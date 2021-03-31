Что такое коммерческая недвижимость и как на ней заработать

О выгоде инвестиций в коммерческую недвижимость рассказывают и пишут книги многие успешные предприниматели и бизнесмены. В этой статье разбираемся, что относится к таким объектам и как их правильно выбирать, чтобы обеспечить себе в будущем высокий доход.

Всю недвижимость можно поделить на две категории: жилая и коммерческая. С первой все понятно из названия. Что же относится ко второй категории?

Согласно определению, взятому из wikipedia.org, коммерческая недвижимость — это здания, сооружения или земельные участки, используемые для коммерческой деятельности с последующим извлечением постоянной прибыли или прироста капитала, дохода от аренды, инвестиционного дохода.

Такие объекты можно поделить на 6 категорий:

свободного назначения (гостиницы, бары, фитнес-центры);

объекты розничной торговли (магазины, торгово-развлекательные центры);

офисные;

индустриальные (промышленные предприятия, цеха, складские помещения;

социальные (медицинские центры, стадионы, аэропорты) ;

апартаменты.

Как правило, коммерческую недвижимость приобретают с целью получения дохода. Есть 3 варианта такого инвестирования:

для сдачи в аренду;

для перепродажи;

для организации собственного бизнеса.

Предлагаем подробнее остановиться на первых двух пунктах.

Покупка коммерческой недвижимости с целью сдачи объекта в аренду

Как утверждают опытные инвесторы, помещения под кафе или салон красоты являются более выгодной покупкой, чем апартаменты — в первом случае срок окупаемости вложений короче, а арендные ставки выше.

Еще одно преимущество, которое отмечают вкладчики: все операции с коммерческой недвижимостью, в отличие от жилой, как правило, являются официальными. Над договорами работают профессиональные юристы и риэлторы, поэтому инвестор может быть уверен в законности своих действий.

Покупая недвижимость с целью получения пассивного дохода путем сдачи в аренду, инвестор должен обратить внимание на следующие факторы:

расположение объекта;

планировка;

инфраструктура района;

состояние объекта.

Нередко бывает, что несоблюдение одного из вышеуказанных условий может сделать бизнес неликвидным. Как отмечают специалисты, два одинаковых по площади помещения в одном и том же здании могут приносить разный доход ввиду того, что один из объектов, к примеру, расположен ближе к парковке.

Ремонт объекта, как правило, делают арендаторы. Однако владельцу все равно стоит учесть первоначальное состояние недвижимости и его назначение. Например, в зданиях культурного наследия не получится сделать мощную систему вентиляции, которая необходима для ресторана или кафе.

Прежде чем купить недвижимость для сдачи в аренду, стоит внимательно изучить все документы, в которых прописаны требования и ограничения.

Покупка объекта для последующей перепродажи

Многие инвесторы предпочитают вкладывать средства в жилые комплексы и бизнес-центры. На стадии котлована цены всегда намного ниже, чем после ввода в эксплуатацию.

Как правило, такие инвестиции являются быстрыми, а объект становится выгодным для перепродажи уже через 2-3 года. За это время ликвидность здания увеличивается, спрос на него повышается и, как следствие, цена на него вырастает.

Для того чтобы инвестирование было выгодным, вкладчику стоит обратить внимание на местоположение объекта, трафик, инфраструктуру, востребованность жилья, стоимость квадратного метра, а также провести анализ конкурентов.

Вкладывая средства в такие застройки, инвестору стоит учесть, что он должен обладать крупным капиталом. Жилые комплексы и бизнес-центры, претендующие на высокую ликвидность, требуют больших вложений.