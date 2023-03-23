В этом гайде мы расскажем, как купить недвижимость в Финляндии по шагам, каких дополнительных трат ожидать при покупке, сколько примерно стоят квартиры в Финляндии и как иностранцу купить там жилье в ипотеку.

Начнем с самого важного. Покупатели недвижимости в Финляндии из-за пределов Евросоюза и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) должны получать разрешение на покупку от Министерства обороны этой страны — для этого нужно подать в ведомство заявление в электронном виде. Такие правила действуют с 2020 года.

Однако следует учитывать, что недвижимостью в Финляндии считаются отдельный дом или земля, а вот квартиры в эту категорию не входят. И большинство из квартир в стране находятся в собственности жилищных компаний. Самое главное здесь, что при покупке акций этих компаний, разрешение на покупку не потребуется. Именно так, приобретая доли жилья, очень многие иностранцы и приобретают квартиры в Финляндии.

Также подчеркнем, что россиянам покупать недвижимость в Финляндии по-прежнему можно. Нюанс в том, что права собственников на посещение страны ограничены: въезд разрешён только одному лицу, указанному в качестве владельца (если пограничники будут уверены, что ему необходимо обслуживать свой объект).

Пошаговая процедура покупки недвижимости в Финляндии

1. Найти нужную недвижимость.

Подобрать квартиру или дом в Финляндии вы можете в каталоге REALTING .

2. Проверить документы и оценить состояние объекта.

Перед непосредственной покупкой, обязательно выясните следующие моменты у Управляющей компании (в большинстве случаев, это будет Жилищное акционерное общество): запланирован ли ремонт и сколько он будет стоить; каково состояние желаемой недвижимости. Это важно, так как компенсировать все затраты придется вам, как новому владельцу.

3. Открыть расчётный счёт.

Самый надежный способ — открыть счет в местном, финском, банке и перевести туда нужную сумму. Для этого вам потребуется заграничный паспорт, выписки с банковских счетов в стране проживания, справка с места работы, справка о доходах и другие документы, которые может запросить у вас банк.

Важно. Россиянам на данный момент финские банки счета не открывают. Выйти из ситуации можно, переведя деньги со своего счета в зарубежном банке напрямую продавцу или застройщику.

4. Забронировать выбранный объект.

Недвижимость можно зарезервировать, оформив предварительный договор и оплатив задаток.

При подписании вами и продавцом предварительного договора обязательно должен присутствовать нотариус.

Задаток (käsiraha) обычно равен 3–5% от стоимости объекта, но не всегда. Главное условие: сумма транзакции не может быть меньше €2 тыс. и больше 10% от стоимости сделки. Если сделка сорвется по вине продавца, депозит будет возвращен вам в полном объеме; если же отмена произойдет из-за вас, залог останется у продавца.

5. Заключить договор купли-продажи.

Обычно договор купли-продажи составляется банком или риелтором на финском языке. При его подписании присутствуют не только продавец и покупатель, но также риэлтор и нотариус.

6. Перевести оставшуюся сумму сделки.

До подписания договора купли-продажи покупатель должен полностью оплатить сумму сделки за вычетом залогового платежа (если не предусмотрена рассрочка).

7. Зарегистрировать право собственности.

Заключив сделку с недвижимостью в Финляндии, покупатель обязан зарегистрировать ее в Национальной земельной службе Финляндии. Квартиры не входят в категорию недвижимости, поэтому для них это правило не действует. Заявление о государственной регистрации можно подать лично в ближайшем офисе, отправить по почте или воспользоваться услугами курьера.

Что касается квартир в жилищных акционерных обществах (ЖАО), то они являются движимым имуществом. Поэтому сразу после покупки новый владелец должен заявить о совершении сделки и занести ее в реестр акций ЖАО.

«В Финляндии с голоду точно не умрешь». Семья из Беларуси переехала в Финляндию: как ей там живется?

Дополнительные расходы при покупке недвижимости в Финляндии

1. Государственный налог на переход прав собственности

Он рассчитывается на основе цены объекта, указанной в нотариальном акте. Если вы покупаете квартиру (в соответствии с законодательством это передача акций жилищной компании), ставка налога составляет 2%. Если вы покупаете другие объекты недвижимости, ставка — 4%

2. Услуги нотариуса

Присутствие нотариуса в Финляндии обязательно. Примерная стоимость его услуг составляет €200-500.

3. Комиссия риэлтора

Комиссия агента зависит от типа объекта и составляет от 3% до 4% от стоимости отдельно стоящего дома (включая 24% НДС) или 5% от стоимости квартиры (включая 24% НДС).

Важно. Как правило, комиссию платит продавец. Но, если покупатель заключает поручительское соглашение с агентством на поиск недвижимости, комиссию оплачивает он.

4. Регистрация недвижимости

Для регистрации недвижимости необходимо обратиться в офис Управления геодезии и землеустройства.

Стоимость регистрации составляет около 0,05% от стоимости объекта. Документы для регистрации нужно подать в течение 6 месяцев после совершения сделки (иначе придется заплатить штраф). Обычно процесс регистрации недвижимости занимает от двух до трех месяцев.

Средняя стоимость недвижимости в Финляндии

Купить квартиру в 90 кв.м. в Финляндии можно в пределах $300,000-500,000. Самая дорогая недвижимость Финляндии находится в столичном регионе: городах Хельсинки, Эспоо, Вантаа и Кауниайнен.

Цена за аренду однокомнатной квартиры в Финляндии составляет примерно $700-850. Арендовать трехкомнатную квартиру в стране можно за $1000-1400.

Коммунальные платежи в Финляндии в среднем составляют $123 (плюс $22 за интернет).

Покупка жилья в Финляндии в ипотеку

Иностранцы могут оформлять ипотеку на покупку недвижимости в Финляндии, но требований для них будет больше:

Нужно иметь постоянный ВНЖ или финское гражданство.

Зарабатывать нужно тоже в Финляндии.

Ипотечные выплаты не должны превышать 30% от доходов.

Процентная ставка по ипотеке на 20 лет с фиксированной ставкой равна 1.37%.