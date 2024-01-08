В каких городах США можно дешевле всего арендовать жилье? В нашем материале мы расскажем о 10 таких американских городах, об экономических факторах, влияющих на арендную плату в них, и о том, как эти цифры соотносятся со средними показателями по стране. 

В анализе доступности аренды в более чем 50 крупных городах США мы учитывали как количественные, так и качественные показатели. Первичные количественные данные были получены благодаря таким сайтам, как Zumper и ApartmentList, которые фиксируют данные рынков в реальном времени. 

Содержание:

  1. Актуальный обзор рынка аренды США
  2. Факторы, определяющие доступность аренды
    1. Экономические и демографические аспекты
  3. Топ-10 американских городов с самой дешевой арендой
  4. Анализ по регионам
    1. Средний Запад, Юг и другие доступные регионы

Актуальный обзор рынка аренды США

На рынке аренды недвижимости в Соединенных Штатах за последние несколько лет наблюдались значительные колебания. По состоянию на 2023 год, цены на аренду по всей стране достигли рекордного уровня, что привело к сокращению бюджетов многих американцев, ищущих жилье. Средняя запрашиваемая арендная плата в 50 крупнейших мегаполисах сейчас составляет $1807 в месяц.

Однако между местными рынками существуют значительные различия. Хотя прибрежные города остаются самыми дорогими, многие небольшие города Среднего Запада и Юга предлагают значительно более низкую арендную плату.

Поиск доступных рынков аренды становится все более важным для экономных арендаторов, стремящихся сократить расходы. Кроме того, в городах с более дешевой арендой, как правило, общая стоимость жизни тоже ниже. 

Факторы, определяющие доступность аренды

Относительные цены на аренду в разных городах формируются, исходя из ряда экономических, демографических и географических факторов. Вот ключевые из них:

  • Стабильность рынка труда. Благодаря большему количеству возможностей трудоустройства, города и мегаполисы привлекают больше людей, что увеличивает спрос на жилье. Сан-Франциско и Нью-Йорк, крупные технологические центры, имеют самую высокую арендную плату из-за процветающих рынков труда.
  • Плотность населения. В более густонаселенных районах арендная плата обычно выше из-за нехватки земли и более высокого спроса. Пригороды, как правило, предлагают большую доступность.
  • Стоимость недвижимости. Рынки с более высокими ценами на жилье заставляют домохозяйства дольше арендовать жилье, что повышает спрос на аренду. Здесь снова лидируют прибрежные города.
  • Уровни доходов. Цены на аренду, как правило, соответствуют средним местным доходам. Чем они выше, тем выше и рента. 
  • Количество земли, доступной для строительства. В городах с ограничениями на строительство новых объектов наблюдается более медленный рост предложения и более высокая арендная плата.
  • Нормативное бремя в отдельных штатах. Местное законодательство и зонирование, которые регулируют жилищное строительство, еще больше ограничивают предложение на рынках.
  • Университеты. Каждому студенческому городку приходится сталкиваться с неравномерным ростом спроса из-за студентов, которые могут получить студенческие кредиты, родительскую поддержку и финансовую помощь.
  • Инфраструктура. В городах с большим количеством развлечений, культурных мероприятий и удобств цены обычно выше. Люди будут платить больше за проживание в оживленных городах, где есть чем заняться.

Экономические и демографические аспекты

Хотя спрос и предложение играют важную роль, более глобальные экономические условия также влияют на колебания арендных ставок. Высокий уровень безработицы во время рецессий препятствует росту арендных ставок и доходов. Изменения в составе населения также имеют значение. 

За последние десять лет спрос увеличился из-за того, что бэби-бумеры стали снимать жилье, а миллениалы откладывали покупку дома. Со временем все большее число пожилых миллениалов станет домовладельцами. Однако, учитывая демографические факторы, спрос на аренду, похоже, в ближайшее время будет расти.

Топ-10 штатов в Америке с самой дешевой недвижимостью в 2023 году

Топ-10 американских городов с самой дешевой арендой

В настоящее время наиболее доступные медианные ставки аренды квартир с одной спальней установлены в этих 10 городах:

Город

Средняя стоимость аренды в месяц (квартира с одной спальней)

1. Уичито, Канзас

$750-$870

2. Оклахома-Сити, Оклахома

$825-$980

3. Бирмингем, Алабама

$942-$1,297

4. Питтсбург, Пенсильвания

$974-$1704

5. Цинциннати, Огайо

$1024-$1,306

6. Луисвилл, Кентукки

$1,030-$1250

7. Индианаполис, Индиана

$1,035-$1,193

8. Сан-Антонио, Техас

$1,040-$1,080

9. Сент-Луис, Миссури

$1,100

10. Канзас-Сити, Миссури

$1,104-$1,300

Анализ по регионам

В ценовой доступности арендной платы по всей территории Соединенных Штатов выделяются региональные различия: средние по размеру города по всему Среднему Западу, Юго-Западу, Югу и Техасу предлагают наиболее выгодные варианты.

Средний Запад оказался исключительно доступным, с приличным количеством отличных недорогих рынков. Такие города, как Индианаполис, Цинциннати, Сент-Луис и Канзас-Сити предлагают дешевую аренду, сочетая городские удобства со среднезападным гостеприимством.

В Техасе также хорошие показатели арендной платы. Такие районы, как Сан-Антонио, предлагают почти беспрецедентную стоимость. Крупные пригороды Далласа и Хьюстона, в том числе, могут похвастаться множеством доступных вариантов. Устойчивая миграционная политика помогает предотвратить чрезмерные скачки цен.

Юг также остается относительно доступным: Луисвилл, Бирмингем, Оклахома-Сити и более крупная Атланта предоставляют выгодные жилищные сделки по сравнению с их прибрежными собратьями. 

Средний Запад, Юг и другие доступные регионы

В настоящее время Средний Запад, Юг и Техас лидируют как самые доступные регионы, в то время как на Северо-Восточном и Западном побережье наблюдаются самые высокие цены, особенно это касается Нью-Йорка и Калифорнии.

Тем не менее, в некоторых дорогих агломерациях существуют доступные районы со значительно более низкой арендной платой, несмотря на высокие региональные цены. Приведем несколько примеров. 

В Лос-Анджелесе такие районы, как Арлингтон-Хайтс, Вест-Адамс и Мид-Сити, предлагают более низкую арендную плату (экономия составляет $400—$700). В Нью-Йорке есть необычные районы Верхнего Манхэттена, к примеру, Гамильтон-Хайтс, Вашингтон-Хайтс и Инвуд, где арендная плата меньше на $600—$800 относительно более дорогих локаций.

Майами демонстрирует значительную доступность в таких местах, как Литл-Гаити и Аллапатта, где арендная плата на сотни долларов дешевле, чем в более дорогих районах вроде Майами-Бич или Брикелл. В пригородах Сан-Франциско, таких как Эксельсиор, Инглсайд и Портола, арендная плата дешевле на $600 и более при фактически таком же уровне жизни. 

Cредняя арендная плата за однокомнатную квартиру в Лос-Анджелесе в настоящее время составляет около $2750, а в более дешевых районах варьируются от $1900 до $2200. В Нью-Йорке общий диапазон составляет $3800, но есть и варианты в пределах $2900—$3200. Такие же скидки на аренду жилья можно найти в более дешевых районах Майами и Сан-Франциско, где цены на 25–35% ниже, чем на арендную плату в популярных районах.

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