Города с самой дешевой арендой в Америке
В каких городах США можно дешевле всего арендовать жилье? В нашем материале мы расскажем о 10 таких американских городах, об экономических факторах, влияющих на арендную плату в них, и о том, как эти цифры соотносятся со средними показателями по стране.
В анализе доступности аренды в более чем 50 крупных городах США мы учитывали как количественные, так и качественные показатели. Первичные количественные данные были получены благодаря таким сайтам, как Zumper и ApartmentList, которые фиксируют данные рынков в реальном времени.
Актуальный обзор рынка аренды США
На рынке аренды недвижимости в Соединенных Штатах за последние несколько лет наблюдались значительные колебания. По состоянию на 2023 год, цены на аренду по всей стране достигли рекордного уровня, что привело к сокращению бюджетов многих американцев, ищущих жилье. Средняя запрашиваемая арендная плата в 50 крупнейших мегаполисах сейчас составляет $1807 в месяц.
Однако между местными рынками существуют значительные различия. Хотя прибрежные города остаются самыми дорогими, многие небольшие города Среднего Запада и Юга предлагают значительно более низкую арендную плату.
Поиск доступных рынков аренды становится все более важным для экономных арендаторов, стремящихся сократить расходы. Кроме того, в городах с более дешевой арендой, как правило, общая стоимость жизни тоже ниже.
Факторы, определяющие доступность аренды
Относительные цены на аренду в разных городах формируются, исходя из ряда экономических, демографических и географических факторов. Вот ключевые из них:
- Стабильность рынка труда. Благодаря большему количеству возможностей трудоустройства, города и мегаполисы привлекают больше людей, что увеличивает спрос на жилье. Сан-Франциско и Нью-Йорк, крупные технологические центры, имеют самую высокую арендную плату из-за процветающих рынков труда.
- Плотность населения. В более густонаселенных районах арендная плата обычно выше из-за нехватки земли и более высокого спроса. Пригороды, как правило, предлагают большую доступность.
- Стоимость недвижимости. Рынки с более высокими ценами на жилье заставляют домохозяйства дольше арендовать жилье, что повышает спрос на аренду. Здесь снова лидируют прибрежные города.
- Уровни доходов. Цены на аренду, как правило, соответствуют средним местным доходам. Чем они выше, тем выше и рента.
- Количество земли, доступной для строительства. В городах с ограничениями на строительство новых объектов наблюдается более медленный рост предложения и более высокая арендная плата.
- Нормативное бремя в отдельных штатах. Местное законодательство и зонирование, которые регулируют жилищное строительство, еще больше ограничивают предложение на рынках.
- Университеты. Каждому студенческому городку приходится сталкиваться с неравномерным ростом спроса из-за студентов, которые могут получить студенческие кредиты, родительскую поддержку и финансовую помощь.
- Инфраструктура. В городах с большим количеством развлечений, культурных мероприятий и удобств цены обычно выше. Люди будут платить больше за проживание в оживленных городах, где есть чем заняться.
Экономические и демографические аспекты
Хотя спрос и предложение играют важную роль, более глобальные экономические условия также влияют на колебания арендных ставок. Высокий уровень безработицы во время рецессий препятствует росту арендных ставок и доходов. Изменения в составе населения также имеют значение.
За последние десять лет спрос увеличился из-за того, что бэби-бумеры стали снимать жилье, а миллениалы откладывали покупку дома. Со временем все большее число пожилых миллениалов станет домовладельцами. Однако, учитывая демографические факторы, спрос на аренду, похоже, в ближайшее время будет расти.
Топ-10 американских городов с самой дешевой арендой
В настоящее время наиболее доступные медианные ставки аренды квартир с одной спальней установлены в этих 10 городах:
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Анализ по регионам
В ценовой доступности арендной платы по всей территории Соединенных Штатов выделяются региональные различия: средние по размеру города по всему Среднему Западу, Юго-Западу, Югу и Техасу предлагают наиболее выгодные варианты.
Средний Запад оказался исключительно доступным, с приличным количеством отличных недорогих рынков. Такие города, как Индианаполис, Цинциннати, Сент-Луис и Канзас-Сити предлагают дешевую аренду, сочетая городские удобства со среднезападным гостеприимством.
В Техасе также хорошие показатели арендной платы. Такие районы, как Сан-Антонио, предлагают почти беспрецедентную стоимость. Крупные пригороды Далласа и Хьюстона, в том числе, могут похвастаться множеством доступных вариантов. Устойчивая миграционная политика помогает предотвратить чрезмерные скачки цен.
Юг также остается относительно доступным: Луисвилл, Бирмингем, Оклахома-Сити и более крупная Атланта предоставляют выгодные жилищные сделки по сравнению с их прибрежными собратьями.
Средний Запад, Юг и другие доступные регионы
В настоящее время Средний Запад, Юг и Техас лидируют как самые доступные регионы, в то время как на Северо-Восточном и Западном побережье наблюдаются самые высокие цены, особенно это касается Нью-Йорка и Калифорнии.
Тем не менее, в некоторых дорогих агломерациях существуют доступные районы со значительно более низкой арендной платой, несмотря на высокие региональные цены. Приведем несколько примеров.
В Лос-Анджелесе такие районы, как Арлингтон-Хайтс, Вест-Адамс и Мид-Сити, предлагают более низкую арендную плату (экономия составляет $400—$700). В Нью-Йорке есть необычные районы Верхнего Манхэттена, к примеру, Гамильтон-Хайтс, Вашингтон-Хайтс и Инвуд, где арендная плата меньше на $600—$800 относительно более дорогих локаций.
Майами демонстрирует значительную доступность в таких местах, как Литл-Гаити и Аллапатта, где арендная плата на сотни долларов дешевле, чем в более дорогих районах вроде Майами-Бич или Брикелл. В пригородах Сан-Франциско, таких как Эксельсиор, Инглсайд и Портола, арендная плата дешевле на $600 и более при фактически таком же уровне жизни.
Cредняя арендная плата за однокомнатную квартиру в Лос-Анджелесе в настоящее время составляет около $2750, а в более дешевых районах варьируются от $1900 до $2200. В Нью-Йорке общий диапазон составляет $3800, но есть и варианты в пределах $2900—$3200. Такие же скидки на аренду жилья можно найти в более дешевых районах Майами и Сан-Франциско, где цены на 25–35% ниже, чем на арендную плату в популярных районах.