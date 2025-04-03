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Квартиры в gmina Zabierzow, Польша

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3 объекта найдено
Квартира в Zabierzow, Польша
Квартира
Zabierzow, Польша
Количество этажей 4
Описание собственности Okazały Czteropoziomowy Dom Z Potencj…
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Квартира в Mlynka, Польша
Квартира
Mlynka, Польша
Opis nieruchomości ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В ГМИНЫ ЗАБЕЖУВ ПЛОЩАДЬЮ 36 АРЕНД. РАСПОЛОЖЕНИЕ Участок…
Цена по запросу
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Квартира в Brzoskwinia, Польша
Квартира
Brzoskwinia, Польша
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Параметры недвижимости в gmina Zabierzow, Польша

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