Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Faro
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Faro, Португалия

;
Albufeira
31
Lagos
56
Loule
97
Lagoa
66
Показать больше
458 объектов найдено
Вилла в Portimao, Португалия
Вилла
Portimao, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Откройте для себя эту великолепную трехэтажную виллу, расположенную в престижном жилом район…
$984,648
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Дом в Lagos, Португалия
Дом
Lagos, Португалия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$2,73 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Дом 5 спален в Lagoa, Португалия
Дом 5 спален
Lagoa, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
Дом, достойный произведения искусства, вид на море в Карвоейро - ЛагоаУникальная 5-комнатная…
$2,84 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
TekceTekce
Таунхаус в Luz, Португалия
Таунхаус
Luz, Португалия
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Эта вилла с 3 спальнями, расположенная в привилегированном месте всего в нескольких минутах …
$620,292
Оставить заявку
Вилла в Фару, Португалия
Вилла
Фару, Португалия
Количество спален 14
Исключительное поместье для продажи в Алгарве Редкая и выдающаяся возможность приобрести одн…
$11,31 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Фару, Португалия
Вилла
Фару, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 385 м²
Современная роскошная вилла с видом на море Порто-де-Мос, ЛагосИспытайте прибрежную роскошь …
$3,11 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Дом 4 спальни в Lagoa, Португалия
Дом 4 спальни
Lagoa, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 225 м²
Представлена современная, элегантная, недавно построенная вилла с прекрасным видом на море.В…
$2,66 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Таунхаус в Ferragudo, Португалия
Таунхаус
Ferragudo, Португалия
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Таунхаус в современном стиле, расположенный в тихом районе, в нескольких минутах ходьбы от Ф…
$393,006
Оставить заявку
Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 546 м²
Эта вилла с шестью спальнями на продажу расположена в спокойном районе Альманчил, в нескольк…
$2,93 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Фару, Португалия
Вилла
Фару, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Добро пожаловать в эту виллу, изысканное убежище, которое переопределяет роскошную жизнь в п…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
Языки общения
English, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues
Telegram Написать в Telegram
Дом 3 спальни в Luz, Португалия
Дом 3 спальни
Luz, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 90 м²
2+1 Спальня Таунхаус - ЭспичЭтот таунхаус с 2 + 1 спальней расположен в жилом районе Эспич, …
$620,421
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Дом 4 спальни в Lagos, Португалия
Дом 4 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 4
Площадь 385 м²
Современная вилла с 4 спальнями с видом на море, бесконечным бассейном и эксклюзивным дизайн…
$3,13 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 220 м²
Первый этаж виллы Amendoeira состоит из прихожей с просторной гостиной, столовой и дизайнерс…
$2,30 млн
Оставить заявку
Таунхаус в Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Таунхаус
Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Закрытый кондоминиум с 6 виллами T2+2, расположенный в центре Вила-Нова-де-Касела, в 5 минут…
$453,113
Оставить заявку
Вилла в Algoz, Португалия
Вилла
Algoz, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 588 м²
Элегантная вилла Сильвес Т5, сочетающая традиции Алгарве с современной изысканностьюРасполож…
$1,60 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Boliqueime, Португалия
Вилла
Boliqueime, Португалия
Количество спален 5
Очаровательная вилла 5 + 1 спальни с частным бассейном и панорамным видом на море недалеко о…
$2,20 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Alvor, Португалия
Дом 4 спальни
Alvor, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Роскошная вилла с 4 спальнями, Alvor, Portimão.Мы представляем вам действительно потрясающую…
$4,14 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Olhao, Португалия
Вилла
Olhao, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Эта двухкомнатная вилла с 9000 м2 сельскохозяйственных угодий продается в Монкарапачо, Ольха…
$1,47 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Дом в Portimao, Португалия
Дом
Portimao, Португалия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,11 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Вилла в Tavira, Португалия
Вилла
Tavira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 186 м²
Дом расположен в нескольких минутах ходьбы от центра поселка Santo Estêvão  и его услуг, в 1…
$508,596
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Moncarapacho, Португалия
Дом 3 спальни
Moncarapacho, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Строительство 6 вилл T3 в Фузете.Эти резиденции отличаются идеальным сочетанием комфорта, эл…
$1,48 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 720 м²
Эта современная вилла с пятью спальнями на продажу расположена в востребованном районе Гале,…
$5,80 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этот эксклюзивный, небольшой жилой комплекс расположен в популярном Карвоэйро, центральном А…
$498,185
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Дом 3 спальни в Lagoa, Португалия
Дом 3 спальни
Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Вилла 3+1 с бассейном – Карвоэйро – ЛагоаВеликолепная вилла, которая сочетает в себе очарова…
$2,71 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Дом 4 спальни в Montenegro, Португалия
Дом 4 спальни
Montenegro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Современная вилла с 4 спальнями с видом на лагуну невероятного природного парка Риа Формоза.…
$1,94 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Дом 5 спален в Montenegro, Португалия
Дом 5 спален
Montenegro, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 243 м²
Роскошь, качество, комфорт и изысканность являются прилагательными этой замечательной виллы.…
$1,65 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Дом 5 спален в Odiaxere, Португалия
Дом 5 спален
Odiaxere, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 299 м²
Вилла расположена в тихом жилом районе на окраине Лагоса. Его окрестности - сельская местнос…
$2,95 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Фару, Португалия
Вилла
Фару, Португалия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Расположенный в желанной хватке Виламуры, это поместье растянуто на двойном участке и распол…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
Языки общения
English, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues
Telegram Написать в Telegram
Дом в Luz, Португалия
Дом
Luz, Португалия
Расположенный в самом сердце Прайя-да-Луш, этот потрясающий отдельно стоящий дом предлагает …
$1,21 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Эта потрясающая современная вилла, расположенная в эксклюзивной пристани Альбуфейра, будет з…
$2,05 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English

Типы недвижимости в Faro

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Faro, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти