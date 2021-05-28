Во Франции теперь тоже продают дома и квадратные метры земли за 1 евро

Следом за Италией к аттракциону невиданной щедрости присоединилась и Франция — теперь в населенных пунктах Шан-дю-Буль и Рубе можно приобрести дома и землю под застройку всего по 1 евро.

Почему так дешево?

Суть та же, что и в Италии — супернизкая цена на недвижимость во Франции продается с целью:

возродить интерес к объектам, пришедшим в запустение;

увеличить население определенных местностей;

преобразить инфраструктуру этих регионов.

Где это во Франции такие смешные цены и почему Заброшки в Рубе

Это небольшой город вблизи границ Франции с Бельгией, в котором проходит шоссейная велогонка «Париж — Рубе». Заполучить в этом уютном месте дом по цене меньше 100 рублей можно, если покупатель:

Обязуется отреставрировать приобретенный объект за свой счет; Не будет перепродавать купленный за 1 евро дом ближайшие 5 лет.

А выбрать есть из чего — в Рубе по этой смешной цене можно купить 2500 зданий (именно столько объектов города сейчас нуждается в реставрации и внимании).

Уединенные территории Шан-дю-Буль

В этой живописной деревеньке, расположенной в центре Нормандии, сейчас на постоянной основе проживает всего около 400 человек. Чтобы привлечь сюда новых поселенцев, власти Франции продают здесь землю под застройку по 1 евро за 1 кв. м.

Примечательно, что в Шан-дю-Буль четверть всех жилых построек является собственностью англичан — почти все они используют эти дома как курортные резиденции.

Мэр деревни хочет с помощью более чем доступной стоимости земельных участков заселить пустующие территории надолго, чтобы люди здесь жили не пару сезонов в год, а на постоянной основе. Поэтому в официальных заявлениях власти сообщается, что предпочтение при покупке земли по 1 евро за 1 кв. м будет отдаваться семейным людям с детьми.