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Купить квартиру в Брестская область, Беларусь

Буховичский сельский Совет
5
Высокое
5
Каменюкский сельский Совет
5
Каменец
4
Хотиславский сельский Совет
4
Дмитровичский сельский Совет
3
Ряснянский сельский Совет
3
Видомлянский сельский Совет
2
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1 126 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Барановичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Барановичи, Беларусь
2 Количество комнат 34 м² 1/2 Этаж
€ 10,901
Продается 2-комнатная квартира по ул. Фроленкова ! * 1 эт./ 2-эт. кирпичного дома. * Площадь…
Квартира 3 комнатыв Брест, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Брест, Беларусь
3 Количество комнат 70 м² 5/9 Этаж
€ 67,788
Лот 7081. Уютная трехкомнатная квартира в центре города в тёплом кирпичном доме на 5 этаже д…
Квартира 3 комнатыв Брест, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Брест, Беларусь
3 Количество комнат 72 м² 9/9 Этаж
€ 56,704
Лот 7078. Продаётся просторная 3-комнатная квартира в г. Бресте по ул. Краснознаменной. Квар…
Квартира 2 комнатыв Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
2 Количество комнат 78 м² 3/8 Этаж
€ 137,409
Лот 7084. Элитный кирпичный дом в центре Бреста в районе парка 1 Мая. Просторная двухкомнатн…
Квартира 1 комнатав Брест, Беларусь
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат 35 м² 3/9 Этаж
€ 25,650
Лот 7080. Предлагаем купить уютную однокомнатную квартиру в самом центре города на 3 этаже д…
Квартирав Барановичи, Беларусь
Квартира
Барановичи, Беларусь
34 м²
€ 13,649
В продаже 1-комнатная квартира в блокированном доме по ул. Защитная ! * 1 эт./ 1-эт. кирпичн…
Квартирав Брест, Беларусь
Квартира
Брест, Беларусь
21 м²
€ 24,734
Лот 7075. В продаже часть одноэтажного кирпичного дома 1969 года постройки в микрорайоне Дуб…
Квартира 2 комнатыв Барановичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Барановичи, Беларусь
2 Количество комнат 48 м² 1/9 Этаж
€ 27,482
Продается двухкомнатная квартира в военном городке! Очень удобный первый этаже! Город: Баран…
Квартира 1 комнатав Брест, Беларусь
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат 32 м² 5/9 Этаж
€ 28,306
1-комнатная квартира, г. Брест, Партизанский пр-т, 1975 г.п., 5 / 9 кирпич, 34,6 / 31,6 / 17…
Квартира 1 комнатав Брест, Беларусь
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат 37 м² 3/9 Этаж
€ 29,314
Лот 7074. Продаётся однокомнатная квартира на 3 этаже 9-этажного панельного дома 1983 года п…
Квартирав Кобрин, Беларусь
Квартира
Кобрин, Беларусь
74 м²
€ 15,481
Продаётся выделенная трёхкомнатная квартира в блокированном жилом доме (часть дома) в г. Коб…
Квартира 3 комнатыв Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
3 Количество комнат 66 м² 2/5 Этаж
€ 33,894
Продаётся уютная и светлая трёхкомнатная квартира в г. Кобрин на ул. Дзержинского.   Кв…
Квартира 1 комнатав Брест, Беларусь
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат 30 м² 3/5 Этаж
€ 26,474
1-комнатная квартира, г. Брест, пр-т Машерова, 1966 г.п., 3 / 5 кирпичного, 30,9 / 30,2 / 19…
Квартира 3 комнатыв Барановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
3 Количество комнат 73 м² 8/9 Этаж
€ 34,719
Продаётся 3х комн. квартира в г. Барановичи. СНБ 72.8 м2  - 8/9 панельного дома. -…
Квартира 2 комнатыв Барановичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Барановичи, Беларусь
2 Количество комнат 43 м² 3/4 Этаж
€ 21,069
Продается 2-комнатная квартира по ул. Брестская ! * 3 эт./ 4-эт. блочного дома. * Площадь: о…
Квартира 2 комнатыв Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
2 Количество комнат 61 м² 6/9 Этаж
€ 56,796
ЛОТ 7071. Продается светлая уютная двухкомнатная квартира общей площадью 60,5 кв.м в микрора…
Квартира 2 комнатыв Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
2 Количество комнат 57 м² 1/9 Этаж
€ 47,635
Лот 7072. Двухкомнатная квартира на 1 этаже 9-этажного панельного дома 2009 года постройки в…
Квартира 2 комнатыв Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
2 Количество комнат 33 м² 1/1 Этаж
€ 37,833
Лот 7073. Продаётся двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом в кирпичном доме в самом центр…
Квартира 1 комнатав Брест, Беларусь
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат 33 м² 5/5 Этаж
€ 23,634
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Красногвардейская, 1988 г.п., 5 / 5 кирпич, 33,4 / 32,5 …
Квартира 4 комнатыв Барановичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Барановичи, Беларусь
4 Количество комнат 76 м² 9/9 Этаж
€ 29,314
Ищете квартиру в Южном микрорайоне для Вашей семьи - это то, что Вам нужно! Квартира располо…
Квартира 2 комнатыв Барановичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Барановичи, Беларусь
2 Количество комнат 56 м² 1/1 Этаж
€ 27,298
Продается двухкомнатная квартира в жилом доме, по улице Шевченко с ремонтом и полностью гото…
Квартира 3 комнатыв Большие Лепесы, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Большие Лепесы, Беларусь
3 Количество комнат 65 м² 5/5 Этаж
€ 29,314
Продаётся просторная и светлая трёхкомнатная квартира в г. Кобрин на ул. Калинина.   Ра…
Квартира 1 комнатав Брест, Беларусь
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат 41 м² 1/10 Этаж
€ 30,138
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Рябиновая, 1994 г.п., 1 / 10 панель, 40,7 / 17,0 / 8,7, …
Квартира 1 комнатав Брест, Беларусь
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат 33 м² 2/5 Этаж
€ 26,108
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Кирова, 1971 г.п., 2 / 5 кирпич, 33,8 / 32,9 / 18,3 / 5,…
Квартира 1 комнатав Брест, Беларусь
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат 31 м² 1/5 Этаж
€ 22,810
Лот 7070. Продаётся однокомнатная квартира в центре города по улице Кирова. Находится на пер…
Квартира 2 комнатыв Барановичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Барановичи, Беларусь
2 Количество комнат 44 м² 3/4 Этаж
€ 24,276
Продается двухкомнантная квартира по адресу улица Ленина, 1! Полностью с ремонтом. Этаж/этаж…
Квартира 1 комнатав Брест, Беларусь
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат 37 м² 4/5 Этаж
€ 28,306
Лот 7066. Однокомнатная квартира в самом центре г. Бреста. Кирпичный дом. Общая площадь 36.7…
Квартира 3 комнатыв Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
3 Количество комнат 62 м² 2/5 Этаж
€ 25,650
Продаётся светлая и уютная трёхкомнатная квартира в г. Кобрин на ул. Маршала Жукова.   …
Квартира 2 комнатыв Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
2 Количество комнат 67 м² 9/13 Этаж
€ 62,933
Предлагаем купить уютную и аккуратную 2-х комнатную квартиру в г. Брест на ул. Стафеева (м-н…
Квартира 2 комнатыв Кобрин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
2 Количество комнат 34 м² 2/2 Этаж
€ 17,405
Продается небольшая уютная двухкомнатная квартира в центре г. Кобрин на ул. Маршала Жукова. …

Параметры недвижимости в Брестская область, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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