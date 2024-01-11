REALTING — самая посещаемая специализируемая платформа в сфере зарубежной недвижимости. Мы опередили всех известных нам конкурентов по количеству посетителей платформы — только в декабре 2023 года нас посетило больше 1 млн пользователей.

Лучше слов об успехах нашей платформы расскажет статистика Similarweb:

Топ-5 стран, откуда к нам приходит больше всего пользователей:

Украина

Германия

США

Польша

Великобритания

Прямо сейчас на Realting.com размещено 265 306 объектов и представлена 81 страна; с нами сотрудничают 796 агентств и 333 застройщика. Подчеркнем, что мы работаем только с квалифицированными агентствами недвижимости и брокерами из разных стран.

Самые активные страны на платформе REALTING

Больше всего на данный момент покупателей интересуют следующие страны на нашей платформе:

Черногория

13 375 объекта недвижимости

65 компаний

На Realting.com вы можете выбирать из 13 380 объектов недвижимости в Черногории — стране с доступными ценами на жилье и европейским стилем жизни. О том, как развивался первичный рынок жилья в Черногории — читайте в свежей аналитике REALTING.

Польша

3041 объекта недвижимости

30 компаний

На нашей платформе сейчас размещено 3050 объекта недвижимости в Польше, стране, где спрос на жилье сейчас как никогда высок. Что происходило с 2013 по 2023 годы со спросом и предложением, а также с ценами на жилье в Польше — читайте в свежей аналитике REALTING .

Литва

4083 объекта недвижимости

9 компаний

На момент публикации статьи у нас размещено 4054 объекта недвижимости в Литве . О том, как развивался рынок жилья и земельных участков в Литве и что на него влияет, читайте в аналитике от REALTING.

Финляндия

1747 объектов недвижимости

3 компании

Купить квартиру или дом в Финляндии просто, если зайти на Realting.com — мы активно сотрудничаем с игроками финского рынка недвижимости и размещаем актуальные объявления.

Греция

15 948 объектов недвижимости

35 компаний

Греческий рынок — один из самых перспективных на данный момент. Только за 2023 год размер вложений в недвижимость Греции превысил 1 млрд евро. Выбирайте свою квартиру в Греции из множества объектов, размещенных на нашей платформе.

Грузия

4237 объектов недвижимости

53 компании

Цены как на покупку жилья в Грузии , так и на его аренду, за последние годы прилично выросли. Особенно это касается Тбилиси и Батуми. В 2023 году выросла и рентная доходность жилья в этой стране — до 12%.

Таиланд

5386 объектов недвижимости

28 компаний

Таиланд по-прежнему очень перспективный рынок, в который активнее всего инвестируют выходцы из стран СНГ, США, Австралии и Китая. Порог входа для инвесторов пока достаточно подъемный — стоимость недвижимости начинается примерно от $100 000. Заходите в каталог Realting.com и выбирайте из более чем 5 тысяч объектов в Таиланде .

Турция

35 299 объекта недвижимости

141 компания

Турция — абсолютный лидер по количеству размещенных объектов на нашей платформе. Как мы помним, 2022 год был рекордным с точки зрения рынка недвижимости для этой страны, однако сейчас все не так однозначно. REALTING проанализировал, как развивался рынок недвижимости Турции за последнее десятилетие.

ОАЭ

5803 объекта недвижимости

41 компаний

Объединенные Арабские Эмираты продолжают привлекать инвесторов со всего мира благодаря высокой доходности предприятий, отсутствию коррупции и экономической стабильности. У нас на платформе на данный момент размещено 4823 объекта недвижимости в ОАЭ .

Среди всего направлений, конечно, выделяется Дубай. Как развивался рынок недвижимости этого города в разрезе десятилетия — читайте в нашем большом аналитическом материале .

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Итак, резюмируем. Благодаря REALTING вы можете:

Размещать свои объекты недвижимости и, таким образом, быстрее их продавать или сдавать в аренду.

Покупать и арендовать недвижимость в более чем 80 странах мира, используя наш удобный каталог.

Пользоваться преимуществами партнерской системы — это доступно зарегистрированным пользователям платформы.

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