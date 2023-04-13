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Купить недвижимость в Финляндии

квартиры
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дома
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1 308 объектов найдено
Квартирав Хейнола, Финляндия
Квартира
Хейнола, Финляндия
€ 24,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Vaajakoski, Финляндия
Квартира
Vaajakoski, Финляндия
€ 34,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Мянття, Финляндия
Квартира
Мянття, Финляндия
€ 32,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Квартирав Viiala, Финляндия
Квартира
Viiala, Финляндия
€ 21,250
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Четырехко…
Квартирав Keltti, Финляндия
Квартира
Keltti, Финляндия
€ 23,997
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартирав Хаапаярви, Финляндия
Квартира
Хаапаярви, Финляндия
€ 32,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Квартирав Komsi, Финляндия
Квартира
Komsi, Финляндия
€ 32,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехком…
Коттеджв Кангасниеми, Финляндия
Коттедж
Кангасниеми, Финляндия
€ 38,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! На …
Квартирав Лиекса, Финляндия
Квартира
Лиекса, Финляндия
€ 32,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Таунхаусв Naarajaervi, Финляндия
Таунхаус
Naarajaervi, Финляндия
€ 32,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Таунхаусв Кейтеле, Финляндия
Таунхаус
Кейтеле, Финляндия
€ 15,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Домв Кихниё, Финляндия
Дом
Кихниё, Финляндия
€ 28,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Квартирав Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
€ 31,056
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Квартирав Toijala, Финляндия
Квартира
Toijala, Финляндия
€ 24,286
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Лиекса, Финляндия
Квартира
Лиекса, Финляндия
€ 9,500
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Хартола, Финляндия
Квартира
Хартола, Финляндия
€ 17,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Квартирав Vaeraelae, Финляндия
Квартира
Vaeraelae, Финляндия
€ 25,186
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартирав Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира
Район Котка-Хамина, Финляндия
€ 22,468
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Porin seutukunta, Финляндия
Квартира
Porin seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Юливиеска, Финляндия
Квартира
Юливиеска, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Коттеджв Ий, Финляндия
Коттедж
Ий, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаусв Ahola, Финляндия
Таунхаус
Ahola, Финляндия
€ 33,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Сийлинъярви, Финляндия
Квартира
Сийлинъярви, Финляндия
€ 32,295
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Лапинлахти, Финляндия
Квартира
Лапинлахти, Финляндия
€ 25,221
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Коттеджв Mervi, Финляндия
Коттедж
Mervi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Квартирав Pihlava, Финляндия
Квартира
Pihlava, Финляндия
€ 17,114
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Квартирав Пиексямяки, Финляндия
Квартира
Пиексямяки, Финляндия
€ 24,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Таунхаусв Раутъярви, Финляндия
Таунхаус
Раутъярви, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартирав Laukeela, Финляндия
Квартира
Laukeela, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Хейнола, Финляндия
Квартира
Хейнола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…

Регионы с недвижимостью на продажу

Mikkelin seutukunta
Иматра
Вантаа
Варкаус
Кеми
Лиекса
Пиексямяки
Ээнекоски
Kuopio sub-region
Turun seutukunta
Район Кехус-Кайнуу
Харьявалта
Хейнола
Jyvaeskylae sub-region
Savonlinnan seutukunta
Торнио
Seinaejoen seutukunta
Ylivieskan seutukunta
Район Лаппеэнранта
Лахти

Параметры недвижимости в Финляндии

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное

Недвижимость в Финляндии: что и зачем здесь покупают

В 2019 году государством с самым счастливым в мире населением была признана Финляндия. Этот вывод озвучили представители ООН в своем официальном докладе. У иностранных граждан появился дополнительный повод присмотреться к недвижимости скандинавской страны и оценить плюсы такого приобретения.

Почему стоит купить недвижимость в Финляндии

Дача на озере, квартира в столице, домик на окраине небольшого городка — выбрать подходящий вариант жилья бывает сложно. Найти преимущества от покупки в Финляндии намного легче:

  • Хорошая экология. Страна находится в чистейшем районе земного шара. По отзывам туристов и оценкам официальных организаций, здешняя природа обладает не только удивительной красотой, но и потрясающими целительными свойствами.
  • Надежность и безопасность. Риски минимальные — государство защищает имущественные права покупателя. В стране один из самых низких уровней преступности в мире, развитая медицина и стабильные цены на рынке недвижимости.
  • Простота оформления сделки. Никаких ограничений при покупке и продаже недвижимого имущества для нерезидентов нет. Только в некоторых случаях необходимо разрешение властей. Например, если приобретается участок на архипелаге Аландские острова.
  • Высокие стандарты строительства. Работы выполняются с соблюдением норм, используются качественные материалы. И недорогие двухкомнатные квартиры, и элитные виллы строятся с учетом всех требований.
  • Лояльные ипотечные условия. Выплачивать стоимость частями могут как резиденты, так и иностранные граждане. Ставки по ипотеке определяются индивидуально, в среднем — от 2,8% до 5% годовых.

Как найти подходящий вариант

Основные критерии при выборе недвижимости в Финляндии:

  • цель покупки;
  • количество денежных средств в наличии;
  • расположение объекта.

Жилые дома и дачи за городом предпочитают покупать иностранцы, которые приезжают в страну отдохнуть. Много привлекательных объектов есть на юго-востоке Финляндии. Например, приятно провести выходные на личной уютной даче у озера в Иматре. Или же во время отпуска отправиться в пригород Лаппеенранту, в личный таунхаус рядом с лесом.

Объекты коммерческой недвижимости в основном выбирают на юге, где находится столичный город Хельсинки. Но следует учесть, что сильно заработать на аренде или бизнесе не получится из-за больших налогов и дополнительных трат. Стоимость столичных апартаментов, даже однокомнатных квартир, намного выше, чем в провинции.

Варианты для инвестиции в туристический бизнес — зона горнолыжных курортов. Одни из самых дешевых в стране — цены на апартаменты в Лапландии (Рованиеми). Коттеджи и квартиры в центральных и западных регионах страны чаще приобретают те, кто приехал в страну на ПМЖ или ВНЖ. В этом случае выбирают недвижимость в Финляндии в черте города, среди вторичного рынка или в новостройке.

Денежный вопрос

Счастливого обладателя нового жилья ждут дополнительные расходы в виде одноразовых и ежегодных налогов. Если купить недвижимость в Финляндии, то сразу же уйдет сумма до 10% от стоимости дома, участка или квартиры. Также каждый год необходимо оплачивать муниципальный налог, который зависит от региона и составляет в среднем от 0,37% до 3,0% стоимости жилья.

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