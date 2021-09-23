После публикации статьи о недорогом жилье в Болгарии с редакцией Realting.com связалась Антонина, чтобы поделиться личным опытом покупки недвижимости на расстоянии. Оказалось, что она уже дважды покупала апартаменты в этой солнечной стране, и в первый раз с квартирой внезапно появились проблемы. С какими трудностями столкнулась Антонина и как ситуацию прокомментировали эксперты рынка — читайте в статье.

«Когда я приехала в квартиру, то первое, на что обратила внимание, — это сильный запах плесени»

Антонина рассказала, что давно присматривала недорогую недвижимость на Солнечном берегу, чтобы приезжать туда летом с семьей и наслаждаться морем и теплом.

— Свою первую квартиру в Болгарии я купила около 5 лет назад, и это была покупка на расстоянии. Я приезжала заранее в Болгарию, чтобы пообщаться с риэлторами, но потом уехала домой и ждала, когда мне предложат какие-либо варианты. Через какое-то время риэлтор нашла для меня апартаменты в ЖК Sani Days 3, который расположен недалеко от курорта «Солнечный берег». Я не слышала раньше об этом жилом комплексе, но цена была «смешная» — 14 тысяч евро. За эти деньги мне предложили двухкомнатную квартиру с мебелью, и я согласилась.



Фотографии квартиры предоставлены Антониной

Когда я приехала в квартиру, то первое, на что обратила внимание, — это сильный запах плесени и затхлости. Но риэлтор объяснила этот запах дождями, которые шли в последнее время. Мол, если проветрить, все будет замечательно. В общем, я в итоге купила эту квартиру.

Когда я приехала в этот жилой комплекс летом, то выяснилось, что запах никуда не ушел. Более того, стены были черными от плесени. Я купила различные средства, пыталась все отчистить, проветривать, но, конечно, эффекта это не дало. Мы приезжали туда ненадолго, поэтому я оставила все как есть.

Однажды я приехала в квартиру зимой, и увидела, что у меня прямо в квартире течет вода. Конечно, я обратилась в управляющую компанию. Они-то мне и объяснили, что над моей квартирой есть апартаменты с открытой террасой, и вода течет именно оттуда. Эта квартира затапливала сразу три этажа (мой и еще два этажа подо мной), но повлиять на собственника было невозможно.

Когда я стала искать собственников этой квартиры сверху, выяснилось, что апартаментами владеют люди из Москвы, и они о проблеме знают. Но они не сбираются делать ремонт или как-то решать проблему. Более того, у них большие долги по таксе поддержки, и им выгоднее совсем бросить эту квартиру, чем приезжать и все это разгребать (в Болгарии собственники платят управляющим компаниям таксу поддержки — деньги за обслуживание дома и прилегающей территории — прим. авт.).

Управляющая компания пошла мне навстречу и несколько раз делала в моей квартире косметический ремонт за свой счет. Однако покраска стен не решала основной проблемы — вода все равно продолжала затекать.

— В итоге промучившись с квартирой два года, я продала ее — за те же 14 тысяч евро. Купили апартаменты болгары, которые собирались там жить круглый год. Они знали о проблеме и собирались навести порядок.

В то же время я купила другую квартиру, буквально в нескольких километрах от этого комплекса. Но уже в этот раз до покупки я съездила и посмотрела квартиру на месте, поэтому это максимально позитивный опыт. Мы до сих пор владеем этой квартирой и ездим отдыхать туда каждый год.

— Что бы вы посоветовали потенциальному покупателю недвижимости в Болгарии?

— В первую очередь, я бы советовала приехать и «пощупать» квартиру до покупки. Потому что цена — это не всегда признак качества. Теперь я уже знаю агентство, которому я могу доверять. Более того, и мои знакомые уже купили апартаменты в Болгарии.

«Застраховаться от нерадивых соседей невозможно»

Журналист Realting.com связалась с болгарским агентством недвижимости «Оазис», специалисты которого сейчас продают недвижимость в другой части комплекса Sani Day. Риэлтор Дарья рассказала, что этот жилой комплекс строил известный и проверенный застройщик, который построил уже множество объектов недвижимости на побережье.

— Тот случай, о котором рассказала Антонина, — это неприятное исключение из правил. Но решение проблемы с затеканием воды в квартиру в данном случае не зависит от управляющей компании, здесь нужно разбираться с собственником квартиры наверху.

Тем не менее, сама Антонина говорит, что управляющая компания пошла навстречу и даже несколько раз делала ремонт в ее квартире за свой счет. Это значит, что данная управляющая компания старалась сделать все, что в ее силах, чтобы максимально нивелировать проблему. Повлиять как-то на собственника недвижимости этажом выше не представляется возможным.

В Болгарии действует так называемая гарантия на строительство. Это значит, что, если уже после введения здания в эксплуатацию появляются проблемы, например, протекания крыши или какие-то дефекты скрытых работ, застройщик обязан эти проблемы устранить за свой счет. Однако гарантия действует ограниченное время: для вновь построенных зданий и сооружений — 10 лет, для отреставрированных — 8 лет, на гидроизоляционные, теплоизоляционные, звукоизоляционные и антикоррозионные работы зданий и сооружений в неагрессивной среде — 5 лет. Если гарантийный срок вышел, то любые проблемы придется решать уже с собственниками квартир — в данном случае, с владельцем квартиры сверху.

Однако стоит заметить, что нерадивые соседи сверху могут быть не только в Болгарии, но и в любой другой стране — от этого практически невозможно застраховаться. А вот застраховать квартиру в страховой компании возможно, и я считаю, что это отличный выход из ситуации. Именно страховая компания будет связываться с собственником квартиры сверху и будет стараться решить эту проблему.