Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Саудовская Аравия
  3. Жилая
  4. Квартира

Квартиры в Саудовской Аравии

;
Хаиль
6
Baqa
6
Квартира Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Джидда, Саудовская Аравия
Квартира 2 комнаты
Джидда, Саудовская Аравия
Число комнат 2
Количество этажей 47
Красное море в Саудовской АравииTrump Tower Jeddah - это первоклассный адрес города, который…
$469,982
Оставить заявку
Квартира в Хаиль, Саудовская Аравия
Квартира
Хаиль, Саудовская Аравия
Площадь 39 м²
Этаж 3/6
ID 34194658Цена: 66 878 евроНаселенный пункт: Солнечный берегКомнат: 1Общая площадь: 39.34 к…
$77,196
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Хаиль, Саудовская Аравия
Квартира 2 комнаты
Хаиль, Саудовская Аравия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/6
ID 34194660Цена: 98 736 евроНаселенный пункт: Солнечный берегКомнат: 2Общая площадь: 61.71 к…
$113,970
Оставить заявку
TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Хаиль, Саудовская Аравия
Квартира 2 комнаты
Хаиль, Саудовская Аравия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/6
ID 34194662Цена: 103 309 евроНаселенный пункт: Солнечный берегКомнат: 2Общая площадь: 60.77 …
$119,248
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Хаиль, Саудовская Аравия
Квартира 2 комнаты
Хаиль, Саудовская Аравия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Этаж 3/6
ID 34194666Цена: 106 820 евроНаселенный пункт: Солнечный берегКомнат: 2Общая площадь: 61.04 …
$123,301
Оставить заявку
Квартира в Хаиль, Саудовская Аравия
Квартира
Хаиль, Саудовская Аравия
Площадь 39 м²
Этаж 2/6
ID 34194654Цена: 60 543 евро Населенный пункт: Солнечный берегКомнат: 1Общая площадь: 39.06 …
$69,884
Оставить заявку
Квартира в Хаиль, Саудовская Аравия
Квартира
Хаиль, Саудовская Аравия
Площадь 40 м²
Этаж 3/6
ID 34194656Цена: 63 456 евроНаселенный пункт: Солнечный берегКомнат: 1Общая площадь: 39.66 к…
$73,246
Оставить заявку

Типы недвижимости в Саудовской Аравии

однокомнатные

Параметры недвижимости в Саудовской Аравии

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти