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  4. Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями в комплексе Sea Terra рядом с морем.

Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями в комплексе Sea Terra рядом с морем.

Аканту, Северный Кипр
от
$115,019
BTC
1.3681232
ETH
71.7091878
USDT
113 717.0978155
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26327
ID новостройки на Realting
In CRM: 1264
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 09.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Tatlisu Belediyesi
  • Деревня
    Аканту

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Трехкомнатные апартаменты 71,4 м2 в 5 минутах от моря. Престижный жилой комплекс расположенный на склоне холма в заповедной зоне с неповторимым видом на Средиземное море.

Квартиры специально расположенных так, чтобы обеспечить уединенность и открытый вид на природу.

Все квартиры построены по высочайшему стандарту с использованием самых высококачественных материалов с учетом малейших деталей.
 

Прекрасное месторасположение:

  • 5 минут езды до моря
  • 30 минут до Кирении
  • 30 минут до Эрджана
  • 40 минут до Никосии
  • 45 минут до Фамагусты
     

Основные характеристики:

  • Керамическое покрытие пола
  • Встроенные шкафы в спальнях
  • Встроенная мебель на кухне
  • Кондиционер в главной спальне
  • Солнечные панели и емкость для подогрева воды
  • Входные двери выполнены из стали и оборудованы прочными замками
  • Сантехника высокого качества
  • Общая система спутникового ТВ

 

Инфраструктура:

  • Комплекс огорожен
  • Электрические ворота
  • Открытые бассейны для взрослых и для детей
  • Закрытый бассейн с подогревом
  • Ресторан
  • Бар
  • Фитнес-центр
  • Сауна 
  • Джакузи
  • Детская площадка
  • Игровая комната
  • Мини-гольф
  • Мини-маркет
  • Управляющая компания

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Местонахождение на карте

Аканту, Северный Кипр

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Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями в комплексе Sea Terra рядом с морем.
Аканту, Северный Кипр
от
$115,019
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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