Постоянно растущие цены, высокий уровень инфляции и снижение роста ВВП большинства стран Евросоюза — все это непосредственно влияет на мировой рынок недвижимости. Евросоюз подготовил экономический прогноз на начало 2023-2024 годы, и, судя по всему, ситуация оказалась лучше, чем ожидалось.

Экономика ЕС вступила в 2023 год на лучшей основе, чем прогнозировалось осенью. Планируется, что рост экономики составит до 0,8% в ЕС и 0,9% в зоне евро. При этом уровень инфляции будет постепенно снижаться как в 2023, так и в 2024 годах. Несмотря на исключительные неблагоприятные потрясения, экономика ЕС избежала сокращения в четвертом квартале, прогнозируемого в осеннем прогнозе. Ежегодные темпы роста в 2022 году в настоящее время оцениваются в 3,5% как в ЕС, так и в зоне евро. Ожидается, что темпы роста в 2024 году будут на уровне 1,6% и 1,5% для ЕС и зоны евро, соответственно.

Продолжающаяся диверсификация источников поставок и резкое падение потребления оставили уровни хранения газа выше среднего сезонного показателя за последние годы, а оптовые цены на газ снизились. Кроме того, рынок труда ЕС продолжал работать в значительной степени, при этом уровень безработицы оставался на рекордно низком уровне в 6,1% до конца 2022 года.

Однако риски все еще остаются. Потребители и предприятия по-прежнему сталкиваются с высокими затратами на энергоносители, и основная инфляция все еще больше росла в январе, что еще больше подрывает покупательную способность домашних хозяйств. Поскольку инфляционное давление сохраняется, ужесточение денежно-кредитной политики будет продолжаться, что давит на деловую активность и окажет затягивание на инвестиции.

Ожидается, что после пика в 2022 году инфляция ослабнет. Достигнув рекордного максимума в 10,6% в октябре, инфляция снизилась, а январская оценка вспышки снизилась до 8,5% в зоне евро. Прогнозируется, что инфляция снизится с 9,2% в 2022 году до 6,4% в 2023 году и до 2,8% в 2024 году в ЕС. В еврозоне прогнозируется замедление с 8,4% в 2022 году до 5,6% в 2023 году и до 2,5% в 2024 году.

Хотя неопределенность вокруг прогноза остается высокой, риски для роста в целом сбалансированы. Внутренний спрос может оказаться выше, чем прогнозировалось, если недавнее снижение оптовых цен на газ пройдет более сильными потребительскими ценами, а потребление окажется более устойчивым. Тем не менее, потенциальное обращение вспять этого падения нельзя исключать в контексте продолжающейся геополитической напряженности.

Риски для инфляции по-прежнему в значительной степени связаны с развитием энергетических рынков, отражая некоторые из выявленных рисков для роста. Особенно в 2024 году преобладают риски роста инфляции, поскольку ценовое давление может оказаться более широким, чем ожидалось, если рост заработной платы будет урегулироваться по ставкам выше среднего в течение устойчивого периода.

Источник: официальный сайт Евросоюза