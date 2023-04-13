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Купить дом в Болгарии

виллы
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таунхаусы
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289 объектов найдено
Дом 5 спаленв Cherno More, Болгария
Дом 5 спален
Cherno More, Болгария
255 м² 2 Этаж
€ 217,560
#31130562We offer a house with a plot in the quarter.Mine, Fr. Burgas.Price: 222 000 euroLoc…
Дом 5 спаленв Ravda, Болгария
Дом 5 спален
Ravda, Болгария
240 м² 3 Этаж
€ 362,600
#30745626We offer a house with a yard in the village. RavdaPrice: 370 000 euroLocation: s. R…
Дом 5 спаленв Byala Voda, Болгария
Дом 5 спален
Byala Voda, Болгария
200 м² 2 Этаж
€ 43,610
#27089270We offer to your attention a house with a yard,furnished in domestic stylePrice: 44…
Дом 1 спальняв Sofia City, Болгария
Дом 1 спальня
Sofia City, Болгария
3 Количество комнат 130 м² Количество этажей 1
€ 15,500
IBG Real Estates is pleased to offer this one storied house, in a nice village near Balchik …
Дом 3 спальнив Zidarovo, Болгария
Дом 3 спальни
Zidarovo, Болгария
4 Количество комнат 61 м² Количество этажей 2
€ 24,000
IBG Real Estates is pleased to present you this rural house, located in a quiet village…
Дом 3 спальнив Balchik, Болгария
Дом 3 спальни
Balchik, Болгария
4 Количество комнат 3 ванных комнат 196 м² Количество этажей 2
€ 334,990
IBG Real Estates is pleased to offer this exceptional property, located in the sea town of B…
Дом 2 спальнив Balchik, Болгария
Дом 2 спальни
Balchik, Болгария
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 42,900
IBG Real Estates is pleased to offer this partly renovated house, on asphalt road in a nice …
Дом 5 спаленв Несебр, Болгария
Дом 5 спален
Несебр, Болгария
550 м² 6 Этаж
€ 275,220
#3105091, apartment building, Act 14, Black Sea , Nesebr Price: 278,000 eurosLocality: Black…
Дом 4 спальнив Klimash, Болгария
Дом 4 спальни
Klimash, Болгария
65 м² 1 Этаж
€ 19,600
#31047214House with a yard in the village.KlimashPrice: 20 000 euroLocation: region.Burgas.S…
Дом 4 спальнив Chubra, Болгария
Дом 4 спальни
Chubra, Болгария
156 м² 2 Этаж
€ 33,500
# 31016910For sale it is offered:House of 2 floors in the village of Chubra, Sungurlare comm…
Домв София, Болгария
Дом
София, Болгария
210 м² 3/3 Этаж
€ 395,000
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухэтажный дом у подножия горы Витоша в. Boyana. В до…
Вилла 4 спальнив Свиленград, Болгария
Вилла 4 спальни
Свиленград, Болгария
6 Количество комнат 2 ванных комнат 950 м² Количество этажей 2
€ 45,000
Массивный дом с четырьмя спальнями в деревне недалеко от Харманли и Свиленграда. Дом полност…
Дом 3 спальнив General Toshevo, Болгария
Дом 3 спальни
General Toshevo, Болгария
4 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м² Количество этажей 1
€ 62,990
IBG Real Estates предлагает частично отремонтированный дом, расположенный на большом участке…
Дом 3 спальнив Balchik, Болгария
Дом 3 спальни
Balchik, Болгария
4 Количество комнат 3 ванных комнат 110 м² Количество этажей 2
€ 103,000
IBG Real Estates рада предложить этот недавно построенный двухэтажный дом, расположенный в к…
Дом 5 спаленв Senovo, Болгария
Дом 5 спален
Senovo, Болгария
6 Количество комнат 1 ванных комнат 126 м² Количество этажей 2
€ 35,500
Недвижимость расположена в живописной деревне недалеко от города Разград. Деревня является ц…
Домв София, Болгария
Дом
София, Болгария
181 м² Количество этажей 4
€ 340,000
DREAM WISHEN REAL ESTATE Дом на продажу в. Бояна в тихом месте у подножия горы Витоша! Дом я…
Дом 2 спальнив Momina Tsarkva, Болгария
Дом 2 спальни
Momina Tsarkva, Болгария
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² Количество этажей 2
€ 39,995
Продается отдельно стоящий двухэтажный дом в небольшой деревне в регионе Бургас недалеко от …
Дом 4 спальнив Livada, Болгария
Дом 4 спальни
Livada, Болгария
162 м²
€ 152,880
#31029786 House with swimming pool and sauna Livada, BulgariaPrice: 156,000 eurosLocality - …
Дом 5 спаленв Zhelyazovo, Болгария
Дом 5 спален
Zhelyazovo, Болгария
120 м² 2 Этаж
€ 64,680
#30989082We offer to your attention a house with a large yard.Price: 66 000 euroLocation: s.…
Дом 3 спальнив Бургас, Болгария
Дом 3 спальни
Бургас, Болгария
137 м² 2 Этаж
€ 207,900
ID 30995196 House in Victoria Hills complexPrice: 210 000 euro. Location: SarafovoRooms: 3To…
Дом 3 спальнив Kubrat, Болгария
Дом 3 спальни
Kubrat, Болгария
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м² Количество этажей 2
€ 83,500
IBG Real Estates рада предложить на продажу этот дом с 3 спальнями, земельный участок 2083 к…
Дом 2 спальнив Novi Pazar, Болгария
Дом 2 спальни
Novi Pazar, Болгария
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 26,990
IBG Real Estates рада предложить этот отремонтированный дом, расположенный в тихой и безопас…
Дом 3 спальнив Obzor, Болгария
Дом 3 спальни
Obzor, Болгария
80 м² 1 Этаж
€ 55,044
#30968400We offer to your attention an unfinished house with a yardPrice: 55 600 euroLocatio…
Дом 5 спаленв Святой Влас, Болгария
Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
245 м² 2 Этаж
€ 186,200
#30255174Two-storey house in the center of St. Vlas 245 m2, and a yard of 1,149 m2Price: 190…
Домв Krumovo, Болгария
Дом
Krumovo, Болгария
284 м² Количество этажей 3
€ 77,000
Недвижимость расположена в живописной деревне, примерно в 23 км от города Варна и примерно в…
Домв Pancharevo, Болгария
Дом
Pancharevo, Болгария
300 м² Количество этажей 3
€ 395,000
DREAM WISHEN REAL ESTATE Новый роскошный дом на продажу в деревне Лозен, который расположен …
Дом 8 спаленв Balchik, Болгария
Дом 8 спален
Balchik, Болгария
9 Количество комнат 3 ванных комнат 330 м² Количество этажей 3
€ 280,000
IBG Real Estates рада предложить прекрасную недвижимость, расположенную в морском городе Бал…
Домв Святой Влас, Болгария
Дом
Святой Влас, Болгария
90 м²
€ 68,000
Дом 5 спаленв Святой Влас, Болгария
Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
301 м²
€ 1,012,032
ID 30965684 eco-house with 5 bedrooms in complex Venid Eco VillagePrice: 1 012 032 euro.Loca…
Дом 3 спальнив Budzhaka, Болгария
Дом 3 спальни
Budzhaka, Болгария
130 м² 2 Этаж
€ 392,000
#309029582-storey house on the first line in the luxury complex SozopolisPrice: 400 000 euro…

Регионы с недвижимостью на продажу

Balchik
Русенская область
Хасковская область
Dolni Chiflik
Sredets
Благоевградская область
Каблешково
Svilengrad
Великотырновская область
Kiten
Obzor
Bansko
Smolian
Смолянская область
Chernomorets
Dobrinishte
Kavarna
Tsarevo
Бяла
Габровская область

Параметры недвижимости в Болгарии

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное

В каких городах стоит покупать дом в Болгарии

Оптимальным местом для приобретения частного дома могут стать знаменитые болгарские курорты. Прежде всего — это Солнечный Берег, Варна и Равда. На их территории продается предостаточно комфортабельных коттеджей, вилл и особняков, расположенных у морского побережья. Они идеально подходят для круглогодичного проживания с семьей.

Помимо курортных зон, платформа REALTING рекомендует обратить внимание на недорогие частные дома в пригороде Софии. Они не имеют выхода к морю, но отличаются отменным качеством строительства и наличием всех необходимых коммуникаций. Зачастую это двухэтажные коттеджи с собственным участком и бассейном.

За сколько можно приобрести дом в Болгарии у моря

Стоимость жилья зависит от его месторасположения, площади прилегающей земли и наличия на ней центральных коммуникаций. В среднем цена «квадрата» у домов в Болгарии на берегу моря на платформе REALTING составляет 500-700 евро. Дороже могут стоить только элитные виллы и особняки с обширным земельным участком. За них владельцы просят порядка 1000 евро за кв. метр.

Есть ли возможность получить ВНЖ при покупке дома в Болгарии

Этот статус автоматически присваивается инвесторам, купившим болгарское жилье на сумму свыше 300,000 евро. Если объект приобретен по меньшей стоимости, его владелец получает мультивизу, по которой может легально проживать в Болгарии до 6 месяцев в году. Важно также помнить, что иностранцам, покупающим частные дома, не разрешается выкупать прилегающие к ним земельные участки. Их можно только снять в аренду на определенный срок.

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