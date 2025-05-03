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Квартиры возле озера в Польше

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2225
Варшава
2056
Лодзинское воеводство
1618
gmina Grabow
1445
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7 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Гливице, Польша
Квартира 2 комнаты
Гливице, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 4
Расположение на нетронутом и богатом растительностью участке, сердцем которого является изве…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Гливице, Польша
Квартира 2 комнаты
Гливице, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 1
Расположение на нетронутом и богатом растительностью участке, сердцем которого является изве…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира в Гливице, Польша
Квартира
Гливице, Польша
Мурапол Осиедле Сафирове расположился на нетронутом и богатом растительностью участке, сердц…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Гливице, Польша
Квартира 2 комнаты
Гливице, Польша
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 4
Расположение на нетронутом и богатом растительностью участке, сердцем которого является изве…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Гливице, Польша
Квартира 2 комнаты
Гливице, Польша
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 2
Расположение на нетронутом и богатом растительностью участке, сердцем которого является изве…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Гливице, Польша
Квартира 2 комнаты
Гливице, Польша
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 3
Расположение на нетронутом и богатом растительностью участке, сердцем которого является изве…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Гливице, Польша
Квартира 2 комнаты
Гливице, Польша
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 1
Расположение на нетронутом и богатом растительностью участке, сердцем которого является изве…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文

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