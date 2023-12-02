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Квартиры в Саудовская Аравия

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня с furnishings в Саудовская Аравия
Квартира 1 спальня с furnishings
Саудовская Аравия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 64 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€250,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Саудовская Аравия

недорогая
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