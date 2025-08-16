Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры в Пястуве, Польша

3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Пястув, Польша
Квартира 4 комнаты
Пястув, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Продаётся уникальная двухуровневая квартира с садом в г. Piastów. 78,35 м², 4 комнаты, парте…
$280,048
Квартира 2 комнаты в Пястув, Польша
Квартира 2 комнаты
Пястув, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/4
Продаётся квартира в Piastowie, ул. ks. Ignacego Skorupki.Готовая 2-комнатная квартира (37.7…
$144,086
Квартира 3 спальни в Варшава, Польша
Квартира 3 спальни
Варшава, Польша
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/4
Продаются 2/3/4/5/6-комнатные квартиры в новом 4-этажном комплексе на 56 квартир, с подземны…
$167,428
