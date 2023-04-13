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Купить дом в Минский район, Беларусь

Колодищи
116
Ждановичский сельский Совет
101
Папернянский сельский Совет
89
Петришковский сельский Совет
84
Острошицко-Городокский сельский Совет
79
Юзуфовский сельский Совет
45
Боровляны
41
Горанский сельский Совет
40
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930 объектов найдено
Коттеджв Петришковский сельский Совет, Беларусь
VIP
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
198 м²
€ 135,487
Эксклюзивный таунхаус в доме на 2 семьи в Заславле Адрес: Заславль, ул. Молодечненская ❤️ Пр…
Домв Острошицкий Городок, Беларусь
Дом
Острошицкий Городок, Беларусь
257 м²
€ 100,024
Продажа дома всего в 12-ти километрах от Минска Адрес: аг. Острошицкий Городок, ул. Совхозна…
Домв Новый Двор, Беларусь
Дом
Новый Двор, Беларусь
111 м²
€ 61,742
Продаётся дом в  д. Новый Двор! Адрес: д. Новый Двор, пер. Октябрьский ❤️Отличный двухэ…
Домв Большой Тростенец, Беларусь
Дом
Большой Тростенец, Беларусь
94 м²
€ 61,378
Продам дом или обменяю на квартиру в Минске! Адрес: д. Большой Тростенец, ул. Мирная ⭕️ В ка…
Домв Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
170 м²
€ 63,560
Продаётся садовый домик в живописном месте ! Адрес: СТ "Моя отрада" ❤️ Объект нахо…
Домв Колодищи, Беларусь
Дом
Колодищи, Беларусь
135 м²
€ 270,064
Продается великолепный коттедж в аг. Колодищи. Минский р-н, 8 км от МКАД, Московское на…
Домв Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
187 м²
€ 172,768
VIP-КОТТЕДЖ  с грамотной планировкой и готовой баней из бревна, в д. Ходаково, 15 …
Домв Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
167 м²
€ 54,467
Дом для круглогодичного проживания в СТ "НАДЕЖДА-МЭТЗ" , Раковский с/с,…
Домв Горанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
104 м²
€ 180,952
Если Вы любите свежий лесной воздух, просыпаться под пение лесных птиц, но в то же время про…
Коттеджв Петришковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
158 м²
€ 99,933
Коттеджв Сёмково, Беларусь
Коттедж
Сёмково, Беларусь
1 105 м²
€ 1,227,563
Продается жилой комплекс, состоящий из двух отдельностоящих жилых домов, каждый из которых р…
Домв Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
160 м²
€ 50,012
Дача в 20 минутах езды от Минска!  Дом для круглогодичного проживания, с продуманным пр…
Домв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
135 м²
€ 42,737
Продается  дом  и земельный участок в д. Ключники (рядом с аг. Острошицкий городок…
Коттеджв Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
383 м²
€ 227,327
  Коттедж в СТ Боровая 2км от МКАД! Площадь 382.7 кв.м, кухня 20.5 кв.м. Фундамент ФБС…
Домв Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
205 м²
€ 145,489
Коттедж в СТ Боровая 2км от МКАД! Площадь 205.2 кв.м, кухня 8.2 кв.м. Фундамент Ф…
Домв Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
264 м²
€ 65,015
Продаётся живописная дача в СТ "Берёза" (12 км от МКАД)! Расположена в красив…
Домв Боровляны, Беларусь
Дом
Боровляны, Беларусь
300 м²
€ 133,668
Домв Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
43 м²
€ 24,460
Продается дом под Минском с участком 16 соток! Адрес: д. Слобода, ул. Виктора Жудро ⭕️ В как…
Домв Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
103 м²
€ 15,004
Продается дом в СТ Лукоморье, в 28-и километрах от Минска в Молодечненском направлении! …
Домв Ратомка, Беларусь
Дом
Ратомка, Беларусь
48 м²
€ 19,095
Продаём хорошую дачу в восьми километрах от Минска, СТ Электрон, вблизи деревни Подгорье. До…
Домв Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
40 м²
€ 17,913
Предлагается отличный дачный дом, недалеко от Минска, в СТ «Березка-Мотовело».&n…
Домв Аксаковщина, Беларусь
Дом
Аксаковщина, Беларусь
100 м²
€ 68,107
Аксаковщина Продается дом-дача в СТ Родник-2009.Участок 15 соток! Частная собственность.Дом …
Домв Волковичи, Беларусь
Дом
Волковичи, Беларусь
70 м²
€ 74,563
Продается участок на берегу водохранилища Птичь с домом в деревне Волковичи Минского р-на Ми…
Домв Серафимово, Беларусь
Дом
Серафимово, Беларусь
201 м²
€ 135,487
Продается просторный дом  2017г. постройки с хорошим, ухоженным участком (15,…
Домв Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
85 м²
€ 30,825
Ухоженный участок с постройками, для любителей дачного отдыха  Адрес: СТ Ивушка   …
Домв Аксаковщина, Беларусь
Дом
Аксаковщина, Беларусь
16 м²
€ 19,914
Уютная дача в СТ "Родник-2009" Адрес: СТ "Родник-2009" ❤️ Хотите купить …
Домв Шершунский сельский Совет, Беларусь
Дом
Шершунский сельский Совет, Беларусь
73 м²
€ 22,733
Продается дом под снос в шикарном месте в д.Косачи 30 км от МКАД. Участок 0,25 га, расположе…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
297 м²
€ 272,792
Статусный коттедж в перспективном и живописном месте аг. Колодищи , ул. Троицкая 7. В непоср…
Домв Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
117 м²
€ 63,379
Выгодное предложение!   Предлагается дача в идеальном месторасположении от Минска, в СТ…
Домв Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
86 м²
€ 16,004
Продается добротная уютная дача в СТ "Физик". 19 км МКАД. Отличное транспортное со…

Параметры недвижимости в Минский район, Беларусь

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