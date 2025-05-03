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Квартиры в Ломянках, Польша

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Ломянки, Польша
Квартира 3 комнаты
Ломянки, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 3
for sale a three -room apartment, with an area of ​​59.3 m2 in Łomianki Dolne. Apartment   I…
Цена по запросу
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KUBIAK NIERUCHOMOŚCI
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Квартира 3 комнаты в Ломянки, Польша
Квартира 3 комнаты
Ломянки, Польша
Число комнат 3
Площадь 59 м²
Этаж 1/4
Продается 3-комнатная квартира в Łomianki на ul. Wiślana.  Квартира двусторонняя, солнечная,…
$192,852
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Квартира 4 комнаты в Ломянки, Польша
Квартира 4 комнаты
Ломянки, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 1/2
Продается просторная 4-комнатная квартира площадью 110,56 м² в охраняемом комплексе Tęcza в …
$252,917
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Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
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