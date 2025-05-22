Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями в комплексе Sea Terra рядом с морем.

Трехкомнатные апартаменты 71,4 м2 в 5 минутах от моря. Престижный жилой комплекс расположенный на склоне холма в заповедной зоне с неповторимым видом на Средиземное море.
Квартиры специально расположенных так, чтобы обеспечить уединенность и открытый вид на природу.
Все квартиры построены по высочайшему стандарту с использованием самых высококачественных материалов с учетом малейших деталей.
Прекрасное месторасположение:
Основные характеристики:
Инфраструктура:
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