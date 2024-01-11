Все конкуренты позади! Realting.com — платформа № 1 по зарубежной недвижимости
REALTING — самая посещаемая специализируемая платформа в сфере зарубежной недвижимости. Мы опередили всех известных нам конкурентов по количеству посетителей платформы — только в декабре 2023 года нас посетило больше 1 млн пользователей.
Лучше слов об успехах нашей платформы расскажет статистика Similarweb:
Топ-5 стран, откуда к нам приходит больше всего пользователей:
- Украина
- Германия
- США
- Польша
- Великобритания
Прямо сейчас на Realting.com размещено 265 306 объектов и представлена 81 страна; с нами сотрудничают 796 агентств и 333 застройщика. Подчеркнем, что мы работаем только с квалифицированными агентствами недвижимости и брокерами из разных стран.
Самые активные страны на платформе REALTING
Больше всего на данный момент покупателей интересуют следующие страны на нашей платформе:
Черногория
- 13 375 объекта недвижимости
- 65 компаний
На Realting.com вы можете выбирать из 13 380 — стране с доступными ценами на жилье и европейским стилем жизни. О том, — читайте в свежей аналитике REALTING.
Польша
- 3041 объекта недвижимости
- 30 компаний
На нашей платформе сейчас размещено 3050 объекта недвижимости в Польше, стране, где спрос на жилье сейчас как никогда высок. Что происходило с 2013 по 2023 годы со спросом и предложением, а также с ценами на жилье в Польше — читайте .
Литва
- 4083 объекта недвижимости
- 9 компаний
На момент публикации статьи у нас размещено 4054 . О том, и что на него влияет, читайте в аналитике от REALTING.
Финляндия
- 1747 объектов недвижимости
- 3 компании
просто, если зайти на Realting.com — мы активно сотрудничаем с игроками финского рынка недвижимости и размещаем актуальные объявления.
Греция
- 15 948 объектов недвижимости
- 35 компаний
Греческий рынок — один из самых перспективных на данный момент. Только за 2023 год размер вложений в недвижимость Греции превысил 1 млрд евро. из множества объектов, размещенных на нашей платформе.
Грузия
- 4237 объектов недвижимости
- 53 компании
Цены как на , так и на его аренду, за последние годы прилично выросли. Особенно это касается Тбилиси и Батуми. В 2023 году выросла и рентная доходность жилья в этой стране — до 12%.
Таиланд
- 5386 объектов недвижимости
- 28 компаний
Таиланд по-прежнему очень перспективный рынок, в который активнее всего инвестируют выходцы из стран СНГ, США, Австралии и Китая. Порог входа для инвесторов пока достаточно подъемный — стоимость недвижимости начинается примерно от $100 000. Заходите в каталог Realting.com и выбирайте из более чем 5 тысяч .
Турция
- 35 299 объекта недвижимости
- 141 компания
Турция — абсолютный лидер по количеству размещенных объектов на нашей платформе. Как мы помним, 2022 год был рекордным с точки зрения рынка недвижимости для этой страны, однако сейчас все не так однозначно. REALTING проанализировал, за последнее десятилетие.
ОАЭ
- 5803 объекта недвижимости
- 41 компаний
Объединенные Арабские Эмираты продолжают привлекать инвесторов со всего мира благодаря высокой доходности предприятий, отсутствию коррупции и экономической стабильности. У нас на платформе на данный момент размещено 4823 .
Среди всего направлений, конечно, выделяется Дубай. Как развивался рынок недвижимости этого города в разрезе десятилетия — читайте в нашем большом .
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Итак, резюмируем. Благодаря REALTING вы можете:
- Размещать свои объекты недвижимости и, таким образом, быстрее их продавать или сдавать в аренду.
- Покупать и арендовать недвижимость в более чем 80 странах мира, используя наш удобный каталог.
- Пользоваться преимуществами партнерской системы — это доступно зарегистрированным пользователям платформы.
- Читать экспертные статьи и интервью с представителями мирового рынка недвижимости, а также аналитические материалы.
Мы предлагаем множество рекламных возможностей, от лидогенерации до написания рекламных статей. Подробности читайте .