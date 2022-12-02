Купить квартиру в Турции до $100,000 еще реально? Обзор пяти недорогих вариантов в разных турецких районах

В Турции все еще можно найти бюджетные варианты жилья, причем многие из них будут с хорошим ремонтом и с обалденным видом. Мы составили подборку просторных и не очень квартир до $100,000 в самых разных турецких районах — возможно, среди них есть та, которую вы скоро назовете своим новым домом.

В октябре 2022 года иностранцы купили в Турции 5377 квартир и домов — первое место в списке иностранных покупателей заняли россияне. Такие данные опубликовал Турецкий институт статистики (TÜİK). Анталия оказалась самым популярным направлением у зарубежных инвесторов — в этом регионе иностранцы заключили треть всех сделок купли-продажи; после Анталии по востребованности следуют Стамбул и Мерсин.

Стоит отметить, что с 1 июля 2022 года правительство Турции очертило список «закрытых» районов Турции (туда попали около 1170 районов). В обозначенных местах иностранцы не могут первично прописаться, а значит, и получить первичный ВНЖ. Покупать же недвижимость для инвестиций в этих районах все еще можно.

Перед тем как перейти к обзору, есть смысл сразу разобраться с важным моментом: дело в том, что в Турции вы столкнетесь с таким обозначением планировки, как 1+1, 2+1, 3+1 и т.д.

Апартаменты 1+1 — это эконом вариант жилья, состоящий из одной спальни и гостиной, совмещенной с кухней. Апартаменты 2+1 включают 2 спальни с санузлами и гостиную, совмещенную с кухней. Апартаменты 3+1 — это 3 спальни, гостиная, совмещенная или нет с кухней, санузел/ы и балкон/ы. Апартаменты 2+1, 3+1, 4+1 и более могут быть также пентхаусом.

Квартира 80 м² в небольшом городе с «дзен-атмосферой»

В районе Газипаша продается квартира планировки 2+1 площадью 80 м². Размещена она на втором этаже 4-этажного жилого комплекса, который построили в 2021 году. До пляжа отсюда — 6 километров. В описании сразу же указывается, что покупка этих апартаментов дает возможность получить ВНЖ.

Планировка квартиры устроена следующим образом: гостиная, совмещённая с кухней, 2 спальни, 1 санузел, 1 балкон. В квартире выполнен качественный, современный ремонт, однако мебели, за исключением кухни, внутри нет.

Газипаша известен как тихий и небольшой городок, окруженный Таврскими горами. Это экологически чистое место, так как тут нет промышленного производства. Плюс, побережье еще не полностью застроено гостиницами, потому здесь по-прежнему можно наслаждаться умиротворяющей атмосферой. Неподалеку, в 40 км, расположен популярный турецкий курорт — Алания.

Что касается инфраструктуры, в Газипаше с этим все в порядке: есть много супермаркетов, работает рынок с недорогими и экологически чистыми продуктами, также имеются аптеки, отделения банков, кафе, рестораны и салоны красоты.

Квартира 70 м² в молодом районе Мерсина

Квартира 3 комнаты Аланья, Турция $66,458 3 Комнаты 1 ванных комнат 70 м² 4 Этаж

А вот эту квартиру продают всего за $65 тысяч. Расположение — новый жилой комплекс в районе Томюк. Это молодой район Мерсина, который славится своими песчаными пляжами с пологим входом в море. Расстояние до пляжа составляет всего 300 м.

В представленном комплексе можно успеть купить еще много квартир с разными планировками. Конкретно этот вариант представляет собой планировку 1+1 общей площадью 70 кв.м. Внутри — кухня-гостиная американского типа, спальня, санузел с качественной сантехникой и просторный балкон; интерьер выполнен в коричнево-черных тонах. Квартира оборудована панорамными окнами и корпусной мебелью премиум-класса в кухонной и ванной комнатах. В остальных помещениях мебель отсутствует.

Квартира 115 м² с очень стильным интерьером

Квартира 3 комнаты Аланья, Турция $93,942 3 Комнаты 2 ванных комнат 115 м² 4 Этаж

Эта просторная квартира площадью 115 кв.м. разместилась в 12-этажном жилом комплексе в одном из центральных районов Мерсина, Мезитли. На территории этого района находится местная достопримечательность — развалины древнегреческого города Соли.

Эта квартира расположена на 2 этаже, ее планировка (2+1) включает: кухню американского типа, 2 спальни, 2 санузла и 2 балкона. Здесь сразу обращаешь внимание на классный, эстетично сделанный интерьер, удобную корпусную мебель, глянцевый пол и большие окна. Также в квартире имеются кондиционеры и вся необходимая бытовая техника.

Инфраструктурно район Мезитли полностью укомплектован: здесь есть широкий выбор магазинов и супермаркетов, рынки, пекарни, кафе, рестораны, остановки общественного транспорта. А в 1000 метрах от комплекса — море.

Квартира 165 м² с панорамными окнами и видом на море

Квартира 5 комнат Аланья, Турция $84,805 5 Комнаты 2 ванных комнат 165 м² 4 Этаж

Представленная квартира продается в еще одном популярном районе Мерсина — Эрдемли. Здесь много зеленых парковых зон, прогулочных дорожек, набережных и пляжей. Сам жилой комплекс, где расположена квартира, находится всего в 350 метрах от моря.

Эта квартира отличается своим масштабом: планировка 4+1 общей площадью 165 кв.м. Пространство включает несколько главных зон: кухня американского типа с разноцветной плиткой на полу, 4 спальни, 2 санузла и 2 балкона. Квартира оснащена корпусной мебелью и панорамными окнами, из которых открывается частичный вид на море. На фото мебель есть, но в объявлении указано, что квартира продается без нее.

Квартира довольно новая — ее сдали только 2018 году. Жить здесь будет комфортно, в частности, благодаря близлежащим удобствам: рынки, торгово-развлекательные центры, банки, рестораны, кафе, магазины и т.д.

Квартира 58 м² с видом на горы

На этот раз перед нами квартира в районе Махмутлар с видом на горы, с планировкой 1+1 и площадью 58 кв.м. Квартира располагается на 2 этаже 12-этажного здания. На территории комплекса есть парковка и бассейн для детей и взрослых. В 970 м отсюда есть пляж.

Планировка квартиры включает гостиную, совмещенную с кухней, 1 спальню, 1 ванную комнату, 1 балкон. В квартире сделан современный ремонт, и интерьер на первый взгляд кажется очень уютным. Продавец отмечает, что в квартире можно держать домашних питомцев. Продаются апартаменты уже сразу с мебелью.

Махмутлар в последнее десятилетие активно развивается и застраивается высотными зданиями. Здесь много парков, прогулочных зон, супермаркетов, продуктовых магазинов и магазинов одежды, ресторанов и отделений банков. До центра Алании можно добраться на автобусе, который ходит каждые 10-15 минут.