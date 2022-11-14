Саудовская Аравия продлевает срок действия некоторых виз. Каких?
Теперь в Саудовской Аравии можно будет задержаться подольше — страна срок действия ряда виз. Такое решение принял Кабинет министров страны.
О каких визах речь? 1) Однократных, полученных по любым целям. Их срок действия увеличен до 90 дней (раньше было 30 дней). 2) Транзитных — срок пребывания по ним увеличили до 96 часов (и это бесплатно). Сама виза теперь действует 3 месяца.
Важно. Подать заявление на визу по прибытии в Саудовскую Аравию можно при следующем условии: если у вас есть действующая виза США, Великобритании или стран Шенгенской зоны и вы использовали ее по назначению хотя бы один раз.
