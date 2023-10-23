Премия странового риска отражает, насколько высоки риски приобретения недвижимости в данной стране в текущей ситуации. По актуальной информации, в Польше премия странового риска уже много лет находится на достаточно низком уровне.

Экономика Польши стабильно росла в течение последних 32 лет. Это рекорд

Польша, официально называющаяся Республикой Польша (по-польски Rzeczpospolita Polska), находится в центральной Европе. На севере омывается Балтийским морем. По данным Всемирного банка, на 2021 г. насчитывала 37,75 миллиона человек.

После вступления страны в ЕС уровень жизни в Польше начал заметно расти. По состоянию на 2023 год, польская экономика стабильно росла в течение последних 32 лет, что является рекордным показателем в ЕС. ВВП на душу населения по паритету покупательной способности рос в среднем на 6 % в год за последние 20 лет, в результате чего страна удвоила свой ВВП с 1990 года. Ещё в 2017 году финансовая компания FTSE Group, осуществляющая расчёт фондовых индексов, объявила результаты ежегодной классификации рынков, по данным которого повысила экономику Польши с развивающегося рынка до развитого рынка. Польша стала первой из посткоммунистических стран, достигшей этого статуса. Средний житель страны тратит на повседневные нужды до 1000 евро в месяц. Цены на продукты питания ниже, чем в других странах ЕС. Расходы на питание колеблются в пределах 25-40% от дохода. По сравнению с другими странами ЕС, жилье здесь относительно доступно.

Страна богата историей, памятниками, разнообразной (от побережья, лесов, рек и озёр, до скальных гор) природой и, прежде всего, гостеприимством и дружелюбием жителей. Ежегодно Польшу посещают более десяти миллионов туристов.

Со своим уникальным географическим климатическими и политическими условиями Польша представляет достаточно большой интерес для покупки недвижимости со стороны иностранцев, прежде всего жителей соседних стран, таких как Украина, Германия, Литва, Беларусь и Россия, а также граждан Латвии, с которой у Польши нет общей границы. Из-за этого был принят специальный польский закон «О приобретении иностранцами недвижимости». Военные события в соседних странах усилили эти процессы.

Значения премии странового риска для Польши

Одним из показателей инвестиционной привлекательности страны является величина премии за страновой риск (country risk premium, CRP), обычно рассчитываемая на основании доходности государственных ценных бумаг на мировых фондовых рынках. Правительство Республики Польша выпускает значительный спектр долгосрочных государственных облигаций со сроками погашения от года до 10 лет (кроме девятилетних). Эти «еврооблигации» с успехом котируются на всех биржевых площадках.

Поскольку целью исследования является оценка инвестиционной привлекательности недвижимости, то для расчётов были выбраны наиболее долгоживущие ценные бумаги с тем, чтобы срок их жизни был сравним со сроком экономической жизни объектов недвижимости.

В основу вычислений были положены сведения о доходности облигации правительства Республики Польша со сроком погашения в октябре 2033 года, номинированной в долларах США. Данные по величине странового риска Польши за весенне-летний период этого года приведены на графике.

Полученные величины странового риска колеблются в районе 3%. Прослеживается тенденцию к незначительному повышению, что, возможно, было обусловлено парламентскими выборами и референдумом, прошедшими 15 октября.

На 30 сентября 2023 года для Польши:

CRP = 3,45%.

Это – очень низкое значение странового риска, характеризующее малую вероятность потери объектом недвижимости стоимости (полной или частичной) в результате вследствие действия общеэкономических, финансовых и социально-политических факторов, присутствующих в этой стране независимо от объекта недвижимости.