Турция не резиновая? Почему иностранцам запретили арендовать недвижимость в Турции и как это отразится на ценах?

Около полугода назад мы писали о состоянии рынка недвижимости Турции, и тогда речь шла о постоянном росте цен как на новостройки, так и на вторичное жилье. Изменилась ли ситуация сейчас? Эксперт рынка недвижимости Турции, основатель и совладелец крупнейшей в Турции группы русскоговорящих людей «Русские в Анталии RA» Алексей Валентинович считает, что сегодня Турция стала еще более желанной для инвесторов со всего мира. Однако есть такие нововведения, которые серьезно ограничивают приток иностранного капитала в страну. Что случилось и как это повлияет на цены — в нашем материале.

Иностранцам запретили арендовать недвижимость в популярных районах Турции. Почему?

— Алексей Валентинович, расскажите об актуальной ситуации на рынке недвижимости на южном Средиземноморском побережье (куда входит большинство курортных городов: Анталия, Алания, Кемер и Мерсин).

— Рынок недвижимости Анталийского региона сейчас настолько разнонаправлен, что говорить о каком-то едином состоянии рынка я бы не стал. Начиная с марта этого года, в Турцию приехало очень много людей (в том числе из России и Украины), и они существенно изменили ситуацию на рынке недвижимости. Если сначала никто не собирался оставаться здесь надолго, и, соответственно, все искали квартиры в аренду, то теперь люди понимают, что, возможно, останутся здесь надолго, и они начинают искать варианты покупки жилья. Это существенно изменило само качество спроса.

Несмотря на то, что местные покупатели из северных регионов Турции (Анкара и Стамбул) все еще есть на рынке, все большую долю спроса составляют иностранцы — в основном это россияне, украинцы. Вы просто не представляете, сколько русскоговорящего населения сейчас проживает в Анталии, — на улице буквально сложно увидеть турков.

Такой наплыв иностранцев, конечно, вызывает недовольство среди местного населения. Здесь сказывается много факторов — здесь и разница культур, и рост цен буквально на все, и невозможность купить и арендовать жилье обычному местному жителю.

В итоге правительство решило поддержать местное население, и выпустило закон о закрытии самых популярных регионов Турции для иностранцев. Это было максимально неожиданно. Суть этого закона в том, что с 1 июля 2022 года иностранец, приобретающий недвижимость в закрытых регионах (а это самые популярные приморские районы), не может прописаться и жить в своей недвижимости. А значит, иностранец не может получить первичный ВНЖ и легально находиться в стране. Это же касается и аренды: иностранец не может получить первичное ВНЖ в закрытых районах по аренде.

При этом, такое нововведение не касается тех иностранцев, которые уже имели прописку в этих регионах. При этом глава турецкого МИД Сулейман Сойлу недавно заявил, что, по планам правительства, с 1 июля 2023 года доля иностранцев в каждом районе страны не должна превышать 20% (ранее этот порог составлял 25%).

Всего закрытых регионов немало — 1169, и это, повторюсь, самые популярные районы и города: в Алании это Махмутлар, Каргыджак, Кестель и Авсалар.

— Как вы считаете, с чем связано такое решение правительства?

— Я думаю, вся проблема началась с очень быстрого роста стоимости аренды жилья. Рынок аренды, к слову, до сих пор буквально «горит» — из-за наплыва людей найти квартиру у моря в долгосрочную аренду сейчас практически нереально. А те варианты, которые есть, стоят баснословных денег. В Анталийском регионе спрос на аренду существенно превышает предложение, и стоимость аренды выросла в 2-3 раза по сравнению с прошлым годом.

Как следствие, местные жители просто не могут снимать жилье в Анталии — при средней заработной плате в регионе в $500-700 платить за аренду от $1000 в месяц просто нереально. И это еще без оплаты коммунальных услуг. В итоге турки вынуждены уезжать из Анталии в глухие деревни, где все еще можно снять квартиру за $300, и они, конечно, этому не рады. В итоге местные органы посыпались бесконечные жалобы, суды оказались буквально завалены исками. И правительство решило перед выборами (которые состоятся в июне 2023 года) не гневить людей, и выкатило вот этот закон об ограничении выдачи ВНЖ иностранцам.

Но оказалось, что «рубанули шашкой» не только по аренде, но и по продажам недвижимости. И получилась очень интересная ситуация: новостройки растут в цене, а «вторичка» в закрытых районах даже немного подешевела. При этом в открытых районах стоимость вторичного жилья также растет — люди вынуждены там покупать квартиры, даже несмотря на то, что они не очень ликвидны.

Интересен тот факт, что этот закон нигде на анонсировался, а это значит, что многие покупатели недвижимости оказались в безвыходной ситуации. Я знаю очень много людей, которые купили квартиру, но не успели подать документы на получение ВНЖ до 1 июля 2022 года. В итоге мы видим большую юридическую коллизию: собственность у человека вроде бы как есть, но проживать и прописаться там нельзя. Теперь им нужно либо продавать эту квартиру и покупать новую в открытом районе, либо арендовать жилье в других районах Турции, где они все еще могут прописаться. А, с учетом мировой ситуации, сейчас большинству иностранных покупателей в Турции ВНЖ необходим.

Если же говорить о гражданстве Турции за инвестиции, то и здесь были внесены существенные изменения. Например, минимальный порог инвестиций был увеличен с $250,000 до $400,000. При этом ходят слухи, что с 2023 года минимальный порог инвестиций для получения паспорта будет $1,000,000.

"Главный драйвер спроса - получение гражданства"

— Расскажите подробнее о ценах на недвижимость в Турции сейчас.

— Если говорить о ценах на жилье, то в Анталийском регионе стоимость новостроек продолжает расти. Это связано, в первую очередь, с повышением стоимости строительства, ростом цен в принципе и очень высокой инфляцией в стране. Не стоит забывать и о том, что в Средиземноморских городах все меньше локаций, где можно строить: с одной стороны море, с другой часть суши, а с третьей — горы. Это приводит к повышению спроса, удорожанию земельных участков, и, как следствие, повышению цен на новостройки. При этом все еще существует точечная застройка новых районов, где стоимость «квадрата» продолжает расти.

Однако я хочу подчеркнуть, что при всем этом одним из главных драйверов роста спроса является именно получение гражданства Турции, и такие запросы среди покупателей недвижимости сейчас доминирует.

Купить квартиру в новостройке Анталийского региона вряд ли удастся дешевле, чем по €1000/кв.м., и это будут не самые популярные районы. В прибрежных районах стоимость квадратного метра достигает €5,000 — €7,000. В итоге квартиры в домах первой береговой линии стоят от €800,000 до €2,500,000.

Если сравнить с прошлым годом, стоимость квартир в Турции выросла в 2 раза. То есть те покупатели, которые приобрели жилье за $100,000 в 2020-2021 годах, сейчас могут продать его уже за $200,000.

— Даже несмотря на закон, о котором мы говорили выше, квартиры у моря не дешевеют?

— Такая недвижимость дешеветь не должна. Даже несмотря на то, что люди не могут там прописаться и получить ВНЖ, никто не спешит расставаться с ликвидной недвижимостью. Все до сих пор надеются, что данная мера временная, и через год-два все районы Турции снова откроют. На самом деле еще прошло слишком мало времени, чтобы делать какие-то выводы и прогнозы.

Однако, справедливости ради стоит сказать, что на рынке стали появляться спекулянты, которые готовы приобрести такие вот квартиры закрытых районах подешевке. И некоторые покупатели вынуждены их продавать. Срочные сделки ожидаемо идут с большим дисконтом, а это значит, что квартира, которая раньше стоила, например, $140,000, продается за $99,000. Таких сделок немного, но они есть.

— О каких еще изменениях на Анталийском побережье можно рассказать?

— Если говорить о положительных изменениях, то стоит рассказать о потрясающем развитии инфраструктуры в крупных приморских городах. Открылось огромное количество школ, магазинов, детских садов, салонов красоты и т.д. В Анталии проводится огромное количество самых различных мероприятий: и музыкальных, и образовательных. Сюда стали приезжать артисты из всех стран, и они собирают полные концертные залы. В стране появляются старт-апы, интересные проекты — жизнь буквально кипит.

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