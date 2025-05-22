Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями в комплексе Sea Terra рядом с морем.

Трехкомнатные апартаменты 71,4 м2 в 5 минутах от моря. Престижный жилой комплекс расположенный на склоне холма в заповедной зоне с неповторимым видом на Средиземное море.

Квартиры специально расположенных так, чтобы обеспечить уединенность и открытый вид на природу.

Все квартиры построены по высочайшему стандарту с использованием самых высококачественных материалов с учетом малейших деталей.



Прекрасное месторасположение:

5 минут езды до моря

30 минут до Кирении

30 минут до Эрджана

40 минут до Никосии

45 минут до Фамагусты



Основные характеристики:

Керамическое покрытие пола

Встроенные шкафы в спальнях

Встроенная мебель на кухне

Кондиционер в главной спальне

Солнечные панели и емкость для подогрева воды

Входные двери выполнены из стали и оборудованы прочными замками

Сантехника высокого качества

Общая система спутникового ТВ

Инфраструктура:

Комплекс огорожен

Электрические ворота

Открытые бассейны для взрослых и для детей

Закрытый бассейн с подогревом

Ресторан

Бар

Фитнес-центр

Сауна

Джакузи

Детская площадка

Игровая комната

Мини-гольф

Мини-маркет

Управляющая компания

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