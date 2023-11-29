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Дома в Фаро, Португалия

виллы
193
таунхаусы
66
303 объекта найдено
Дом 4 спальни в Almancil, Португалия
Дом 4 спальни
Almancil, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
This fantastic villa is located in an urbanisation near Vale do Lobo and just a few minutes …
€2,38 млн
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Дом 3 спальни в Quarteira, Португалия
Дом 3 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
We present this sophisticated, meticulously renovated 3-bedroom villa, which incorporates a …
€850,000
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Дом 6 спален в Quarteira, Португалия
Дом 6 спален
Quarteira, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 721 м²
Количество этажей 3
Fantastic detached villa with 6 bedrooms, swimming pool and a vast garden, located in Fonte …
€6,50 млн
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Дом 4 спальни в Quelfes, Португалия
Дом 4 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 342 м²
4 bedroom villa under construction with pool and countryside views - Olhão Located in a qui…
€395,000
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Вилла 5 спален с бытовой техникой, с Онлайн-показ, возможен торг в Фару, Португалия
Вилла 5 спален с бытовой техникой, с Онлайн-показ, возможен торг
Фару, Португалия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 589 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла дуплекс с 5 спальнями, бассейном и частным садом, расположенная недалеко от …
€2,10 млн
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Вилла 4 спальни с бытовой техникой, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Фару, Португалия
Вилла 4 спальни с бытовой техникой, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Фару, Португалия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 496 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла дуплекс с 4 спальнями, бассейном и частным садом, расположенная недалеко от …
€1,99 млн
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Вилла 3 спальни с бытовой техникой, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Фару, Португалия
Вилла 3 спальни с бытовой техникой, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Фару, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 521 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла дуплекс с 3 спальнями, бассейном и частным садом, расположенная недалеко от …
€1,59 млн
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Дом 3 спальни в Quarteira, Португалия
Дом 3 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 105 м²
€625,000
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Вилла 5 спален в Almancil, Португалия
Вилла 5 спален
Almancil, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Exciting Building Project for an Upscale Villa near the Charming The Village development nea…
€1,25 млн
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Вилла 5 спален в Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Количество этажей 3
This villa located in Vilamoura is very close to the Victoria golf course, in a residential …
€1,10 млн
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Дом в Olhao, Португалия
Дом
Olhao, Португалия
Участок площадью около 4,5 га, включающий 2 независимых дома. Один из домов имеет около 115…
€1,45 млн
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Дом 4 спальни в Almancil, Португалия
Дом 4 спальни
Almancil, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
4 bedroom villa in an excellent location. This fantastic villa is located in the Villas …
€2,45 млн
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Вилла 6 спален в Conceicao e Estoi, Португалия
Вилла 6 спален
Conceicao e Estoi, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Это выдающееся место жительства расположено в сельской местности и обеспечивает абсолютную к…
€5,85 млн
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Вилла 7 спален в Quarteira, Португалия
Вилла 7 спален
Quarteira, Португалия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 500 м²
Вилла Vilamoura в загородном стиле на участке площадью 10 850 м2 для продажи - Эта отдельная…
€2,90 млн
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Вилла 2 спальни в Loule, Португалия
Вилла 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 2
You are looking for a traditional & stylish property, close to Salir in a typical Algarve vi…
€340,000
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Вилла 4 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
This villa still under construction is located very close to Falésia beach and the marina of…
€2,50 млн
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Вилла 4 спальни в Loule, Португалия
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 489 м²
Количество этажей 2
This villa of excellent construction and large dimensions is located a few minutes from Loul…
€1,75 млн
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Дом 5 спален в Almancil, Португалия
Дом 5 спален
Almancil, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 527 м²
An impressive five-bedroom En-suite Villa, where luxurious style meets elegance, comfort, an…
€2,50 млн
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Вилла 3 спальни в Quelfes, Португалия
Вилла 3 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 3
Площадь 253 м²
Современная вилла расположена в 10 мн от Olhão, в 5 мн от Moncarapacho и в 20 мн от Faro. Эт…
€890,000
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Вилла 4 спальни в Santa Barbara de Nexe, Португалия
Вилла 4 спальни
Santa Barbara de Nexe, Португалия
Количество спален 4
Площадь 234 м²
Количество этажей 2
Недвижимость расположена недалеко от Сент-Барбара-де-Нексе с открытым видом на сельскую мест…
€775,000
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Вилла 5 спален в Loule, Португалия
Вилла 5 спален
Loule, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 453 м²
Количество этажей 3
На этом южном и пологим участке находится красивая вилла с четырьмя спальнями и гостевой кот…
€2,00 млн
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Дом 7 спален в Almancil, Португалия
Дом 7 спален
Almancil, Португалия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
Prédio urbano destinado a habitação, composto por sete compartimentos, cisterna e logradouro…
€350,000
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Вилла 9 спален в Sao Bras de Alportel, Португалия
Вилла 9 спален
Sao Bras de Alportel, Португалия
Количество спален 9
Площадь 295 м²
4 Городских предмета на продажу в Бордейре, Санта-Барбара-де-Нексе: - Склад - Дом с 4 спал…
€499,000
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Дом 4 спальни в Quelfes, Португалия
Дом 4 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 141 м²
Вилла с 4 спальнями с гаражом и видом на море - Olhão Двухквартирная вилла, расположенная в …
€500,000
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Вилла 5 спален в Almancil, Португалия
Вилла 5 спален
Almancil, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
€4,00 млн
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Дом 4 спальни в Silves, Португалия
Дом 4 спальни
Silves, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Ферма с 5 спальнями, бассейном и собственной скважиной. Полностью оборудованная кухня, окна…
€950,000
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Дом 4 спальни в Loule, Португалия
Дом 4 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 414 м²
Современный стиль отдельно стоящая вилла, расположенная в Вале Иудеу, в 5 минутах от Виламур…
€1,98 млн
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Дом 4 спальни в Quelfes, Португалия
Дом 4 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Townhouse in the final stages of construction, located in the parish of Quelfes, in the muni…
€500,000
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Вилла 3 спальни в Almancil, Португалия
Вилла 3 спальни
Almancil, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Удобный и просторный семейный дом с 3 спальнями на первом этаже, 1 кабинетом с возможностью …
€965,000
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Дом 4 спальни в Quelfes, Португалия
Дом 4 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Таунхаус на заключительных этапах строительства, расположенный в приходе Квельфес, в муницип…
€490,000
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Параметры недвижимости в Фаро, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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