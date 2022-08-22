Дубай стал еще ближе? Уже с сентября получить визу или ВНЖ в ОАЭ будет проще и дешевле

С сентября 2022 года в силу вступает новый регламент закона о въезде и проживании иностранцев, который был утвержден Кабинетом министров ОАЭ 18 апреля и предполагает введение более гибкой системы выдачи виз и видов на жительство. Что изменится в лучшую сторону?

С сентября этого года в силу вступает новый регламент закона о въезде и проживании иностранцев, который предполагает введение более гибкой системы выдачи виз и видов на жительство. Так, новая схема охватывает десять типов въездных виз, выдаваемых по упрощённым требованиям и предоставляющих дополнительные преимущества. В частности, для инвесторов в недвижимость, желающих стать обладателями 10-летней визы резидента, минимальный порог стоимости приобретаемого имущества снижен до 2 миллионов дирхамов (около $545,000). Кроме того, внесены поправки, которые позволяют получить визу даже при покупке недвижимости в ипотеку при условии выдачи кредита определёнными местными банками.

Еще одним новшеством станет возможность получить «золотую визу» при покупке одного или нескольких объектов на стадии строительства («off-plan»), если их общая стоимость составляет от 2 миллионов дирхамов ($545,000), а сделка оформлена с помощью авторизованной риэлторской компании.

По словам генерального директора одного из ведущих агентств недвижимости ОАЭ Metropolitan Premium Properties Никиты Кузнецова, «повышение налогов, инфляция и геополитическая нестабильность продолжают подталкивать все большее количество состоятельных инвесторов к переезду в ОАЭ. Реформируя правила трудоустройства и выдачи виз, а также постоянно повышая прозрачность юридических и финансовых процедур, Дубай дает инвесторам дополнительную уверенность в сохранности и эффективности их вложений. Как следствие, наряду с впечатляющими показателями продаж проектов на стадии строительства, мы фиксируем особый спрос на недвижимость класса «ультра-люкс».

Напомним, что покупка недвижимости в ОАЭ позволяет иностранным инвесторам получить визу резидента на 3, 5 и 10 лет и все связанные с ней преимущества для комфортного проживания, в том числе открывать собственный бизнес и счета в местных банках. Кстати, в ОАЭ отсутствуют налоги на доходы физических лиц. Что касается Дубая, то уже с сентября 2021 года здесь действуют уникальные условия: долгосрочную резидентскую визу можно получить при приобретении готового жилья стоимостью от 750,000 дирхамов (около $204,000), притом, что ранее минимальная сумма инвестиций, позволявшая оформить такую визу, составляла, как и в других эмиратах, 1 миллион дирхамов ($272,000).

Следует учесть, что виза не предоставляется автоматически при инвестировании в недвижимость необходимой суммы. Процесс её оформления достаточно трудоёмкий, поэтому во избежание возможных сложностей и дополнительных расходов, а также в целях экономии времени, для покупки подходящего жилья и оформления визы рекомендуется воспользоваться помощью профессионалов.

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