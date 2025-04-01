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Квартиры в gmina Lesznowola, Польша

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5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Стара Ивична, Польша
Квартира 2 комнаты
Стара Ивична, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/3
Продается готовая к заселению 2-комнатная квартира в подваршавском Piaseczno, 41,80 м².  Ква…
$161,765
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Квартира 3 спальни в Замене, Польша
Квартира 3 спальни
Замене, Польша
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/4
Продаются 1/2/3/4/5 комнатные квартиры площадью от 26.1м2 до 104.29м2 в новом жилом комплекс…
$93,273
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Квартира 3 комнаты в Стара Ивична, Польша
Квартира 3 комнаты
Стара Ивична, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/3
Продается 3-комнатная квартира с 2 террасами и лоджией в самом центре Piaseczno, на улице Tu…
$223,532
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Квартира 2 комнаты в Стара Ивична, Польша
Квартира 2 комнаты
Стара Ивична, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/3
Продается готовая к заселению квартира в пригороде Варшавы, в Piaseczno.  Квартира площадью …
$158,275
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Квартира 2 комнаты в Стара Ивична, Польша
Квартира 2 комнаты
Стара Ивична, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/3
Продается готовая к заселению 2-комнатная квартира в Piaseczno. Квартира площадью 41,80 м² н…
$171,735
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