Какой дом продать легче: жилье с более-менее универсальным ремонтом и понятной планировкой или нестандартные апартаменты с уникальным расположением комнат? Конечно же, покупатель скорее обратит внимание на коттедж, который он сможет легко адаптировать под себя. Но иногда в базе объявлений появляются действительно необычные варианты домов, и иногда они привлекают внимание намного больше, чем просто «стандартное» жилье.

Аутентичный дом с тремя спальнями на Мальте

Дом 3 спальни Senglea, Мальта $219,728 3 Количество спален 3 ванных комнат

В центральной части Средиземного моря между Сицилией и Африкой уютно расположился Мальтийский архипелаг. В разное время этот остров принадлежал различным народам: римлянам, маврам, французам и британцам. Каждый из этих периодов оставил после себя многочисленные исторические достопримечательности, которые ежегодно привлекают десятки тысяч туристов.

В самом сердце архипелага выставлен на продажу довольно интересный дом — он будто сошел с библейских фресок, когда вино хранилось в длинных глиняных сосудах, а еду готовили на огне. Судя по фотографиям, этот дом является частью древнего города. Как и положено тем временам, на центральной площади здесь есть церковь — приходской храм Senglea Parish.

Внутреннее убранство дома, на первый взгляд, отталкивающее. Здесь явно нужен ремонт и, возможно, даже перепланировка. Но многочисленные арки, каменные лестницы и коридоры песчаного цвета буквально влюбляют в себя.

Всего в здании три спальни и три ванных комнаты. Также есть большая гостиная, отдельная аутентичная кухня-столовая и терраса. И арки, арки, арки. Буквально каждую комнату украшают настоящие каменные арки. По словам собственника, в доме может быть надстроен дополнительный этаж с еще одной ванной комнатой. На подземном этаже есть большой подвал, в котором ранее, скорее всего, хранили провизию. Вода и электричество подведены к дому — что здесь немаловажно.

Дом с устрашающими картинами на Мальте

Коттедж 2 спальни Слима, Мальта $282,495 2 Количество спален 2 ванных комнат

Мы остаемся в той же местности, и находим еще один очень интересный дом на продажу. Можно купить абсолютно любой дом на Мальте, но собственник этого варианта уверен: нужно сначала побывать здесь.

Этот дом расположен в городе Слима — небольшом городке на северном побережье Мальты, который является важным центром экономики, шоппинга и отдыха.

Расположенный в тихом районе, этот дом имеет 2 отдельных входа (что делает его идеальным для Airbnb или отдельного офиса/студии) с собственной внешней дверью. При этом единственная главная дверь расположена в тупике, что автоматически дает вам доступ к частной парковке на 3 машины (с вашим собственным шлагбаумом, чтобы перегородить улицу, когда это необходимо).

В объявлении указано, что в доме есть две спальни, две ванных комнаты, кухня и гостиная. Общая площадь строения в объявлении не указана, но, судя по фото, это не очень большой коттедж. По словам продавца, здесь есть «полностью оборудованная кухня с посудомоечной машиной, кондиционером, а также печью на пеллетах, которая идеально подходит для уютных зимних дней».

И это объявление было бы абсолютно обычным, если бы не оригинальные картины на стенах. Да и не только картины (чего только стоит композиция золотого цвета на стене в гостиной). Особенно хорошо такие картины сочетаются с описанием объекта: «тихий район, расположенная в тупике главная дверь». В общем, этот дом точно стоит увидеть.

Темное царство в Хорватии

Дом Gornja Reka, Хорватия $31,663 37 м²

На этот раз мы перемещаемся в Хорватию. Здесь выставлен на продажу очень необычный дом 1960 года постройки. С первого взгляда на фотографии довольно трудно определить, сколько в доме комнат, где и что расположено и что именно выставлено на продажу. В объявлении собственник максимально лаконичен — нет ни слова описания.

Если рассмотреть фото, становится понятно, что это небольшой дом, где, скорее всего, выставлен на продажу чердак общей площадью 37 кв.м. Здесь есть гостиная, сразу совмещенная с кухней. На кухне можно разглядеть умывальник, но мы так и не смогли понять, есть ли там плита. Зато на улице перед входом точно есть самая настоящая каменная печь, и, при желании, еду можно готовить там.

Интерьер оформлен под стать объекту: темные тона, много красного кирпича, кованых деталей. Украшают пространство необычные светильники.