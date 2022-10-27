Мы недавно писали о высоком спросе на недвижимость в Дубае и о растущих ценах на объекты: сейчас там сложился некий «золотой замкнутый круг», частью которого стремятся стать все больше инвесторов. Причем, как выясняется, скорость движений на местном рынке только растет.

В третьем квартале 2022-го крупнейшими покупателями недвижимости в ОАЭ стали россияне. Далее в этом рейтинге идут покупатели из Великобритании, Индии, Германии и Франции. Свежий отчет опубликовала консалтинговая компания Betterhomes.

Еще полгода назад россияне были на четвертом месте по количеству приобретенной недвижимости в ОАЭ, а сейчас уже на первом. В Дубае, например, покупатели-нерезиденты из России купили на 11% больше объектов по сравнению с предыдущим кварталом.

В целом, объемы продаж недвижимости в ОАЭ и ее стоимость выросли очень сильно — на 61% относительно прошлого года. В сумме было продано 22,895 объектов (на 14,26 млрд долларов). Еще большее оживление рынку, скорее всего, придаст возрождение Palm Jebel Ali — это еще один искусственный остров в форме пальмы.

