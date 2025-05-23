Квартиры у моря по цене от €27,000 до €52,000. Подборка недорогих квартир в Болгарии

Популярность недвижимости в Болгарии среди покупателей из других стран все еще достаточно высока. Как это ни странно, квартиру на берегу моря все еще можно купить по довольно привлекательной цене — от €27,000. Как выглядят эти объекты и что в целом нужно сделать перед покупкой — в нашем материале.

Что нужно знать перед покупкой квартиры в Болгарии

В Болгарии, как и во многих странах ЕС, в последние годы наблюдается рост стоимости жизни, включая коммунальные платежи, продукты питания и аренду. Например, по данным местных источников, коммунальные платежи (электричество, вода, отопление) увеличились из-за роста цен на энергоносители в Европе. Такса за обслуживание комплексов (управляющей компанией) также может быть значительной, особенно в курортных зонах, и варьируется от 500 до 1500 евро в год в зависимости от комплекса.

Однако несмотря на то, что рынок недвижимости Болгарии стал более конкурентным в последние годы, эта страна остается одной из самых доступных стран ЕС для покупки недвижимости иностранцами.

Перед тем, как купить квартиру в новом доме в Болгарии , покупателям стоит проверить документы на этот дом. В Болгарии действует несколько актов, которые должен получить застройщик. Речь идет об актах 14, 15 и 16, которые разделяют основные этапы стройки.

Здание получает акт 14, когда закончены все грубые работы: у дома есть каркас, стены, несущие колонны, крыша, лестница.

В объявлениях часто указано, что дом получил акт 15 — это значит, что дом достроен, проверен на соответствие первоначальным планам и всем многочисленным требованиям надежности и безопасности. Все надзорные комиссии подтверждают, что дом готов для подключения к коммуникационным сетям и внутренним работам по отделке.

Акт 16 необходим для зданий 1–3 категорий (например, крупные жилые комплексы, высотные здания).

Окончательный документ, подтверждающий, что здание готово и соответствует всем нормативам и регламентам, — Удостоверение о введении в эксплуатацию («Удостоверение за въвеждане в експлоатация»).

Помимо проблем с документами, перед покупкой было бы неплохо понять, какая именно управляющая компания будет ухаживать за домом и прилегающей территорией. Также после покупки рекомендуется застраховать свое жилье. В такое случае в неприятной ситуации с соседями весь ущерб возместит страховая, и именно она будет связываться с собственником соседней квартиры, чтобы решить эту проблему.

Однако страхование не является обязательным, и его необходимость зависит от личных предпочтений покупателя. В курортных комплексах страхование иногда включается в услуги УК, но это следует уточнять в договоре. Стоимость страховки варьируется в зависимости от покрытия и может составлять от 50 до 200 евро в год для стандартной квартиры.

Подборка недорогих квартир в Болгарии у моря

Мы выбрали из нашего каталога 5 бюджетных квартир в Болгарии у моря и зачастую — с видом на горы.

Студия в г. Несебр за €28,500

Квартира 1 комната Несебр, Болгария $32,196 1 Комнаты 1 Количество спален 1 ванных комнат 32 м² 2/4 Этаж

В жилом комплексе «Солнечный день 6» выставлена на продажу меблированная студия общей площадью 32 кв. м. Квартира находится на втором этаже четырехэтажного здания, расположенного в 3 км. от популярного курорта Солнечный берег. Комплекс построен на живописном холме и граничит с небольшой рекой.

Из окон студии открывается вид на территорию комплекса и окружающие горы. Расположение на возвышенности также позволяет любоваться панорамой знаменитого курорта Солнечный берег. По словам продавца, близость к реке создает особый микроклимат и обеспечивает свежий воздух круглый год.

Квартира состоит из просторной гостиной-спальни с кухонной зоной, ванной комнаты с душем и балкона. Студия полностью меблирована и продается со всем необходимым оборудованием и бытовой техникой. Планировка продумана максимально функционально, что позволяет эффективно использовать каждый квадратный метр жилого пространства.

Расположение в 3 км. от Солнечного берега обеспечивает легкий доступ ко всей инфраструктуре курорта: пляжам, ресторанам, магазинам и развлекательным заведениям, при этом квартира находится в спокойной зоне вдали от туристической суеты.

Студия на Солнечном берегу за €25,600

Квартира 1 комната Cherganovo, Болгария $27,693 1 Комнаты 1 ванных комнат

На популярном курорте Солнечный берег выставлена на продажу уютная студия жилой площадью 32 кв. м на третьем этаже жилого комплекса. Квартира полностью меблирована и оборудована всем необходимым для комфортного проживания. Студия состоит из функционально спроектированной кухни, зоны отдыха и столовой, удобной ванной комнаты и балкона с видом на территорию комплекса.

На территории расположены пять бассейнов различного назначения, два поля для мини-гольфа, теннисный корт, баскетбольная и футбольная площадки. Для семей с детьми обустроена игровая площадка в зеленой и ухоженной зоне. Безопасность обеспечивается системой контролируемого доступа и круглосуточным видеонаблюдением.

Квартира оснащена кондиционером для поддержания комфортной температуры круглый год. Годовой операционный сбор составляет 580 евро, что включает техническое обслуживание, поддержку всех удобств комплекса и парковочное место.

Студия в Ахелое за €27,700

Квартира 1 комната Cherganovo, Болгария $28,777 1 Комнаты 1 ванных комнат

В живописном курортном поселке Ахелой, расположенном в нескольких километрах от оживленного Солнечного берега, выставлена на продажу уютная студия жилой площадью 31 кв. м на первом этаже.

Студия полностью меблирована и готова к заселению, что исключает необходимость дополнительных вложений в оборудование. Планировка включает прихожую, гостиную с кухонным уголком, ванную комнату и балкон, откуда можно наслаждаться горными видами Квартира оснащена кондиционером для поддержания комфортной температуры круглый год.

Поселок славится множеством пляжей, очаровательных бухт и живописных ландшафтов.

Инфраструктура комплекса включает пять разнообразных бассейнов, теннисный корт, спортивную площадку для баскетбола и футбола, поле для мини-гольфа, окруженное зеленью, и детскую игровую площадку для семей с детьми. Территория находится под профессиональной охраной с контролируемым доступом.

Дополнительным преимуществом является бесплатная парковка на территории. Годовая плата за обслуживание составляет 580 евро, что включает круглогодичное обслуживание всех удобств и инфраструктуры.

Студия в г. Святой Влас за €46,438

Студия 1 комната Святой Влас, Болгария $50,523 1 Комнаты 1 Количество спален 1 ванных комнат 30 м²

В курортном городе Святой Влас на продажу выставлена компактная студия общей площадью 30 кв. м в новом элитном комплексе «Эллизиум 2». Жилье будет готово к заселению в мае 2026 года и расположено всего в 200 метрах от морского побережья. Из комплекса открывается панорамный вид на курорт Солнечный берег и исторический Старый город Несебр.

Семиэтажное здание строится из материалов высочайшего качества и включает 192 апартамента различных планировок. На территории ЖК предусмотрены бассейн, зоны озеленения, видеонаблюдение и ограниченный доступ только для владельцев квартир.

Расположение комплекса удобное: в 1,5 км находится яхтенный порт «Марина Диневи», в 4 км — знаменитый курорт Солнечный берег, а до исторического Несебра всего 10 км. Международный аэропорт Бургас находится в 27 км. от комплекса. В шаговой доступности расположены супермаркет, автобусная остановка, медицинское учреждение и аптека.

Студия площадью 30 кв. м состоит из жилой зоны с кухней, ванной комнаты и балкона. Жилая площадь составляет 25 кв. м. По словам застройщика, апартамент подходит как для летнего отдыха, так и для круглогодичного проживания.

Особенностью предложения является возможность оплаты криптовалютой и гибкая система рассрочки: первоначальный взнос 50%, далее рассрочка без процентов до мая 2026 года.

Студия в комплексе Елените за €51,200

Студия 1 комната Бургас, Болгария $53,519 1 Комнаты 1 Количество спален 1 ванных комнат 35 м² 1 Этаж

В престижном комплексе «Privilege Fort Beach» в курортном поселке Елените выставлена на продажу студия площадью 35 кв. м на первом этаже. Комплекс расположен в живописном месте под романтичным названием «Робинзон», у подножья Балканских гор и одновременно на самом берегу моря.

Комплекс граничит с прекрасным песчаным пляжем и считается одним из лучших мест для летнего отдыха на черноморском побережье Болгарии. В шаговой доступности находятся аквапарк, супермаркет, стоянки такси и автобусов.

Инфраструктура комплекса разнообразна: водная река, протекающая через всю территорию, бассейны с водяными пушками и джакузи, детский бассейн с охраной спасателей. На озелененной территории расположены четыре детские площадки с горками, тренажеры на открытом воздухе, фитнес-центр, сауна, центр красоты и массажный салон. Гостям доступны ресторан-бар «Корабль», ресторан-пиццерия, теннисный корт и футбольное поле.

Студия полностью готова к проживанию с чистовой отделкой из высококачественных материалов. Квартира оснащена системой теплых полов в прихожей и санузле, ламинированным паркетом в жилой зоне, кондиционером зима-лето, металлопластиковыми окнами с жалюзи и москитными сетками. Комплекс предназначен для круглогодичного проживания благодаря качественной теплоизоляции зданий.

Стоимость управления составляет 14,50 евро за кв. м в год, что включает поддержку территории, бассейнов, круглосуточную охрану и использование всей инфраструктуры.