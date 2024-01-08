В каких городах США можно дешевле всего арендовать жилье? В нашем материале мы расскажем о 10 таких американских городах, об экономических факторах, влияющих на арендную плату в них, и о том, как эти цифры соотносятся со средними показателями по стране.

В анализе доступности аренды в более чем 50 крупных городах США мы учитывали как количественные, так и качественные показатели. Первичные количественные данные были получены благодаря таким сайтам, как Zumper и ApartmentList, которые фиксируют данные рынков в реальном времени.

Актуальный обзор рынка аренды США

На рынке аренды недвижимости в Соединенных Штатах за последние несколько лет наблюдались значительные колебания. По состоянию на 2023 год, цены на аренду по всей стране достигли рекордного уровня, что привело к сокращению бюджетов многих американцев, ищущих жилье. Средняя запрашиваемая арендная плата в 50 крупнейших мегаполисах сейчас составляет $1807 в месяц.

Однако между местными рынками существуют значительные различия. Хотя прибрежные города остаются самыми дорогими, многие небольшие города Среднего Запада и Юга предлагают значительно более низкую арендную плату.

Поиск доступных рынков аренды становится все более важным для экономных арендаторов, стремящихся сократить расходы. Кроме того, в городах с более дешевой арендой, как правило, общая стоимость жизни тоже ниже.

Факторы, определяющие доступность аренды

Относительные цены на аренду в разных городах формируются, исходя из ряда экономических, демографических и географических факторов. Вот ключевые из них:

Стабильность рынка труда. Благодаря большему количеству возможностей трудоустройства, города и мегаполисы привлекают больше людей, что увеличивает спрос на жилье. Сан-Франциско и Нью-Йорк, крупные технологические центры, имеют самую высокую арендную плату из-за процветающих рынков труда.

Благодаря большему количеству возможностей трудоустройства, города и мегаполисы привлекают больше людей, что увеличивает спрос на жилье. Сан-Франциско и Нью-Йорк, крупные технологические центры, имеют самую высокую арендную плату из-за процветающих рынков труда. Плотность населения. В более густонаселенных районах арендная плата обычно выше из-за нехватки земли и более высокого спроса. Пригороды, как правило, предлагают большую доступность.

В более густонаселенных районах арендная плата обычно выше из-за нехватки земли и более высокого спроса. Пригороды, как правило, предлагают большую доступность. Стоимость недвижимости. Рынки с более высокими ценами на жилье заставляют домохозяйства дольше арендовать жилье, что повышает спрос на аренду. Здесь снова лидируют прибрежные города.

Рынки с более высокими ценами на жилье заставляют домохозяйства дольше арендовать жилье, что повышает спрос на аренду. Здесь снова лидируют прибрежные города. Уровни доходов. Цены на аренду, как правило, соответствуют средним местным доходам. Чем они выше, тем выше и рента.

Цены на аренду, как правило, соответствуют средним местным доходам. Чем они выше, тем выше и рента. Количество земли, доступной для строительства. В городах с ограничениями на строительство новых объектов наблюдается более медленный рост предложения и более высокая арендная плата.

В городах с ограничениями на строительство новых объектов наблюдается более медленный рост предложения и более высокая арендная плата. Нормативное бремя в отдельных штатах. Местное законодательство и зонирование, которые регулируют жилищное строительство, еще больше ограничивают предложение на рынках.

Местное законодательство и зонирование, которые регулируют жилищное строительство, еще больше ограничивают предложение на рынках. Университеты. Каждому студенческому городку приходится сталкиваться с неравномерным ростом спроса из-за студентов, которые могут получить студенческие кредиты, родительскую поддержку и финансовую помощь.

Каждому студенческому городку приходится сталкиваться с неравномерным ростом спроса из-за студентов, которые могут получить студенческие кредиты, родительскую поддержку и финансовую помощь. Инфраструктура. В городах с большим количеством развлечений, культурных мероприятий и удобств цены обычно выше. Люди будут платить больше за проживание в оживленных городах, где есть чем заняться.

Экономические и демографические аспекты

Хотя спрос и предложение играют важную роль, более глобальные экономические условия также влияют на колебания арендных ставок. Высокий уровень безработицы во время рецессий препятствует росту арендных ставок и доходов. Изменения в составе населения также имеют значение.

За последние десять лет спрос увеличился из-за того, что бэби-бумеры стали снимать жилье, а миллениалы откладывали покупку дома. Со временем все большее число пожилых миллениалов станет домовладельцами. Однако, учитывая демографические факторы, спрос на аренду, похоже, в ближайшее время будет расти.

Топ-10 американских городов с самой дешевой арендой

В настоящее время наиболее доступные медианные ставки аренды квартир с одной спальней установлены в этих 10 городах:

Город Средняя стоимость аренды в месяц (квартира с одной спальней) 1. Уичито, Канзас $750-$870 2. Оклахома-Сити, Оклахома $825-$980 3. Бирмингем, Алабама $942-$1,297 4. Питтсбург, Пенсильвания $974-$1704 5. Цинциннати, Огайо $1024-$1,306 6. Луисвилл, Кентукки $1,030-$1250 7. Индианаполис, Индиана $1,035-$1,193 8. Сан-Антонио, Техас $1,040-$1,080 9. Сент-Луис, Миссури $1,100 10. Канзас-Сити, Миссури $1,104-$1,300

Анализ по регионам

В ценовой доступности арендной платы по всей территории Соединенных Штатов выделяются региональные различия: средние по размеру города по всему Среднему Западу, Юго-Западу, Югу и Техасу предлагают наиболее выгодные варианты.

Средний Запад оказался исключительно доступным, с приличным количеством отличных недорогих рынков. Такие города, как Индианаполис, Цинциннати, Сент-Луис и Канзас-Сити предлагают дешевую аренду, сочетая городские удобства со среднезападным гостеприимством.

В Техасе также хорошие показатели арендной платы. Такие районы, как Сан-Антонио, предлагают почти беспрецедентную стоимость. Крупные пригороды Далласа и Хьюстона, в том числе, могут похвастаться множеством доступных вариантов. Устойчивая миграционная политика помогает предотвратить чрезмерные скачки цен.

Юг также остается относительно доступным: Луисвилл, Бирмингем, Оклахома-Сити и более крупная Атланта предоставляют выгодные жилищные сделки по сравнению с их прибрежными собратьями.

Средний Запад, Юг и другие доступные регионы

В настоящее время Средний Запад, Юг и Техас лидируют как самые доступные регионы, в то время как на Северо-Восточном и Западном побережье наблюдаются самые высокие цены, особенно это касается Нью-Йорка и Калифорнии.

Тем не менее, в некоторых дорогих агломерациях существуют доступные районы со значительно более низкой арендной платой, несмотря на высокие региональные цены. Приведем несколько примеров.

В Лос-Анджелесе такие районы, как Арлингтон-Хайтс, Вест-Адамс и Мид-Сити, предлагают более низкую арендную плату (экономия составляет $400—$700). В Нью-Йорке есть необычные районы Верхнего Манхэттена, к примеру, Гамильтон-Хайтс, Вашингтон-Хайтс и Инвуд, где арендная плата меньше на $600—$800 относительно более дорогих локаций.

Майами демонстрирует значительную доступность в таких местах, как Литл-Гаити и Аллапатта, где арендная плата на сотни долларов дешевле, чем в более дорогих районах вроде Майами-Бич или Брикелл. В пригородах Сан-Франциско, таких как Эксельсиор, Инглсайд и Портола, арендная плата дешевле на $600 и более при фактически таком же уровне жизни.

Cредняя арендная плата за однокомнатную квартиру в Лос-Анджелесе в настоящее время составляет около $2750, а в более дешевых районах варьируются от $1900 до $2200. В Нью-Йорке общий диапазон составляет $3800, но есть и варианты в пределах $2900—$3200. Такие же скидки на аренду жилья можно найти в более дешевых районах Майами и Сан-Франциско, где цены на 25–35% ниже, чем на арендную плату в популярных районах.