REALTING — самая посещаемая специализируемая платформа в сфере зарубежной недвижимости. Мы опередили всех известных нам конкурентов по количеству посетителей платформы — только в декабре 2023 года нас посетило больше 1 млн пользователей. 

Лучше слов об успехах нашей платформы расскажет статистика Similarweb: 

статистика Similarweb

Топ-5 стран, откуда к нам приходит больше всего пользователей:

  • Украина
  • Германия
  • США
  • Польша
  • Великобритания

Прямо сейчас на Realting.com размещено 265 306 объектов и представлена 81 страна; с нами сотрудничают 796 агентств и 333 застройщика. Подчеркнем, что мы работаем только с квалифицированными агентствами недвижимости и брокерами из разных стран. 

Самые активные страны на платформе REALTING

Больше всего на данный момент покупателей интересуют следующие страны на нашей платформе:

Черногория 

  • 13 375 объекта недвижимости
  • 65 компаний

На Realting.com вы можете выбирать из 13 380 объектов недвижимости в Черногории — стране с доступными ценами на жилье и европейским стилем жизни. О том, как развивался первичный рынок жилья в Черногории — читайте в свежей аналитике REALTING. 

Польша 

  • 3041 объекта недвижимости 
  • 30 компаний

На нашей платформе сейчас размещено 3050 объекта недвижимости в Польше, стране, где спрос на жилье сейчас как никогда высок. Что происходило с 2013 по 2023 годы со спросом и предложением, а также с ценами на жилье в Польше — читайте в свежей аналитике REALTING

Литва 

  • 4083 объекта недвижимости 
  • 9 компаний

На момент публикации статьи у нас размещено 4054 объекта недвижимости в Литве. О том, как развивался рынок жилья и земельных участков в Литве и что на него влияет, читайте в аналитике от REALTING. 

Финляндия 

  • 1747 объектов недвижимости
  • 3 компании

Купить квартиру или дом в Финляндии просто, если зайти на Realting.com — мы активно сотрудничаем с игроками финского рынка недвижимости и размещаем актуальные объявления. 

Как купить недвижимость в Финляндии: подробный гайд

Греция 

  • 15 948 объектов недвижимости
  • 35 компаний

Греческий рынок — один из самых перспективных на данный момент. Только за 2023 год размер вложений в недвижимость Греции превысил 1 млрд евро. Выбирайте свою квартиру в Греции из множества объектов, размещенных на нашей платформе. 

Грузия 

  • 4237 объектов недвижимости
  • 53 компании

Цены как на покупку жилья в Грузии, так и на его аренду, за последние годы прилично выросли. Особенно это касается Тбилиси и Батуми. В 2023 году выросла и рентная доходность жилья в этой стране — до 12%. 

Таиланд 

  • 5386 объектов недвижимости 
  • 28 компаний

Таиланд по-прежнему очень перспективный рынок, в который активнее всего инвестируют выходцы из стран СНГ, США, Австралии и Китая. Порог входа для инвесторов пока достаточно подъемный — стоимость недвижимости начинается примерно от $100 000. Заходите в каталог Realting.com и выбирайте из более чем 5 тысяч объектов в Таиланде

«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 

Турция 

  • 35 299 объекта недвижимости
  • 141 компания

Турция — абсолютный лидер по количеству размещенных объектов на нашей платформе. Как мы помним, 2022 год был рекордным с точки зрения рынка недвижимости для этой страны, однако сейчас все не так однозначно. REALTING проанализировал, как развивался рынок недвижимости Турции за последнее десятилетие. 

ОАЭ 

  • 5803 объекта недвижимости 
  • 41 компаний

Объединенные Арабские Эмираты продолжают привлекать инвесторов со всего мира благодаря высокой доходности предприятий, отсутствию коррупции и экономической стабильности. У нас на платформе на данный момент размещено 4823 объекта недвижимости в ОАЭ

Среди всего направлений, конечно, выделяется Дубай. Как развивался рынок недвижимости этого города в разрезе десятилетия — читайте в нашем большом аналитическом материале.

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Итак, резюмируем. Благодаря REALTING вы можете:

  • Размещать свои объекты недвижимости и, таким образом, быстрее их продавать или сдавать в аренду. 
  • Покупать и арендовать недвижимость в более чем 80 странах мира, используя наш удобный каталог.
  • Пользоваться преимуществами партнерской системы — это доступно зарегистрированным пользователям платформы. 
  • Читать экспертные статьи и интервью с представителями мирового рынка недвижимости, а также аналитические материалы. 

Мы предлагаем множество рекламных возможностей, от лидогенерации до написания рекламных статей. Подробности читайте в специальном разделе.