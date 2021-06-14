Суть инвестирования — в доходности вложений, сделанных в актив, и сведении рисков к минимуму. Другими словами, цель — в получении стабильного пассивного дохода. Его объем зависит от того, во что именно вкладываются деньги и насколько удачно.

Активом могут выступать государственные облигации, ценные бумаги, драгметаллы и т.д. Если говорить об инвестициях в недвижимость, средняя доходность составляет около 10% годовых.

Если вы только начинаете путь инвестора, безопаснее пользоваться проверенными готовыми схемами, так как отсутствие опыта, понимания законов этого вида получения дохода и принципов работы финансовых инструментов может обернуться убытками. Но все не так сложно, как кажется на первый взгляд. И эта статья поможет вам в этом убедиться.

Первые шаги в инвестировании: с чего начать?

Точка отсчета на пути к получению дохода от инвестиций — осознание того, что деньги, лежащие без дела под подушкой или даже на банковской карте — это потерянные возможности.

Сумма вашего капитала может оставаться неизменной, средства может съедать инфляция, но они могут и приумножаться. Именно третий вариант — путь инвестора. Но куда вкладывать деньги и как, чтобы был результат, какого алгоритма придерживаться?

Определитесь со своими возможностями

Проанализируйте свое финансовое положение. Отследите свои финансовые привычки, соотношение доходов и расходов, возможные пути экономии.

Простое составление бюджета на месяц или на другой временной отрезок, который вам удобен, а также последовательная фиксация его соблюдения помогут структурировать, контролировать и оптимизировать расходы. Такой подход позволяет ежемесячно экономить до 30% средств, которые можно инвестировать с выгодой для себя.

Повышайте свою финансовую грамотность. Выявив лишние траты и исключив их, вы высвободите деньги, которые можно пустить в дело и приумножить с помощью пассивного дохода.

Избавьтесь от долгов

Решите вопросы с долгами, если они есть. Перед тем как начать инвестировать, разберитесь с кредитами и отдайте все, что задолжали знакомым, чтобы ничего не отвлекало и не путало планы.

Сюда же входит еще один момент: новичку для инвестиций ни в коем случае не стоит использовать заемные средства. Это ненужные риски, особенно, если у вас ранее не было успешного опыта с вложением денег. Используйте для инвестирования только свободные средства, в которых у вас не возникнет необходимость в обозримом будущем.

Будьте внимательны, беспристрастны и бдительны

Анализируйте проекты, которые рассматриваете в качестве актива для инвестирования. Вам предстоит тщательно проверять перспективность активов, оценивать риски — самостоятельно или с помощью опытного наставника. На первых порах предпочтительнее второе. Не верьте обещаниям о быстрых баснословных прибылях — проверяйте каждое слово и каждый факт перед тем, как начать инвестировать.

Не поддавайтесь ажиотажу и стадному инстинкту. Зачастую спрос на какой-либо актив или популярность конкретной стратегии инвестирования нагнетаются и поддерживаются искусственно. Важно отделять зерна от плевел и оценивать реальную рыночную ценность и целесообразность того или иного проекта или подхода, не поддаваясь пропаганде не всегда чистых на руку советчиков.

Начинайте с малого

Начинайте с простых и понятных схем, небольших инвестиций. Не вкладывайте сразу большие суммы, не пытайтесь объять необъятное — двигайтесь от малого к сложному. Управляйте своими финансами взвешенно, азарт и слепая надежда на удачу — не лучшие спутники инвестора, особенно новичка.

Да, прибыль напрямую зависит от размера вложенной суммы, но и риски тем выше, чем больше вы вложили. Если вы только начинаете путь инвестора, предпочтительнее выбирать самые безопасные решения, пусть и с меньшим доходом. Например, начните с небольшого депозита.

Размер инвестиций имеет смысл увеличивать, когда вы уже научитесь:

работать с капиталом;

управлять эмоциями;

понимать хотя бы основные законы рынка и экономические процессы;

отработаете свою стратегию;

поймете принципы формирования пассивного дохода.

Не питайте иллюзий, но будьте настойчивы

Будьте готовы к неудачам. Инвестиции связаны с рисками. Нет никаких гарантий, что первое же вложение принесет новичку хороший доход и вообще увенчается успехом.

Неудачи и просчеты — серьезные и не очень — в начале пути практически неизбежны. Не бойтесь их — извлекайте из них ценные уроки, анализируйте и двигайтесь дальше, учитывая предыдущие ошибки.

Ученье — свет

Обучайтесь непрерывно. Следите за тенденциями, трендами — накапливайте базу знаний, осваивайте новые приемы и сферы деятельности. Разобраться с этим поможет изучение опыта успешных инвесторов, обучающих материалов, кейсов и советов экспертов в интересующих вас вопросах. Только так можно разобраться, как начать инвестировать и получать максимальный доход, не допуская ошибок. Обращение к опыту успешных специалистов также поможет определиться с направлением, которое подойдет вам.

Но у следования трендам есть и обратная сторона. Будьте дисциплинированы. Если какая-то стратегия принесла доход, повторяйте ее с поправкой на текущую экономическую ситуацию и правила игры, актуальные на текущий момент. Вам нужны не самые современные и модные методы инвестирования, а самые действенные. Сохраняйте благоразумие.

Также помните: просто прочесть пару книг и блогов от гуру инвестирования недостаточно. Нужен тщательный анализ прочитанного, применение полученных знаний на практике, сравнение и проверка стратегий.

Не ставьте все на Zero и не кладите все яйца в одну корзину

Диверсифицируйте риски. Если у вас будет несколько источников дохода, вы сведете к минимуму вероятность потерять все:

инвестиции не должны быть вашим единственным способом получения прибыли;

вкладываться нужно в активы с разной степенью риска (речь об умеренном, консервативном и агрессивном стиле инвестирования, вложении денег в два и более проектов с разным сроком окупаемости).

Составьте инвестиционный портфель из нескольких инструментов с разной степенью риска. Так вы сбалансируете шансы на успешный исход и обезопасите себя на случай, если какое-то одно или несколько из ваших инвестиционных мероприятий окажутся неудачными.

На заметку: инвестирование в долгосрочные проекты приносит более высокие дивиденды, а также позволяет в полной мере оценить потенциал, проследить динамику и перспективность инвестпроекта на будущее. Это удачный вариант вложения денег для новичков.

Позаботьтесь о подушке безопасности

Создайте резервный фонд «на всякий случай». Когда ваши вложения начнут приносить результаты, регулярно откладывайте с инвестиционной прибыли какой-то процент в «стабилизационный фонд». Эти средства — ваш гарант и подстраховка на случай, если что-то пойдет не так.

Если же все ваши инвестиционные проекты стабильно будут давать хорошие результаты, свой «стабилизационный фонд» можно также использовать как дополнительные вложения в новые или уже проверенные инвестпроекты.

Наращивайте свой инвестиционный портфель

Реинвестируйте. Успех на стезе инвестирования заключается в наращивании прибылей. Для этого регулярно вкладывайте часть полученного от своих активов дохода в новые проекты.

Например, докупайте ценные бумаги или инвестируйте в новые объекты недвижимости. Такая стратегия позволит увеличить ваш общий пассивный доход, приумножить изначальный капитал и в разы быстрее выйти на стабильные прибыли.

Учитесь на чужих ошибках

В сфере инвестирования цена ошибок бывает очень высока. Подходите к этому способу получения пассивной прибыли взвешенно, учитывайте опыт известных инвесторов. Соблюдайте баланс между рисками и потенциальным доходом, будьте осмотрительны, и все получится.