам, купившим болгарское жилье на сумму свыше 300,000 евро. Если объект приобретен по меньшей стоимости, его владелец получает мультивизу, по которой может легально проживать в Болгарии до 6 месяцев в году. Важно также помнить, что иностранцам, покупающим частные дома, не разрешается выкупать прилегающие к ним земельные участки. Их можно только снять в аренду на определенный срок.