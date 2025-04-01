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Дома в Мачулищи, Беларусь

3 объекта найдено
Коттедж в Мачулищи, Беларусь
Коттедж
Мачулищи, Беларусь
Площадь 165 м²
Найти такое место – редкая удача! О преимуществах:  1. До Минска рукой подать – всего лишь в…
$300,000
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Дом в Мачулищи, Беларусь
Дом
Мачулищи, Беларусь
Площадь 167 м²
Дом в а.г. Мачулищи - Всего 10 км от МинскаАвтобусы, маршрутки регулярно- Центральный газ, в…
$66,000
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Дом в Мачулищи, Беларусь
Дом
Мачулищи, Беларусь
Площадь 169 м²
Продается светлый дом в современном стиле в г.п. Мачулищи - 12 км от МКАД, Слуцкое направлен…
$179,000
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